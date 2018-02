Der neue Kurt Masur Andris Nelsons tritt sein Amt als Gewandhauskapellmeister an. Der lettische Dirigent hat ein Lieblingsinstrument.

Andris Nelsons – hier im März 2017 am Pult des Boston Symphony Orchestra – ist der neue Gewandhauskapellmeister. © Getty Images

Die Zeit ohne Chef ist vorbei. Wenn Leipzig am Freitag den 21. Gewandhauskapellmeister ins Amt einführt, endet nicht nur eine gut dreijährige Übergangsphase für das 275 Jahre alte Orchester der Messestadt. Dann schaut auch die Musikwelt ein bisschen neidisch zu. Denn mit dem Letten Andris Nelsons haben die Sachsen einen Dirigenten am Pult, der bei den führenden Orchestern in aller Welt gleichermaßen beliebt ist. Die Erwartungen in Leipzig sind hoch, doch Nelsons verspürt statt Druck eher Inspiration.

Bei dem Namen Gewandhausorchester dachte man lange vor allem an Kurt Masur (1927–2015). Er prägte das Orchester knapp 27 Jahre lang. Seine Nachfolger Herbert Blomstedt und Riccardo Chailly hielten die Musiker an der Weltspitze. Chailly wollte eigentlich bis 2020 in Leipzig bleiben, dann entschied er sich jedoch anders.

Rasch stellte das Gewandhaus einen Nachfolger vor. Noch wenige Monate zuvor galt Nelsons auch bei den Berliner Philharmonikern als heißer Kandidat für die Nachfolge von Sir Simon Rattle. Nelsons‘ Wunsch nach einer Basis in Deutschland wurde schließlich in Leipzig wahr.

Gewandhausdirektor Andreas Schulz spricht von einem Wunschkandidaten. „Das Orchester hat über zwei, drei Namen beraten. Da hat sich Andris Nelsons schnell herauskristallisiert.“ Schon als er 2011 in Leipzig debütierte, habe die Chemie gestimmt. Der Lette habe mit seiner offenen und freundlichen Art schnell Sympathien erworben. Mit einem Mann wie ihm könne die „Weltmarke Gewandhausorchester“ weiter wachsen.

Der Maestro selbst wirkt kurz vor seiner Amtseinführung entspannt. Einen Interview-Marathon nimmt er gelassen. In kurzen Pausen greift er immer mal zu einer Trompete, die ihm der schwedische Startrompeter Hakan Hardenberger geschenkt hat. Nelsons hat seine Karriere als Trompeter im Orchester der Lettischen Nationaloper begonnen. Nach jahrelanger Abstinenz spielt er das Instrument nun wieder regelmäßig.

Irgendwann will Nelsons auch mal zum Fußball gehen. Dass die Kicker von RB Leipzig ziemlich weit oben in der Bundesliga mitspielen, ist ihm nicht entgangen. (dpa)

zur Startseite