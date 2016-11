Der nette Schwarzarbeiter Wo ist Heimat? Und was passiert, wenn man sie verlassen muss, aus welchen Gründen auch immer? Davon handelt „Der Andere“.

Flüchtling Nama (Nama Traore, r.) hat sich mit dem Rentner Willi (Jesper Christensen) angefreundet und zieht mit ihm bei dessen Sohn ein. Da ist Ärger programmiert. Foto: ZDF © zdf und anne wilk

Das Thema Flüchtlinge ist noch immer ein großes im Land, auch wenn die Zahlen zurückgehen und die Emotionen nicht mehr so hochkochen. So mancher aus der Fremde wäre froh, wenn er einfach nur Aufnahme und Hilfe fände. Darum geht es im ZDF-Drama „Der Andere“

Es ist bald Weihnachten, und da sollten alle Menschen eher friedlich gestimmt sein. Nicht jedoch in einem Berliner Aufnahmelager für Flüchtlinge, wo Sachbearbeiterin Manuela Waller überhaupt nicht weiß, wie sie mit zumeist jungen Menschen reden soll, die offenbar keine gängige Sprache verstehen. Lediglich Nama spricht Französisch. Immerhin: Der Junge, der nicht einmal lesen kann, lernt allmählich Deutsch. Und als er eines Tages in einer Kirche die liegen gelassenen Handschuhe von Willi findet, kommen der alte Mann und der Flüchtling zögerlich ins Gespräch.

Willi erzählt von seiner eigenen Flucht nach dem Zweiten Weltkrieg und will ihn kurzerhand bei sich im Seniorenheim aufnehmen, was natürlich nicht gestattet ist. Nama soll in ein Heim für Erwachsene. Also zieht Willi mit Nama in das Haus seines Sohnes Stefan ein – wovon der Polizist aber nicht gerade begeistert ist. Zwischen Vater und Sohn steht schon lange eine ungeklärte Schuldfrage, und eigentlich reden sie kein Wort mehr miteinander.

Ansonsten wird durchaus relativ viel geredet in diesem bewegenden Film, der erst allmählich in die Gänge kommt und sich viel Zeit für seine beiden Hauptfiguren nimmt. Sie könnten unterschiedlicher nicht sein: Hier der 72-jährige und verbitterte Willi, der von Jesper Christensen großartig gespielt wird. Dort sein Sohn, den Milan Peschel als muffeligen Misanthropen spielt. Und der ist der Meinung, dass Afrikaner nach Afrika gehören. Nama Traore war als Jugendlicher selbst aus Mali geflohen und spielt seine erste Hauptrolle. Seinem verhaltenen Charme kann man sich als Zuschauer nur schwer entziehen.

Autorin und Regisseurin Feo Aladag („Die Fremde“, „Zwischen Welten“) hat einen engagierten Film inszeniert – wider Willkür, Menschenverachtung und Vorurteile und für Nächstenliebe und Respekt. Stellenweise gleicht ihr lebensbejahender Film einem Kammerspiel, so intensiv sind die packenden Szenen gespielt. Da bleibt für Humor wenig Raum. Eine hübsche Szene gibt es dann doch: „Das ist ein Schwarzarbeiter“, sagt Willi zu einer Nachbarin, als sie Arbeiten am Haus ausführen. (dpa)

„Der Andere“, Montag, 20.15 Uhr, ZDF

