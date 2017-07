Der Negerkönig wird verb(r)annt Ein Ort in Schweden will politisch korrekt sein - und vernichtet uralte Pippi-Langstrumpf-Bücher.

Was hätte Pippilotta Viktualia Rollgardina Pfefferminz Efraimstochter Langstrumpf wohl zur seltsamen Debatte um ein einzelnes Wort gesagt? © dpa

Janne Josefsson ist eine Institution in Schweden. Er ist einer der gefürchteten Journalisten im öffentlich-rechtlichen Fernsehen SVT. Hoch schlugen die Wellen, als er im Radio-Sommerprogramm fragte: „Wusstet ihr, dass man heute Bücher in Schweden verbrennt?“

Seine Kritik richtete er an den südwestlich von Stockholm gelegenen Ort Botkyrka. Die Kommune lasse uralte Ausgaben von Astrid Lindgrens Pippi-Langstrumpf-Reihe aus ideologischen Gründen entsorgen und verbrennen, polterte er. „Wenn man Bücher aus ideologischen Gründen verbrennt, sagt etwas in mir: Moment mal, sollen die wirklich verschwinden? Sollten wir sie nicht erhalten, sodass ich meinen Kindern erzählen kann, wie man sich damals ausgedrückt hat?“, fragte Josefsson.

Tatsächlich hat Botkyrka eine neue interkulturelle Richtlinie eingeführt, in der Rassistisches aus dem Kulturbereich, also auch aus der Bibliothek, ausgemerzt werden soll. Es geht unter anderem um die seit 1948 veröffentlichten Ausgaben von „Pippi in der Südsee“. Darin beschreibt Astrid Lindgren Pippis Vater Efraim Långstrump als „Negerkönig“.

Die Kommune verteidigt sich nun ungeschickt: Alte Bücher müssten stets entsorgt werden, um Platz für neue zu schaffen, hieß es. Das habe nichts mit Ideologie zu tun. Man habe die alten Pippi-Bücher durch neue Ausgaben ersetzt. Gleichzeitig gibt die Kommune zu, dass grundsätzlich auch Bücher entsorgt würden, in denen „veraltete Ausdrücke, die als rassistisch aufgefasst werden können, vorkommen“.

Schweden finden den Streit absurd

Der Verlag Astrid Lindgrens hat in seinen Neuausgaben seit 2015 Worte wie Neger durch weniger Verfängliches ersetzt. Die stehen nun auch in den Bibliotheken von Botkyrka statt der uralten Exemplare.

„Die Nazis haben marxistische Literatur verbrannt, weil sie sie unbequem fanden. Hier tut man es aus anderen Gründen“, sagte Janne Josefsson. Man könne doch nicht die gesamte Weltliteratur, in denen solche Begriffe vorkommen, entsorgen oder inhaltlich nach gegenwärtig herrschenden Richtlinien abändern. Stattdessen müsse kritisch diskutiert werden, wie und warum bestimmte Ausdrücke im Kontext der jeweiligen Zeit entstanden, schlug Josefsson vor.

Viele Schweden halten den Streit im Fall Pippi schlicht und ergreifend für absurd. Und was hätte Astrid Lindgren gesagt? 1957 schrieb sie in einem privaten Brief: „Ich missbillige jegliche Einteilung von Menschen in Nationen und Rassen“. Und in einem Interview bekannte sie 1970: „Heutzutage hätte ich Pippis Papa nie zu einem Negerkönig gemacht.“

