Der Mann im Mond ist eine Frau Die Staatsoperette Dresden startet nach ihrer Havarie wieder den Spielbetrieb mit dem Gassenhauerstück „Frau Luna“. Maria Perlt ist ebenso kokette wie lustige Witwe.

Gleich geht es abwärts: Luna-Darstellerin Maria Perlt wartet auf ihren schwebenden Auftritt. © Ronald Bonß

Sie ist die wahre lustige Witwe – die Frau Luna aus der gleichnamigen Operette. Kaum eine andere Figur ist so eine Stimmungskanone wie diese Witwe. „Man spricht wohl oft im Märchen von einem Mann im Mond“, singt sie, „dabei ist es Frau Luna, die in den Wolken wohnt.“ Die sei nicht nur „die Königin des Mondes“, sondern bei ihr gelte „jederzeit nur Scherz und Heiterkeit – lasst den Kopf nicht hängen, Kinder, seid nicht dumm, dreht nach lustigen Klängen, euch im Kreis herum“, trällert die Luna seit über 120 Jahren und tanzt dazu meist mit Herren vom Ballett.

„Das ist ja das Reizvolle an dieser Partie“, sagt Luna-Darstellerin Maria Perlt: „Die Luna ist eine starke, charmant-witzige Frau mit der für die Operette typischen Koketterie. Ich spiele so etwas ausgesprochen gern.“ Ab Sonnabend tut es die Dresdner Sängerin – denn dann hat an der Staatsoperette im Kraftwerk „Frau Luna“ Premiere.

Erste Karriere als Optikerin

Mit dem populären Stück von Paul Lincke nimmt das Theater, das wegen einer Havarie lange geschlossen war, den Spielbetrieb wieder auf. Bei einer Brandschutzübung Mitte Oktober hatte ein externer Spezialist aus Versehen die Sprühflutanlage in Gang gesetzt. Sämtliche Scheinwerfer, der Bühnenboden und vieles mehr wurden zerstört. Über drei Millionen Euro Schaden entstanden, 27 Vorstellungen fielen aus.

Nun, alles ist saniert und repariert, geht es wieder los. Und mit der „Luna“ nimmt die Staatsoperette gleich rasant Fahrt auf. Denn das zweistündige Werk bietet Gassenhauer ohne Ende von „Schlösser, die im Monde liegen“ über „Schenk mir doch ein kleines bisschen Liebe“ bis „Das macht die Berliner Luft, Luft, Luft“ – letzteren Mitklatsch-Hit gleich zweimal und nochmals als Zugabe. Zudem ist das auch mehrfach verfilmte Stück eine sogenannte Ausstattungsburleske, also äußerst unterhaltsam und geradezu fantasievolle Kostüme und Bühnenbilder für ein frivoles Leben auf dem Mond einfordernd.

„Genau das bieten wir in der temporeichen Inszenierung von Andy Hallwaxx“, sagt Maria Perlt. Sie selbst trägt als emanzipierte Diva Glitzerfummel, Marlene-Hose, hochhackige Schuhe und beeindruckende Perücken, die sogar eine leuchtende Mondsichel tragen können. Sie singt und tanzt wie die Rökk. „Ich mag es, das Komödiantische auszuspielen“, sagt die Sängerin, die es eigentlich nicht werden wollte.

Sie singt zwar, seit sie klein ist, war im hiesigen Philharmonischen Kinderchor, im Motettenchor und im Sächsischen Vocalensemble. Doch, statt Musik zu studieren, lernte sie zunächst Optikerin – der Sängerberuf war ihr zu unsicher. Erst vordere Plätze bei „Jugend musiziert“ ließen eine andere Erkenntnis reifen. Als späte Anfängerin mit 19 Jahren begann sie, Klavier zu spielen, erst mit 22 begann sie das Studium. Immerhin: Mit 24 gewann sie ihren ersten Wettbewerb. Kreuzchor, Singakademie und Bühnen buchten sie.

„Als die Staatsoperette mich zum Vorsingen lud und mich nahm, war das natürlich ein Glück: als Dresdnerin in Dresden und dann bei dem breiten Repertoire.“ Das Tolle an diesem Haus sei, sagt die 32-Jährige, dass es das ganze Musiktheaterspektrum biete. „Dadurch ist man vielseitiger gefordert, was der Stimme und dem Spiel guttut, den Horizont erweitert und einen für Gastspiele oder andere Engagements interessanter macht.“ Seit 2015 ist sie Ensemblemitglied der Staatsoperette.

Maria Perlt ist Koloratursopranistin. Sie hat eine schöne, eine wandlungsfähige Stimme. Auch ihr Spiel ist kraftvoll. Sie passt gut in das Team, in dem es viele „Rampensäue“ gibt, also Kollegen, die sich zum Vergnügen des Publikums mit Haut und Haaren in die Rollen werfen. Sie ist hier die Königin der Nacht der „Zauberflöte“, die „Fledermaus“-Adele, die „Figaro“-Susanna und die Cunegonde in „Candide“. Das Förderforum der Staatsoperette ehrte sie bereits mit einem Nachwuchspreis.

Der heikle Dialekt der Kollegen

Meist hat sie bei ihrer Stimmlage eher ernstere Parts in Operetten, Opern, Spielopern, Musicals und Konzerten. Umso mehr genießt sie jetzt die Herausforderung der strahlenden, koketten Mondchefin. Schon ihr Auftritt ist ein besonderer. Sie kommt aus dem Schnürboden nach unten gefahren – „ich habe meine eigene Mondfahrt“.

Es gibt allerdings ein Problemchen. Die Künstlerin ist in Berlin geboren und hat dort die ersten sechs Jahre gelebt. Den Dialekt habe sie noch drauf. Nun berlinern viele Figuren in der „Luna“, weil diese ja aus Berlin stammen. „Höre ich den Dialekt, falle ich automatisch ins Berlinerische zurück. Also volle Konzentration, denn Frau Luna spricht ja Mondhochdeutsch!“

„Frau Luna“ am 3., 4., 8. bis 11. 2., 7., 8., 10., 11. und 20. 3. sowie im Mai und Juli; Kartentel. 0351 32042222

