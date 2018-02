Der Mann fürs Menschliche Stefan Moses zeigte den Deutschen ihr Land. Jetzt ist der Fotograf mit 89 Jahren gestorben.

Stefan Moses mit seiner Katze. Der Fotograf, der in den Wendejahren mit seinen „Ostdeutschen Porträts“ für Aufsehen sorgte, ist tot. © Angelika Platen

Der Fotograf Stefan Moses ist tot. Er starb am Samstag im Alter von 89 Jahren in seinem Haus in München, bestätigte seine Ehefrau Else Bechteler-Moses.

Moses gehörte zu den bedeutendsten deutschen Fotografen, viele seiner Arbeiten zeigen einen „Human Touch“, wie ihn etwa die US-Zeitschrift Life und das deutsche Magazin Stern geprägt haben. Zahlreiche Prominente hat der Fotograf mit seinen Kameras porträtiert, darunter Heinrich Böll, Willy Brandt, Otto Dix, Günter Grass, Thomas Mann und Martin Walser. Er zeichnete sich unter anderem durch Reportagen in Zeitschriften aus. Viele der Motive und großangelegten Bildzyklen drehten sich um das Thema „Deutschland und die Deutschen“, darunter vor allem sein Projekt „Ostdeutsche Porträts“ aus den Jahren der Wiedervereinigung 1989 und 1990. „Ich bin ein Menschenfotograf“, beschrieb sich der 1928 im schlesischen Liegnitz geborene Moses einst.

„Mit Stefan Moses verliert Deutschland nicht nur einen großen Fotografen, sondern einen seiner bedeutendsten Chronisten“, würdigte ihn Kulturstaatsministerin Monika Grütters. Im Mittelpunkt seines Schaffens habe für Moses immer der Mensch gestanden. „Untrüglich war sein Gespür für die Theatralik scheinbar banaler Alltagssituationen“, so Grütters.

Der Historiker Christoph Stölzl würdigte Moses in einem Nachruf als „Grand Old Man der deutschen Fotografie“. Er betonte: „Die Deutschen sind nicht nur auf, sondern auch durch Moses’ Bilder andere geworden.“ Wenige Wochen vor Moses’ Tod hatte im Literaturhaus München eine Ausstellung mit Fotos von ihm begonnen. „Blumenkinder“ ist noch bis zum 25. Februar zu sehen. (dpa)

