Der Mann aus Federstahl: „Churchill" ist die famose Charakterstudie einer Jahrhundertfigur.

Lange erträgt „Clemie“ die Depressionen, Überarbeitung, Fresssucht und Sauferei ihres Mannes. Doch als Winston Churchill (Brian Cox) droht, sich vor aller Welt lächerlich zu machen, schreitet seine Frau (Miranda Richardson) ein. © Squareone/Universum

Immer wieder holen sie ihn ein, die Bilder von damals, als das Blut seiner Soldaten das Meer färbte. Auch hier, am Strand Südenglands, lecken die roten Wellen nach seinen Füßen. Winston Churchills Herz zieht sich zusammen: Vor dreißig Jahren, im Ersten Weltkrieg, hat er als Britanniens Erster Seelord Hunderttausenden Männern die Landung bei Gallipoli am Bosporus befohlen. Zehntausende starben im Feuer der türkischen Verteidiger. Ein Desaster. Sein Desaster. Das Trauma verfolgt und quält ihn noch heute, im Sommer 1944, bis an den Strand und in den Schlaf hinein.

Mit diesen symbolkräftigen Bildern vom starken schwachen Mann in der Brandung beginnt „Churchill“, Jonathan Teplitzkys bemerkenswertes Porträt einer Jahrhundertfigur. Man sieht den Premier, den Sand, das Wasser. Seine Erinnerungen aber, den Kriegslärm, die Schreie, hört man nur als Widerhall in seiner Seele. Eben darum vor allem geht es, ums Innenleben einer Legende, ums Bloßlegen seiner Gefühle, seiner Ängste, seines Zögerns. Zwar ist der 110-Minüter durch und durch ein klassischer Historienfilm, mit entsprechenden Settings, entsprechender Ausstattung, entsprechender Dramaturgie. Mehr als das aber ist er ein großartig besetztes und belebtes Psychodrama, ist Momentaufnahme eines Menschen am Scheideweg.

Bloß kein weiteres Gemetzel!

Vor Winston Churchill liegt die vielleicht wichtigste Entscheidung seines Lebens. In wenigen Tagen wollen die verbündeten Amerikaner und auch die meisten britischen Befehlshaber ihre gemeinsame Invasionsarmee über den Kanal schicken, an der französischen Küste landen lassen und die deutschen Besatzer aus Frankreich bis nach Berlin jagen. Aber die Aussicht, noch einmal Zehntausende seiner Männer in den sicheren Tod zu schicken, lähmt den traumatisierten Premier. Also versucht Churchill alles, um die Landung in der Normandie zu verhindern.

Wie ihn Jonathan Teplitzky dabei vorgehen lässt, läuft auf eine subtile Korrekturmaßnahme am immer noch weit verbreiteten Bild des Mannes aus Stahl hinaus. Vielmehr porträtiert ihn Brian Cox als Mann aus Federstahl – und von gestern.

So zieht Churchill zum Treffen mit dem US-Oberbefehlshaber Eisenhower (John Slattery) seine traditionellen Kniebundhosen an und wirkt darin zwischen den smarten Uniformierten wie ein großer dicker alter Junge. Seine strategischen Einwände zeigen, wie sehr er immer noch in den Kategorien des Ersten Weltkriegs denkt. Als habe sich seit Gallipoli nichts verändert. Als gäbe es noch immer keine alliierte Luftwaffe, die den Deutschen weit überlegen ist und die Landung schützen würde.

Wie intrigant er versucht, die Pläne hinterrücks zu durchkreuzen, wie kindisch er sich über jede schlechte Wetterprognose freut; Cox ist in seinem Element und darin einfach unerhört gut. Zu noch mehr schauspielerischer Grandezza aber schwingt er sich gemeinsam mit Miranda Richardson als Clementine Churchill auf. Sehr lange hat „Clemie“ Depressionen, Überarbeitung, Fresssucht, Sauferei und Dauerzigarrenrauchen ihres Gatten notabene ertragen. Als er jetzt aber droht, sich vor aller Welt lächerlich und unbeliebt zu machen, schreitet sie ein, rät ihm zur Mäßigung, widerspricht und, wenn das alles nichts nützt, gibt ihm zünftig Kontra.

Heldenspiel mit dem König

Zur bewegendsten Szene findet „Churchill“ beim Zusammentreffen des Premiers mit George VI, seit „The King‘s Speech“ als Stotterer auch bei Kinofans wohlbekannt. Weil er die Landung nicht mehr verhindern kann, will Churchill wenigstens als Held dabei sein und sich mit seinem König auf einen Kreuzer begeben. Obwohl das ganze Umfeld ihm abrät, denn auf keinen Fall dürfen sich beide Regenten in Gefahr begeben. Mit leisen, zögerlichen, klugen Worten vermag es George VI. (James Purefoy) schließlich, den Starrkopf auch von diesem Plan abzubringen. Und was Brian Cox nicht nur hier in den Augen, der Mimik und der Körperlichkeit „Churchills“ veranstaltet, lässt einen die diversen Freiheiten, die sich Regisseur Jonathan Teplitzky im Umgang mit den historischen Fakten gönnt, endgültig vergessen.

