Der Maestro ruft den Operngott

Undank als Lohn. Obwohl der Musikchef der Dresdner Hofoper Ernst von Schuch bei den Werken von Richard Wagner oft die Nase vorn hatte, wurde er vertröstet, verspottet, diskreditiert. Und zwar vom Komponisten selbst sowie dessen Clan. Das offenbart eine neue Ausstellung in den Richard-Wagner-Stätten Graupa, die einen bislang wenig beachteten Aspekt in der Dresdner Musikhistorie beleuchtet – anhand von Briefen, Porträts, persönlichen Gegenständen und Hörbeispielen.

Die Bilanz der Schau: Trotz Hinhaltetaktik und Intrigen der menschlich kleinen Wagners sorgte der Generalmusikdirektor unbeirrt dafür, dass die grandiosen Opern wie „Tristan“ und der „Ring“ relativ schnell auf die Hofopernbühne kamen. „Im Vergleich mit den Vorstellungszahlen anderer Komponisten dominierten Wagners Bühnenwerke den damaligen Spielplan in Dresden“, sagt Kurator Christian Mühne: „Allenfalls Mozart konnte da mithalten.“

Was war geschehen? Ernst von Schuch (1846 – 1914) schätzte als Nachfolger am Pult der Hofkapelle seinen Vorvorgänger Richard W. sehr. Gerade zum Königlichen Kapellmeister erkoren, beschwor er 1875 den Komponisten um die Freigabe seiner Stücke für Dresden und versprach, „alle meine Kräfte diesem Werke“ zu widmen. Der eigentlich Geehrte ließ sich lange bitten, wollte manchen seiner Würfe für seine Bayreuther Festspiele reservieren.

Doch der Dirigent war nicht nur hartnäckig, er war auch ein außergewöhnlicher und extrem fleißiger Musiker. Binnen weniger Jahre formte er die Kapelle zu einem Spitzenklangkörper, der den Reichtum der Partituren wie kein anderer offenlegen konnte. Exemplarisch war zudem Schuchs Förderung von Sängern. Er engagierte sich stark für Uraufführungen – etwa von Richard Strauss – und griff als Theaterpraktiker in die Regie und Ausstattung ein. „Er legte sich oft mit den Komponisten an, strich Szenen, wenn es ihm stück- und aufführungsdienlich erschien – und hatte meist recht“, sagt Wissenschaftler Mühne.

Wagner schwärmte von der Klasse der Kapellmusiker, schimpfte zugleich über des Maestros Striche und zügige Tempi, die so gar nicht zum pathetischen Klang, wie er in Bayreuth kultiviert wurde, passte. Seine Frau Cosima meinte gar in einem Brief an den Bayernkönig Ludwig II., in der Dresdner Interpretation würde das Werk des Gatten einer „gerupften Gans“ ähneln.

Zugleich war der Tonschöpfer der Tantiemen wegen an vielen Vorstellungen interessiert und nahm gern die in Dresden zu Wagner-Heroen ausgebildeten Sänger mit nach Bayreuth. Und obwohl Schuch nicht nur an der Elbe, sondern bei seinen weltweiten Gastspielreisen von Rom bis New York stets Wagner aufführte – der Bayreuth-Clan verweigerte ihm bestimmte Zugeständnisse zunehmend. 1895 bricht der Briefkontakt zwischen dem Hofkapellmeister und Bayreuth ab.

Der Maestro spielt von Wagner, was freigegeben ist. Er wird mit den Uraufführungen von Richard-Strauss-Hits wie „Salome“, „Elektra“ und „Rosenkavalier“ zum Megastar seiner Zeit. Und bringt schließlich, ungeachtet der Erfahrungen mit den Wagners, im März 1914, wenige Tage vor seinem Tod, das Weihefestspiel „Parsifal“ zur Erstaufführung. Es gilt als Krönung im Schaffen des sächsischen Komponisten.

Das alles präsentiert die kleine prägnante Schau. Wer mehr wissen will, für den gibt es Sonderführungen. Interessant: Die Ausstellung belegt auch, dass Ernst von Schuch mehrfach Undank statt Lohn erntete – nicht nur von den Wagners. Richard Strauss lobte seinen Uraufführungsdirigenten im Angesicht. Aber in Briefen etwa an Cosima kritisierte er, wie schlampig in Dresden Wagner gespielt werde, dass Schuch Tempi gewählt habe, bei denen „kein Blitzzug konkurrieren“ kann.

Schau „Alle meine Kräfte diesem Werke ...“ bis 19. März in den Wagner-Stätten Graupa, geöffnet: Die bis Frei 7 von 11 bis 17 Uhr, Wochenende von 10 bis 17 Uhr.

