Der letzte Clown auf Erden Das magische Theater Derevo feiert das Jahresende in Hellerau mit einem Stück übers Lachen. Ensemble-Chef Adassinsky will künftig mehr inszenieren.

Er lässt schon mal vorfahren: Anton Adassinsky, Begründer und künstlerischer Leiter des russischen Theaterensembles Derevo als Clown. Foto: Sebastian Kahnert/dpa © dpa

Er kommt von den Clowns nicht los. Wieder einmal inszeniert Anton Adassinksy mit seinem magischen Theater Derevo eine solche Geschichte. Am 26. Dezember hat im Festspielhaus Dresden-Hellerau „Der letzte Clown auf Erden“ seine Uraufführung. Laut Adassinsky geht es nicht allein um den Mann im Karoanzug, sondern vielmehr um das Prinzip des Lachens. „Wenn jemand lacht, macht er in diesem Moment nichts Böses.“

Das Stück über die Selbstaufopferung eines Clowns gehört zu den diesjährigen Angeboten der Derevo-Veranstaltungsreihe „Zwischen den Zeiten“. Seit zehn Jahren gibt es dieses Finale. Den Auftakt gestalten junge Tänzer, die sich am 18. Dezember in „Vergissmeinnicht“ duellieren. Nach dem „letzten Clown“ bieten die Russen zudem die Open-air-Performance „Kein Mond Tag“ am 29. Dezember auf dem Vorplatz des Festspielhauses und am Tag darauf drinnen die Inszenierung „Harlekin“ – eine der erfolgreichsten Produktionen der Truppe. Diese hat schon auf Festivals in aller Welt mit ihrer für Derevo typischen Mischung aus Tanz, Theater und Pantomime in einer ganz eigenen Ästhetik das Publikum begeistert. Die Stücke entfalten sich vor dem Betrachter wie ein Bilderbuch. Eine Ausstellung und ein Flohmarkt mit Requisiten runden das Spektakel in Hellerau ab.

Bei der Präsentation verriet Adassinsky, dass er künftig mehr als Regisseur und Choreograf arbeiten will. Entsprechende Angebote von Bühnen in Moskau und Perm lägen ihm vor. Zudem spielt er mehr und mehr in Filmen mit. Derzeit ist er in der Hauptrolle der neuen Kinoversion von „Der Wikinger“ zu erleben. (mit dpa)

Infos/Tickets: 0351 2646246

zur Startseite