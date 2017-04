Der lange Ritt zur Macht Mal nicht barock: Im Dresdner Schloss öffnet der Renaissanceflügel mit Prunkwaffen und exklusiven Gewändern.

zurück Bild 1 von 3 weiter Der lange Ritt zur Macht wird im Ostflügel des Dresdner Schlosses nachvollzogen. Das Gebäude mit seinen Zeitschichten wird auch zum Exponat. In dessen Mauern sind ab Samstag die schönsten Renaissancebestände der Dresdner Rüstkammer – Prunkwaffen, Fürstenbildnisse und kostbare Gewänder – auf 1 113 Quadratmetern präsentiert. © Christian Juppe Der lange Ritt zur Macht wird im Ostflügel des Dresdner Schlosses nachvollzogen. Das Gebäude mit seinen Zeitschichten wird auch zum Exponat. In dessen Mauern sind ab Samstag die schönsten Renaissancebestände der Dresdner Rüstkammer – Prunkwaffen, Fürstenbildnisse und kostbare Gewänder – auf 1 113 Quadratmetern präsentiert.

Waffen und Schilde, auch Helme waren einst mit religiösen Bildprogrammen geschmückt. Diese Garnitur stammt aus der Zeit um 1560-1570.

Der Große Schlosshof spielt mit bei der Inszenierung der Kurfürstenmacht. Aus den Fenstern der neuen Ausstellung im Ostflügel bietet sich dieser Blick.

Der erste Eindruck ist überwältigend. Diese Wand ist wie eine Truppenparade. 200 Waffen sind „angetreten“ im einstigen Gardesaal. Schwarz auf Gold, in der Mitte ein Kreis aus Pistolen. Mit diesem Ornament der Macht empfangen die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) im Renaissanceflügel des Residenzschlosses die Besucher. Schwarz und Gelb sind keine Referenz an Dynamo Dresden, sondern seit 1555 die sächsischen Hoffarben.

Lanzen stehen in Reih und Glied wie Soldaten. Es sind die Waffen der kurfürstlichen Leibgarde zwischen 1550 und 1620, die man hier bestaunen kann. Sachsens Geschichte wird erzählt anhand von Helmen und Pistolen, Harnischen und Lanzen und vor allem anhand der Kurschwerter, seit Friedrich der Streitbare 1423 für die Wettiner die Kurfürstenmacht eroberte. Diverse Zeitschichten trägt auch der Ostflügel des Schlosses in sich. Die ältesten Mauern verstecken sich im Keller, die jüngsten hat der Dresdner Architekt Peter Kulka geformt, ohne die Geschichte auszulöschen. Als Kind spielte der heute 79-Jährige in den Ruinen der Stadt. „Ich hatte den Traum, dass Dresden schöner wiederaufgebaut wird, als es vorher war“, sagte er. An verschiedenen Bereichen im Schloss hat Kulka seinen Traum verwirklicht. Die Überdachung des Kleinen Schlosshofs, die Türckische Cammer, der Riesensaal und nun die Raumflucht eine Etage darunter tragen seine Handschrift. Das Zusammenspiel von SKD, Architekten und dem bauausführenden Sächsischen Immobilien- und Baumanagement hat sich auf Sachsens bedeutendster Kulturbaustelle in dem Maße entwickelt, wie das Schloss als Museumszentrum wuchs. 2021, so kündigte SKD-Generaldirektorin Marion Ackermann an, soll das Schloss komplett sein. 2019 werden die rekonstruierten Paraderäume und die Gewehrgalerie im Langen Gang eröffnet.

Altes Gemäuer, moderne Architektur, neueste Technik, spiegelfreie Vitrinen und faszinierende Kunstschätze treffen nun auch im Renaissanceflügel in gewohnter Qualität zusammen. Der „Weg zur Kurfürstenmacht“, inszeniert von der Rüstkammer, führt quasi von Kurschwert zu Kurschwert, bis man vor dem Moritzmonument steht. Der Bildhauer Hans Walther meißelte 1555 jenen Moment in Sandstein, an dem Kurfürst Moritz seinem Bruder August das Kurschwert übergibt. Der Tod hält die Sanduhr. Neben den Kurfürsten sind ihre Gemahlinnen mit Wappen dargestellt – Agnes von Hessen in Witwentracht und Anna von Dänemark in modischer Hofkleidung. Moritz starb 1553 in der Schlacht bei Sievershausen. Kinder hatte er keine, sein jüngerer Bruder wurde Kurfürst.

Das Moritzmonument an der Jungfernbastei am Ende der Brühlschen Terrasse ist übrigens eine Kopie. Sachsens ältestes Denkmal war seit 2000 im Schutz der Festungskasematten aufgestellt.

Hinter dem Moritzmonument kann man in die Schau „Weltsicht und Wissen um 1600“ abzweigen, die vor einem Jahr eröffnet wurde. Aber vermutlich haben es die Gartengeräte von August und Anna nun schwer gegen die Anziehungskraft der einzigartigen Gewänder, für die Kulka einen noblen „Laufsteg“ Richtung Hausmannsturm einrichtete (SZ vom 1. April). Das Turmzimmer ist End- und Höhepunkt der Schau, „eine Insignie“, sagt Oberkonservatorin Jutta Charlotte von Bloh. Der Turm, „als Stellvertreter des Kurfürsten, der auf sein Reich blickt“, beherbergt in seiner Mitte das spektakuläre Landschaftskleid von Johann Georg I. Als er 1611 Kurfürst wurde, schenkte ihm seine Mutter diesen kreisrunden Mantel, mit dem Auftrag, Sachsen zu schützen. Könnten Macht und Mode sinnfälliger zusammenkommen als in diesem Mantel?

Der Renaissanceflügel im Dresdner Schloss empfängt Samstag 16–20 Uhr Publikum, Sonntag 10–18 Uhr. Am Eröffnungswochenende kostet der Eintritt je 6 Euro, für SZ-Leser mit SZ-Card nur 3 Euro. Kinder haben freien Eintritt. Das Ticket gilt für die Ausstellungen „Auf dem Weg zur Kurfürstenmacht“, „Kurfürstliche Garderobe“ und „Weltsicht und Wissen um 1600“.

zur Startseite