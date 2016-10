Der Kreuzchor sagt sein Stadion-Konzert ab Den Kruzianern fehlt Geld für diese „Reverenz an die Heimatstadt und ihre Bürger“. Es ist ein Einschnitt auf dem Weg in die Liga der Wiener Sängerknaben.

Geschichte: Erstmals hatten die Kruzianer im Dezember 2015 unter freiem Himmel zu einem Weihnachtsliederabend ins Dynamo-Stadion geladen. Aufgrund des Erfolges sollte daraus eine Tradition werden. Vielleicht gelingt das 2017? © Ronald Bonß

Der Dresdner Kreuzchor sagt das für den 22. Dezember geplante Adventskonzert im DDV-Stadion von Dynamo ab. Als Grund gibt er „gestiegene und unerwartete Kosten“ an. „Trotz unserer Bemühungen um weitere Partner und Sponsoren droht eine Finanzierungslücke im fünfstelligen Bereich“, teilte das Chor-Management am Mittwoch auf Anfrage mit.

Die Absage kommt überraschend. Bis vor Tagen hatte das Management mit Verbündeten über Details verhandelt. Zu erfolgreich war die Erstauflage des Stadion-Konzertes im Dezember 2015 gewesen. Die Kruzianer hatten damals erstmals ins Dynamo-Oval zum gemeinsamen Singen von Adventsliedern eingeladen.

Ein Fest für Zuhörer wie Kruzianer

Das Wagnis wurde belohnt. Das Stadion war in kurzer Zeit ausverkauft. Über 12 500 Dresdner kamen Mitte Dezember 2015 – überwiegend jene, die sich sonst scheuen, in die Kreuzkirche zu gehen, wo der Chor seit Jahrhunderten singt und die Weihnacht feiert. „Als ein Chor, der von der Kommune finanziert wird, wollen wir mehr Angebote für alle Dresdner bieten“, sagte damals Kreuzkantor Roderich Kreile. Er sprach von einer „Reverenz an die Heimatstadt und ihre Bürger“. Tausende Familien stimmten im Stadion bei weltlichen und kirchlichen Weisen ein. Die Kruzianer selbst waren begeistert von diesem Podium – die meisten von ihnen sind Fußballfans. Was gibt es Größeres für solche Jungs, als sich in den Kabinen umzuziehen, wo sich sonst die Profi-Kicker vorbereiten, und in dieses Oval der Emotionen einzutauchen?

Der Stadion-Auftritt war Auftakt zu einem umfangreichen Festprogramm anlässlich des 800-jährigen Bestehens des Chores, das dieser das ganze Jahr 2016 feiert. Es gibt traditionell Gottesdienste, Vespern und Konzerte. Es gab ebenso viele Neuheiten wie gefeierte Auftritte im Vatikan, beim Semper-Opern-Ball und bei den Salzburger Osterfestspielen. „Wir wollen mehr Menschen erreichen, ohne unsere Aufgaben im Dienste des Herrn zu vernachlässigen“, so Roderich Kreile zur Neuausrichtung seines 125 Mitglieder starken Klangkörpers.

Die Öffnung des Chores, seine stärkere Hinwendung zu Nichtgläubigen und seine modernen Werbe- und Marketingaktionen stießen teils auf heftige Kritik aus Kirchen- und Ex-Kruzianer-Kreisen. Diese befürchteten, dass dem Chor das Elitäre verloren gehen würde. Eltern und Pädagogen warnten vor einer Überforderung der jungen Männer. Die Kruzianer selbst fühlten sich nicht überfordert. Kantor und Management sahen die Gefahr bislang ebenfalls nicht.

Auch die Vorbereitungen fürs Stadion-Konzert hätten die Jungs neben den vielen Aufgaben dieser Wochen mit Auftritten beim Bachfest, zum Tag der deutschen Einheit und der am Mittwoch gestarteten Deutschland-Tour gut verkraftet. Umso mehr ist die Absage bedauerlich.

Nicht nur, weil das vorjährige Advents-Event mit so viel Charme, Kraft und Können überzeugte. Nicht nur, weil nach ihm teilweise erheblich mehr Zuhörer in die Kirchenkonzerte gekommen sind. Nicht nur, weil sich aufgrund dieses Ereignisses Jungs als Kruzianer beworben hatten. Die Absage ist ein Einschnitt in dem vor gut zwei Jahren gestarteten Bemühen des Chores, nicht nur künstlerisch in der ersten Liga der Knabenchöre zu sein, sondern als solcher auch öffentlich wahrgenommen zu werden. Für ein Ensemble mit dieser Tradition und Qualität müsste es das Ziel sein, im Bekanntheitsgrad auf Augenhöhe etwa mit den – wesentlich jüngeren – Wiener Sängerknaben genannt zu werden. Eine andere Formation in Dresden, die Sächsische Staatskapelle, hat in den vergangenen Jahren vorgemacht, wie man sich mit Besonderheiten als Marke auf dem globalen Markt positioniert.

Versuch der Neuauflage erst 2017

Der Kreuzchor ist mit seiner Neuprofilierung auf gutem Weg. Deshalb wollte er das diesjährige Stadion-Spektakel noch größer gestalten als 2015. Wobei das gar nicht nötig gewesen wäre. Sei es drum.

Geplant war: Die Bühne sollte vor dem K-Block stehen – mehr Zuschauer hätten Karten bekommen können, allerdings hätte der zertrampelte Rasen getauscht werden müssen. Mehr Licht, Technik, spannende Stargäste waren avisiert. Die Kosten explodierten, bis der Kreuzkantor „schweren Herzens“ ein Stopp verfügte. „Angesichts unserer Verantwortung gegenüber der öffentlichen Hand, die uns im Jubiläumsjahr schon vielfältig unterstützt, war dieses finanzielle Risiko nicht darstellbar“, so Kreile. „Ich bin zuversichtlich, dass wir unsere weit fortgeschrittenen Ideen im nächsten Jahr umsetzen werden.“ Als Termin ist der 21. Dezember 2017 vorgesehen.

