Der Kreuzchor lädt ins Wohnzimmer von Dynamo Nach dem Sensationserfolg von 2015 geben die Kruzianer wieder ein Stadion-Konzert mit Liedern zum Mitsingen. Allerdings müssen Fans der SGD auf den K-Block verzichten.

Kreuzkantor Roderich Kreile gibt für den Fotografen im Stadion schon mal Einsatz. © Robert Michael

Kreuzkantor Roderich Kreile und seine Kruzianer sind Erfolg und Ovationen gewöhnt. „Und doch hat uns die Begeisterung der über 12 000 Dresdner beim ersten Adventskonzert im Dynamo-Stadion vor einem Jahr überrascht“, sagt der Chorleiter. „Förmlich überhäuft mit Symphatie-Bekundungen wurden wir allerdings, als wir vor ein paar Wochen das diesjährige Stadion-Konzert wegen finanzieller Risiken absagen mussten.“ Viele Dresdner Privatpersonen und noch mehr Unternehmen hätten den Chor ermutigt und unterstützt, sodass das Konzert nun doch am 22. Dezember im DDV-Stadion von Dynamo stattfinden könne. „Wir wollen positiv besetzte Bilder aus Dresden in die Welt senden“, sagte Kreile am Freitag bei der Präsentation des großen Adventskonzertes.

Und es wird tatsächlich ein großes Konzert. Auch wenn die wieder miteingeladenen Dynamo-Fans diesmal auf ihren K-Block verzichten müssen. Weil das Event beim ersten Mal ausverkauft war, wird nun das Oval anders genutzt. Diesmal steht die Bühne vor dem K-Block, sodass 21 000 Besucher statt der 12 000 im Vorjahr die Kruzianer erleben könnten. Die meisten Tickets sind Tribünenplätze. Allerdings gibt es auch gut 8 000 Karten für Rasenstehplätze. „Die schönsten Weihnachtslieder in einer wundervollen Atmosphäre im Wohnzimmer der SG Dynamo – alle Dresdner und ihre Gäste sind herzlich willkommen“, sagte Dynamo-Sportdirektor Ralf Minge.

Überraschungsgast lässt jauchzen

Wieder werden die Kruzianer beliebte kirchliche und weltliche Weihnachtslieder singen. Es erklingen zudem internationale Weisen in teils poppigen Arrangements. Eine Band wird den Chor begleiten. Das Publikum ist erneut eingeladen, die Titel mitzusingen oder mitzusummen. Deshalb wird es Videowände geben, auf denen die Texte eingeblendet sind. Zudem kündigte Kreile einen Überraschungsgast an, verriet aber noch nicht dessen Namen. Nur so viel: Diese Persönlichkeit lieben Klassik-Freaks und kennen auch Nicht-Klassik-Freunde.

Oberbürgermeister Dirk Hilbert, der zugleich Chef des ausschließlich von der Stadt finanzierten Kirchenchores ist, zeigte sich sichtlich bewegt: „Das Stadion-Konzert ist ein fantastischer Ausdruck der Verbundenheit zwischen Chor, Stadt und den Menschen, die hier leben. Vielleicht gelingt es uns an dem Tag ein Stück Einkehr, dass wir die großen Emotionen, die dieser Knabengesang entfacht, nutzen können, um wieder Gemeinsamkeiten zu entdecken.“

Tickets für das Konzert am 22. Dezember, 17 Uhr im Stadion ab 12 Euro, die auch für die Hin- und Rückfahrt im gesamten VVO-Gebiet gelten, gibt es unter anderem in den SZ-Treffpunkten, Tickethotline: 0351 48642002 sowie im Internet unter www.adventskonzert.de

