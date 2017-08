Der kleine Populist Wer jetzt noch als Nachwuchs-Demagoge vor der Bundestagswahl mitmischen will, sollte zumindest das kleine ABC des Populismus lernen.

„Werdet wie die Kinder“ – diese Anweisung aus dem Neuen Testament ist auch ein kluger Tipp für Demagogen. © blend images/getty images

Kein politischer Akteur hat weltweit in den letzten Jahren mehr an Macht gewonnen als – der Populist. Das Schöne, weil uneinholbar Demokratische an ihm: Jeder kann einer sein. Und es gibt jede Menge Wirkungsfelder und Bühnen für den Populisten. Die Familie, der Freundeskreis, der öffentliche Platz, die Einkaufsmeile, Leserbriefseiten in Tageszeitungen ...

Noch ein Vorteil: Als Populist müssen Sie nicht einmal rational argumentieren. Im Gegenteil können Sie nach Herzenslust lügen und sich der Logik eines Kleinkindes bedienen. Denn die Grenzen zwischen Populismus und einem Sandkastenstreit über verschwundene Förmchen sind fließend.

Dennoch kennt auch der Populismus Nachwuchssorgen. Zwar wären viele Menschen gerne Populisten und würden mit Freuden so richtig die Luzie rauslassen, mit Demagogie, mit Diskriminierung Andersdenkender, mit Hetze. Doch die meisten Anwärter wissen nicht, wie. Deshalb geben wir auf Basis der aktuellen Fachliteratur ein paar Tipps. Mit deren Hilfe sollten Interessierte auch sieben Wochen vor der Bundestagswahl noch schnell das kleine ABC des Extrem-Populisten lernen können.

1. Spalten Sie die Bevölkerung

Gesellschaft und Politik sind eine komplizierte Kiste aus verschiedenen Individuen und Vorstellungen. Die Organisation des Zusammenlebens von 82 Millionen Menschen braucht Debatte, Verhandlung, Abwägung, Kompromiss, Zeit. Aber die meisten Menschen mögen‘s nun mal nicht kompliziert. Bauen Sie darauf. Tun Sie so, als sei alles in Wahrheit total simpel. Sandkasten! Förmchen! Und: Bringen Sie Ordnung in das Durcheinander. Teilen Sie die Bürger des Landes in zwei Lager ein. In das „Wir“-Lager und in das der „Anderen“.

Verweisen Sie dafür auf die Spaltung unserer Gesellschaft. Dass sie so gespalten gar nicht ist, muss Sie nicht weiter irritieren. Behaupten Sie es einfach: „Hier sind wir, und dort sind die anderen. Zwischen uns und den anderen ist nichts als ein tiefer Graben. Kaum etwas verbindet, aber fast alles trennt uns.“ Ganz wichtig: „Wir sind die große Mehrheit, die anderen eine Minderheit.“ Noch besser: „Wir sind das Volk!“ – damit schließen Sie zugleich die Minderheit vom „Volk“ aus.

2. Erklären Sie „das Volk“ zum Opfer

Als Nächstes schweißen Sie Ihr „Volk“ möglichst eng zusammen. Da nichts die Menschen untereinander so sehr verbindet wie geteiltes Leid, konstruieren Sie eine Opfergemeinschaft. Das geht ungefähr so: Obwohl wir die große Mehrheit sind, ja sogar „das Volk“, werden wir von einer kleinen Minderheit kommandiert. Weil der bestimmende Teil der Minderheit „die Elite“ ist. Damit liegen Sie nicht einmal falsch.

Klar gibt es eigentlich mehrere Eliten. Zum Beispiel in Bezug auf Bildung, Einkommen, Einfluss. Aber das macht die Chose unnötig kompliziert und verwirrend. Nutzen Sie stets den Singular „die Elite“, um zu suggerieren, dass sich die verschiedenen Eliten zu einer einzigen verschworen haben. „Kartell“ ist ebenfalls ein super Begriff dafür. Fortgeschrittene Populisten nennen die Elite auch „Marionetten“. Weil sich damit automatisch die Frage nach den Strippenziehern stellt, hat die „Marionetten“-These eine enorm hohe Anschlussfähigkeit zur These einer „Weltverschwörung“. Greifen Sie bei der Suche nach deren Hintermännern auf Bewährtes zurück: Freimaurer, Bilderberger, Transatlantiker, und, auch wenn Sie damit ein kleines bisschen in die Nähe antisemitischer Klischees rücken müssen, „die Rothschilds“ oder „George Soros & Co.“.

Verschwörungstheorien erklären alles. Wiederholen Sie es daher permanent: Die „anderen“ sind allesamt unsere Feinde und wollen „uns“, respektive das „Volk“, schädigen. Deshalb haben „wir“ nicht nur das Recht, sondern die Pflicht, sie zu bekämpfen. Es ist mithin ein Akt der Notwehr.

3. Setzen Sie sich von den „anderen“ ab

Sagen Sie es klar und deutlich: „Wir“, also das „Volk“, haben immer mit allem recht und die „anderen“ immer unrecht. Ohne Ausnahme. Versehen Sie das „Wir“ ausschließlich mit positiven Eigenschaften und die „anderen“ nur mit negativen.

Nennen Sie die „anderen“ ruhig bei drastischen und einprägsamen Namen. Etwa „Volksfeinde“, „Volksverräter“, „Volksschädlinge“. Oder, der Klassiker: „Gutmenschen“. Sie wissen schon, das sind Typen, die Werte wie Menschenrechte, Toleranz, Respekt, Gleichheit pflegen und dabei oft ganz schön moralapostolisch vorgehen. Drehen Sie den Spieß um. Stellen sie die „Gutmenschen“ hin als naiv, dumm, amoralisch, gleichgeschaltet, gehirngewaschen. Sehr beliebt ist vor „Gutmenschen“ das Adjektiv „linksgrünversifft“. Falls Sie allerdings selber zu den „linksgrünversifften Gutmenschen“ gehören und umgekehrten Extrempopulismus betreiben wollen, bezeichnen Sie Ihre Gegner als Nazis, Faschisten, Rassisten. Merke: Populismus funktioniert keineswegs nur in eine Richtung.

4. Schüren Sie Feindbilder

Erfreulicherweise lassen sich nicht nur im Inland schuldige „andere“ finden. Auch im Ausland lauern „Volksfeinde“. Die schlimmsten: Flüchtlinge. Natürlich ist das ein weites Feld mit jeder Menge echter Probleme. Begnügen Sie sich bloß nicht damit. Hauen Sie auf den Putz. Schildern Sie deren Gefahrenpotenzial in schillerndsten Farben. Sagen Sie, dass die allermeisten eine gewaltaffine, ungebildete, kulturfremde, kriminelle und letztlich halbzivilisierte Bedrohung sind, von den „Anderen“ aber dennoch ins Land geholt werden. Aus Blindheit oder „linksgrünversifftem Gutmenschentum“. Oder im Auftrag einer „Weltverschwörung“, damit sie „uns“ Arbeit, Wohnung, Frau, Sicherheit, Heimat und – noch schlimmer – das Geld aus den Sozialkassen wegnehmen. Und Deutschland gifttröpfchenweise von innen heraus zersetzen.

Anhand von Flüchtlingen lässt sich exzellent die große Behauptung von der „Überfremdung“ des „Volkes“ aufstellen. Was das mit sich bringt, können Sie exemplarisch anhand von echten Gewalt- und Terrorakten brandmarken. Deren Anzahl genügt Ihnen nicht? Tragen Sie halt dicker auf! Und verallgemeinern Sie: „Die Flüchtlinge sind so-und-so“, „Die Muslime wollen nur dies-und-das“. Je umfassender Ihr Horror-Szenario, desto besser.

Vergessen Sie nicht, auch ideologische Feindbilder zu malen wie Genderpolitik und Political Correctness. Ignorieren Sie, dass es dabei im Grunde um mehr Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern geht sowie um den Schutz von Minderheiten vor Diskriminierung. Greifen Sie Forderungen vereinzelter Gender- und PC- Radikalinskis auf wie etwa Unisex-Toiletten oder die Deutung von Indianerkinderkarnevalskostümen als Symbole kultureller Herabsetzung der Ureinwohner Amerikas. Und tun sie so, als seien das keine Randphänomene, sondern der gesellschaftsbestimmende politische Mainstream zum Zweck von Gehirnwäsche und Umerziehung.

5. Leugnen Sie Fakten

Schlechte Nachricht: Wissenschaftler erstellen immer wieder mit großem Aufwand Statistiken, die Ihren schönen Bedrohungsszenarien widersprechen. Gute Nachricht: Solche Fakten interessieren immer weniger Menschen. Nutzen Sie das aus. Zitieren Sie den Satz „Glaube keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast“. Stellen Sie unbequeme Wissenschaftler als Lügner oder Gefälligkeitsgutachter hin, die das „Volk“ im Auftrag „der anderen“ manipulieren wollen. Erfinden Sie notfalls eigene Zahlen. Die prüft doch eh kaum jemand nach.

Appellieren sie an „gesunden Menschenverstand“ und „gesundes Volksempfinden“. So was gibt’s zwar gar nicht, wird aber von jedem gerne für sich reklamiert.

Schenken Sie nur wissenschaftlichen Erkenntnissen Glauben, die Ihnen in den Kram passen. Etwa diese aus der Psychologie: Wenn Fakten Überzeugungen widersprechen, ist das für viele Menschen schwer auszuhalten, so dass sie lieber die Fakten für falsch halten als ihre Überzeugungen. Mehr noch: Angesichts von Fakten, die ihren Überzeugungen widersprechen, klammern sich viele Menschen noch enger an ihren Glauben. Bauen Sie konsequent darauf.

6. Fazit: Nutzen Sie die Gefühls-Keule

Egal, was Sie im Einzelnen auch tun: Arbeiten Sie auf Ihrem Weg zum populistischen Demagogen konsequent mit dem geeignetsten Werkzeug für ein möglichst enges Zusammenschweißen Ihrer Gefolgschaft zur möglichst radikalen Front gegen die „anderen“: die Gefühls-Keule.

Unsere Gefühle, nicht irgendwelche Fakten steuern Aufmerksamkeit und Wahrnehmung. Je mehr Sie also Ihr Publikum emotionalisieren und hysterisieren, umso leichter können Sie es manipulieren. Die wichtigsten Gefühle für Ihre Zwecke bleiben Angst und Wut. Die wiederum brauchen Richtung, ein Ziel.

Also nur keine Hemmungen: Hetzen Sie Ihr Publikum ohne Unterlass auf. Schüren Sie die vorhandenen Ängste angesichts der realen Probleme und steigern die Sorgen Ihrer Zielgruppe zum Hass auf die „anderen“. Wer ängstlich und wütend ist, denkt weniger nach. Und zu viel Nachdenken ist Gift für Ihre Zwecke. Das gilt auch für Sie: Grübeln Sie niemals darüber nach, ob Ihr Treiben gut, richtig und verantwortungsvoll ist. Ihr einziges Motto muss sein: Immer feste druff!

Walter Ötsch/Nina Horaczek: Populismus für Anfänger. Westend-Verlag, 224 S., 18 Euro

Heribert Prantl: Gebrauchsanweisung für Populisten. Ecowin, 64 S., 14 Euro

Timothy Snyder: Über Tyrannei. C. H. Beck, 127 Seiten, 10 Euro

Bernd Stegemann: Das Gespenst des Populismus, Verlag Theater der Zeit, 182 S., 14 Euro

zur Startseite

Artikelempfehlung Der kleine Populist Kein politischer Akteur hat weltweit in den letzten Jahren mehr an Macht gewonnen als – der Populist. Das Schöne, weil uneinholbar Demokratische an ihm: Jeder kann einer sein. Und es gibt jede Menge Wirkungsfelder und Bühnen für den Populisten. Die Familie, der Freundeskreis, der öffentliche Platz, die Einkaufsmeile, Leserbriefseiten in Tageszeitungen ... (...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/nachrichten/kultur/der-kleine-populist-3741860.html E-Mail-Versand Empfänger-E-Mail: Absender-E-Mail: Nachricht an den Empfänger: Sicherheitsfrage: Bitte geben Sie die abgebildete Zeichenfolgen ein: