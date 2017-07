Der Käufer wird zum Förderer, weil der Künstler spendet In wenigen Tagen öffnet das internationale Kunstfestival Ostrale in Dresden für Besucher. Die können in diesem Sommer erstmals Co-Sponsoren werden.

Der Maler Martin Müller spendet ein Jahr lang 50 Prozent der Verkaufserlöse seiner Bilder an das Kunstfestival Ostrale. © privat

Zum elften Mal ist in diesem Sommer Ostrale-Zeit in Dresden: Am 28. Juli wird die internationale Kunstausstellung in den Erlweinschlachthöfen eröffnet. Das Festival hat sich seit seiner Gründung vor elf Jahren inzwischen zur drittgrößten Ausstellung zeitgenössischer Kunst in Deutschland entwickelt. Dennoch kämpft das Team jedes Jahr aufs Neue mit sich, mit dem schmalen Etat und den baulichen Gegebenheiten in den Futterställen. Die denkmalgeschützten Gebäude müssen dringend saniert werden, doch damit ist der Ostrale-Verein komplett überfordert. Die Stadt, der das Areal gehört, belässt es bei verbalen Bekenntnissen. Ohne ehrenamtliche Helfer und Projektmitarbeiter, ohne die Selbstausbeutung der Veranstalter und der Künstler wäre das Festival längst tot.

Vorteile für alle Beteiligten

Not macht erfinderisch, und so entwickelte das Ostrale-Team gemeinsam mit dem Maler Martin Müller ein neues Sponsoring: Mit Kunst handeln darf die Ostrale nicht, Spenden annehmen schon. Deshalb wird Müller für ein Jahr lang 50 Prozent der Verkaufserlöse seiner Bilder an das Kunstfestival spenden. Für ihn ist das ein „normaler kulturwirtschaftlicher Vorgang“.

Würde er seine Bilder über eine Galerie verkaufen, würde die Galerie 50 Prozent des Erlöses erhalten. „Ich werde in Eupen, in Düsseldorf und inzwischen auch in den USA vertreten, das Gros meiner Verkäufe läuft aber ohne Galeriemargen. Die Galeristen haben mit dem Projekt nichts zu tun, finden es aber prima“, sagt der 56-Jährige. „Es ist eine Win-win-Situation für alle Beteiligten. Der Käufer wird zum Förderer, weil der Künstler zum Spender wird.“

Martin Müller hat Kunstgeschichte studiert und über den Schamanismus im Werk von Joseph Beuys promoviert. International ist er als Künstler und Lehrender, als Kulturarbeiter und Gestalter unterwegs. Von 2009 bis 2012 leitete er gemeinsam mit Andrea Hilger die Ostrale und stellte später selbst auf den Heuböden aus.

Ostrale wird nun zur Biennale

In Emmerich am Rhein, wo Müller geboren wurde, gründete er 1993 das PAN Kunstforum, das er bis 2007 leitete. „Das Haus hatte kein Budget und musste seinen Etat selbst generieren. Dabei waren die Einnahmen aus den Eintrittsgeldern nicht so relevant wie die Einnahmen aus Kunstverkäufen. Wir hatten Partner, die aus jeder Ausstellung heraus Bilder kauften“, erzählt Müller. Dennoch ist er verhalten optimistisch, dass sich mehr solcher Partner auch für die Ostrale finden. Die wird künftig zur Biennale und nur noch alle zwei Jahre in Dresden eine Ausstellung zeigen.

2018 gastiert die Ostrale in der europäischen Kulturhauptstadt Valetta auf Malta. Dann auch wieder mit Martin Müller als ausstellenden Künstler.

Die 11. Ostrale wird am 28. Juli, 18 Uhr in Halle 4 der Messe Dresden eröffnet und ist bis zum 1. Oktober in den Futterställen und auf den Heuböden der Erlwein–Schlachthöfe zu sehen. Geöffnet dienstags bis donnerstags 10 bis 19 Uhr, freitags und an Wochenenden 11 bis 20 Uhr. Eintritt 15/10 Euro, Familien 30/25 Euro.

zur Startseite