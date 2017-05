Der Italiener, ein Mamasöhnchen? Italiener stehen auf Pasta, Spanier auf Stierkampf. Deutsche trinken literweise Bier, Holländer kiffen. Stereotype sind weitverbreitet – eine Reise durch Europa.

Moderator Knackeboul (r.) befragt den italienischen Gigolo „Sweet Roy“, welche Klischees zutreffen. © dpa

Legen französische Frauen Wert auf Eleganz und Briten auf gute Manieren? Sind Griechen arbeitsscheue Ouzo-Trinker? Was ist dran an solchen Stereotypen? Stimmt es, dass es in Schweden viele starke Frauen gibt und Deutsche humpenweise Bier trinken? Der Schweizer Rapper und Moderator Knackeboul stellt diese Fragen auf einer Reise durch Europa.

Das Ergebnis ist eine zehnteilige Reihe mit dem schlichten Titel „Stereotyp“, die Arte mit den ersten beiden Folgen über England und Italien am Montag startet. Die jeweils 25-minütigen Kurz-Dokus laufen als Doppelfolge an fünf Tagen hintereinander. Knackeboul nimmt sich für jedes der zehn Länder typische Stereotype vor, nach denen er zuvor in anderen Ländern gefragt hat: „Wie sind die Italiener?“ zum Beispiel. Und da gibt es gleich eine kleine Sammlung von Vorurteilen: „große Klappe“ lautet eins, „Machos“ ein anderes – und natürlich: „Die wohnen immer bei Mama.“

Knackeboul bemüht keine Wissenschaftler, keine Stereotypenforschung. Er fährt einfach los und guckt sich um. Und trifft in Italien tatsächlich auf Männer, die noch bei ihrer Mamma wohnen, aber auch andere, die das für abwegig halten.

Zwei Carabinieri in Rom bestätigen, dass etwas dran sei am Mythos von der überragenden Rolle der italienischen Pasta: Sie erzählen von einem einsamen Ehepaar, für das sie Pasta gekocht haben – das Paar war tief gerührt. Der Koch Fabio Picchi dagegen weist das weit von sich: Die Pasta sei eine Erscheinung des 20. Jahrhunderts und alles andere als ur-italiensich. Und stimmt es, dass Italiener Vielredner sind und wild gestikulieren? Knackebouls Gesprächspartner können jedenfalls eine Reihe in Italien verbreiteter Gesten vormachen und erklären. Ganz klar wird aber nicht, ob das mit dem Gestikulieren nun typisch italienisch ist oder in Spanien und Tschechien womöglich ähnlich verbreitet.

In England trifft Knackeboul Sir Benjamin Slade, einen Vertreter der Upper Class und diskutiert mit ihm, ob englische Adlige ausgesuchte Manieren haben. „Nein, wer erst mal zur Oberschicht gehört, kann sich auch danebenbenehmen. Sogar die Queen isst ihr Hühnchen mit der Hand.“

Lord Slade ist wie viele von Knackebouls Gesprächspartnern witzig und unterhaltsam, von seinen abfälligen Scherzen über Franzosen mal abgesehen. Aber ob Briten nun auffällig gut erzogen sind oder sogar eher prollig, wie ein anderes Stereotyp lautet, bleibt offen. Unterm Strich ist man nach der Serie nicht viel schlauer als vorher, manche Stereotype stimmen ein bisschen, keines trifft voll und ganz zu. Gut, aber das hat man sich sowieso schon gedacht. (dpa)

„Stereotyp“ in Doppelfolgen, bis 1. Juni, jeweils 16.15 und 16.45 Uhr, Arte

