Der Krimi von gestern Der Igel in der Tasche Klingelingeling macht es im Münchner Tatort. Die Ermittler sind altmodisch und behäbig. Trotzdem schaut man gerne zu.

Was wissen die deutschen Obdachlosen von rumänischen Bettlerbanden? Die Kommissare Batic und Leitmayr ermitteln im Weihnachtstatort. © BR

Das lohnt sich aber mal richtig: An guten Tagen, zum Beispiel in der Weihnachtszeit, kommt ein Straßenbettler durchaus auf 100 bis 400 Euro. So sagt es jedenfalls die Münchner Polizei. Ein lukratives Geschäft also, das natürlich auch diverse Kriminelle anzieht, die sich an jenen bereichern, die wirklich gar nichts haben. Denn die müssen beim Boss abliefern, was sie erbetteln. Wer hat nicht schon diese zerlumpten Typen gesehen, die ihre Krücken brauchen, um ein Gebrechen vorzutäuschen.

Nach diesem Tatort über die rumänische Bettelmafia wird’s wohl weniger klingeln in den Bettelbechern der Fußgängerzonen. Im Film fällt die hübsche Redensart vom Igel in der Tasche: Weil es pieksen würde, langt man nicht hinein, um Geld rauszuholen.

Hier allerdings geht’s nicht um Geiz, sondern um Realismus. Hilfsbereiten Menschen stellt sich ja stets die Frage, wer wirklich bedürftig ist und wer ein Halunke. Doch wie ein Kriminaler im Tatort feststellt: „Das Einzige, was hilft gegen diese Mafia, ist, nichts zu geben.“

Nach den Tagen des Überflusses und der Völlerei ist so ein Weihnachts-Tatort über das Geschäft mit dem Elend und der Mitmenschlichkeit ziemlich desillusionierend. Dann auch noch ein totes Baby in einer Kirche: Der symbolträchtige Denk-

anstoß kommt schon sehr pädagogisch bemüht daher. Und hat man nicht am zweiten Weihnachtstag eigentlich genug vom Klingelingeling, das hier noch mal aus dem Vollen geschöpft wird – mit peinlicher Betriebsweihnachtsfeier, staubigem Stollen und hässlichem Plastikbaum. Ein Sendetermin vorm Fest hätte wohl besser gepasst.

Erstaunlich: Das Thema ist alles anderes als neu, der Fall weder originell noch spannend, das Tempo behäbig, die Gags hausbacken. Und trotzdem ist man den Kommissaren Batic und Leitmayr nicht böse. Die ergrauten Münchner Ermittler gehören inzwischen so sehr zum Fernseh-

inventar, dass man ihnen schon aus Tradition gern zuschaut. Auch weil auf Fisimatenten verzichtet wird, wie sie in neueren Tatort-Modellen oft überstrapaziert werden.

Und so wirkt es rührend altmodisch, dass in diesem Fall Handys eine so zentrale Rolle spielen. Während sich andere Tatorte um virtuelle Realität und künstliche Intelligenz drehen, geht es hier um Leitmayrs Jimmy-Hendrix-Klingelton und um private SMS des Kollegen Batic. Als machten nicht ständig überall irgendwelche Mobiltelefone klingelingeling.

