Der Hofnarr aus dem Wettinerschatz

Er ist eine der bekanntesten historischen Persönlichkeiten Sachsens. Kaum ein anderer, der nicht zum Herrscherhaus gehörte oder zumindest eine wichtige politische Stellung inne hatte, wurde von bildenden Künstlern seiner Zeit öfter zum Motiv gewählt als er. Die Rede ist vom Königlich-Kurfürstlichen Hoftaschenspieler Joseph Fröhlich. Volkstümlich bekannt als Hofnarr Fröhlich. August der Starke und die Dresdner Hofgesellschaft liebten ihn. Mehr als 30 Jahre unterhielt er die feine Gesellschaft in Dresden und Warschau mit seinen Zauberkunststücken und derben Späßen.

Nun soll er auf Schloss Moritzburg die Besucher erfreuen. Ralf Giermann, wissenschaftlicher Mitarbeiter und stellvertretender Leiter von Schloss Moritzburg, präsentierte am Donnerstag „eine der naturgetreuesten Darstellungen des berühmten Hofnarren“, wie er sagte. Eine 25 Zentimeter große Wachsbüste, die um 1730 entstanden ist. Als „Kunstwerk des Jahres“, hat sie der Museumsmann nach über 70 Jahren wieder ins Schloss geholt. Wenn auch nur auf Zeit bis zum Ende der Saison und dank der Bereitschaft einer Leihgeberin.

Bis 1945 befand sich das Kunstwerk auf Schloss Moritzburg. Dessen damaliger Bewohner, der jüngste Sohn des letzten sächsischen Königs – Prinz Ernst Heinrich von Sachsen –, hatte die Büste des Hofnarren im Jahr 1933 erworben. Zwei Söhne des Prinzen vergruben sie schließlich gemeinsam mit dem Familiensilber und zahlreichen anderen Kunstwerken vor der heranrückenden Roten Armee im Wald.

Hobbyschatzsucher holten die letzten Kisten 1996 und 1998 aus dem Boden. Der sensationelle Schatzfund wurde den rechtmäßigen Eigentümern, dem Haus Wettin, zurückgegeben. Die meisten Stücke kamen schließlich in London unter den Hammer. „Die Hofnarren-Büste erzielte damals 100 000 D-Mark“, sagt Ralf Giermann. Die Summe, mit der das Schloss die kostenlose Leihgabe jetzt versichert hat, liege deutlich über diesem Betrag – allerdings in Euro.

Seit dem vergangenen Jahr kann das Schloss dank mehrerer Ankäufe aus dem Kunsthandel nun selbst in einer neu eingerichteten kleinen Schatzkammer Teile des Wettinerschatzes zeigen. Zur Eröffnung war es Ralf Giermann auch gelungen, die eigenen Stücke durch eine Leihgabe aus dem Schatz zu ergänzen – einen Rosenkranzbehälter mit Maria Immaculata. Dabei war spontan auch die Idee geboren worden, künftig zu versuchen, weitere dieser vor 20 Jahren wiederentdeckten Kunstwerke für eine begrenzte Zeit nach Moritzburg zu holen. Diese Idee hat der Kurator nun umgesetzt. Und gleich noch etwas ausgebaut. „Wir wollen nicht einfach nur ein weiteres Stück aus dem Schatzfund zeigen, sondern auch eine Geschichte drumherum erzählen“, erklärt er. Darum wurde in Meißen noch „Die Schlittenfahrt“ ausgeliehen, ein Kunstwerk aus Meissener Porzellan. Dieses zeigt eine Moritzburg-Episode, die sich im Leben des Hofnarren zugetragen haben soll. Einer anderen verdanken die Moritzburger, dass Fröhlich und sein Kumpan Schmiedel – beide in Sandstein gehauen – heute aus einem Dach des Landgestüts auf die Schlossallee schauen.

Aus Sicht Ralf Giermanns sei es an der Zeit, einmal eine Ausstellung zum Leben dieses berühmten Hofnarren zu konzipieren. Und dabei wenigstens einen Teil der Kunstwerke, die ihn zeigen, zu vereinigen. Das wäre sicher eine interessante Schau, die neben Zeichnung, Gemälden und Porzellanplastiken auch mit Gold und Edelsteinen besetzte Kunstwerke zeigen könnte. Und wo wäre eine solche Ausstellung besser aufgehoben als im Billardsaal von Schloss Moritzburg? Dort wurde Joseph Fröhlich um 1730 an exponierter Stelle auf der Ledertapete verewigt. Und dort ist jetzt auch die kleine, aber feine Präsentation zu bewundern. Eine gelungene Osterüberraschung .

