Der Höllen-Brueghel aus der Heide Hans-Joachim Klei hat mehr als 600 Ölbilder geschaffen und will doch kein Künstler sein. Er hält die Natur fest, die der Bergbau verschlingt, und malt der Zeit hinterher.

zurück Bild 1 von 3 weiter Hans-Joachim Klei in seinem Atelier. Es ist voller Landschaftsbilder. Seine Frau oder die Haustiere müssten eher selten Modell sitzen, sagt er. © Thomas Schade Hans-Joachim Klei in seinem Atelier. Es ist voller Landschaftsbilder. Seine Frau oder die Haustiere müssten eher selten Modell sitzen, sagt er.

Das Jagdschloss im Tiergarten: auf einer alten Postkarte ...

... und auf einem Bild von Hans Klei.

Was da auf der Staffelei steht, verkündet eine klare, wenn auch düstere Botschaft – den „Mühlentod“. So heißt das Bild, auf dem Himmel und Erde giftig gelb erscheinen und schwarze Wolken heraufziehen. Etwas naiv gemalt, warten im Vordergrund ein paar Tiere, Puppen und Gartenzwerge, grimmig oder ängstlich schauend warten sie auf das Unausweichliche. Die alte Wassermühle am Weißen Schöps leuchtet noch in weiß und hellem rot. Dahinter ist drohend der Bagger in Sicht.

„Der ,Mühlentod‘ zeigt, was ich erlebe in der Lausitz“, sagt Hans Joachim Klei. Der 76-Jährige sitzt oft bis spät in die Nacht vor der Staffelei im Keller seines kleinen Hauses am Stadtrand von Weißwasser und malt der Zeit hinterher. Seine Motive prägten mal die Landschaft zwischen der Neiße und den altsorbischen Dörfern rund um das Kirchspiel Schleife. Fast alle sind verschwunden – auch diese Wassermühle.

„Aber es gab sie, ich habe sie hundertmal gesehen, ehe ich den Pinsel in die Hand genommen habe“, sagt Klei. Der Maler erzählt von dem wuchtigen Wehr aus Holz oberhalb der Mühle. Von dem zweigte der Mühlgraben ab. „Ein wuchtiges Packwerk aus jungen Kiefernstämmen war das“, erzählt er. „Da waren natürlich Fische drin.“ Am liebsten würde er mit der Angel losziehen, so wie vor 70 Jahren, als die Welt noch in Ordnung gewesen sei – hier in der Muskauer Heide, einem einzigartigen Naturraum, wie er sagt, aus flachen Dünen und ausgedehnten Mooren.

Heute sei kaum noch etwas in Takt in dieser Landschaft, sagt Klei. Große Areale der Muskauer Heide sind in den vergangenen Jahren den Braunkohletagebauen Reichwalde und Nochten zum Opfer gefallen. Bis heute wird der jahrhundertealte Urwald gerodet. Hans Klei stemmt sich mit Pinsel und Farbe dagegen und hält die verlorenen Landschaften und Dörfer fest. Er will sie der Nachwelt erhalten – meist in kräftigen Farben. Die sollen die Wirkung seiner Motive „erhöhen“, sagt er. So reiht sich Bild an Bild. Sein Atelier und die Rahmenwerkstatt stehen voll. Im Keller habe er „noch Kubikmeter an Bildern“ stehen, sagt er, und es entsteht der Eindruck: Klei malt sich den Ärger von der Seele über den Raubbau an der Natur.

Den „Mühlentod“ hält er nicht zum ersten Mal auf Leinwand fest. Das unnatürliche Gelb sei die „Schreckfarbe“, die dunklen Wolken verkörperten kommendes Unglück, die Konturen des Baggers würden den Drachen darstellen, der das Land fresse. Bewusst vermischt er Realität und Fantasie. „So stelle ich mir die Zerstörung im Schöpstal vor.“ Manchmal fühle er sich wie der „Maler des Jüngsten Gerichts, wie der alte Höllen-Brueghel“, sagt er und meint jenen flämischen Maler aus der Brueghel-Familie, der wegen seiner Höllen-Szene bekannt ist. Er wolle aufrütteln mit kräftigen Farben, sagt Klei und meidet das Verb „malen“, wenn er von seinen Bildern spricht.

Hans Kleis Liebe zur Heimat ist fast so alt wie er selbst und reicht zurück in die ersten Nachkriegsjahre. Da wuchs er als Kriegskind in der Krummen Straße von Alt Weißwasser auf. In einer Dachwohnung über dem Gasthaus „Wilhelmshöh“ zog seine Mutter drei Kinder alleine groß. Der letzte Brief des Vaters sei aus einem Strafbataillon bei Stalingrad gekommen. Hans war der Jüngste, ein Nachzügler.

Das Alte Dorf, wie die Weißwasseraner sagen, liegt am Westende der Stadt. Die meisten Schrotholzhäuser aus jener Zeit sind verschwunden. „Hinter der Siedlung begann das wertvollste Stück der Muskauer Heide“, sagt Hans Klei, „der Tiergarten“. Bis hinüber zu den sorbischen Dörfern Schleife, Rohne, Mulkwitz und Mühlrose reichte er. Mittendrin lag das Schloss, dass die Familie Callenberg vor etwa 300 Jahren als Jagdsitz anlegte und das 1945 im Besitz der von Arnim war. 1972 wurde es gesprengt, Grund und Boden fielen nach 1990 dem Bergbau in die Hände. Heute rasseln Kohlebagger, wo das Denkmal stand.

Im Tiergarten ist Hans Klei groß geworden. Der Urwald mit dem wertvollen Leseholz, den vielen Pilzen und Beeren, die fischreichen Teiche und Flüsse seien das „Lebenselixier“ der Familie gewesen. „Was wir im Wald fanden, half uns durchzukommen in den schlechten Jahren, wenn die zugeteilte Braunkohle alle war und selbst geangelte Fische zum wertvollen Nahrungsmittel wurden.“ Die Jungs, mit denen er zur Schule ging, seien Naturburschen gewesen, wie er. Viele wurden Förster. Eine Zeit lang lebte Hans Klei bei einer Tante im Torhaus von Mühlrose am anderen Ende des Tiergartens. Täglich fuhr er auf einem Rad mit Vollgummireifen den Grünen Weg entlang durch den Tierpark, vorbei am Jagdschloss zur Schule. Diese Zeit hat ihn geprägt. „Bis heute habe ich den uralten, mächtigen Wald vor Augen.“ Die riesigen Traubenkiefern, deren Ursprung keiner wirklich kenne, die über Generationen liegen blieben, wenn sie entwurzelt waren. Ihnen verdanke die Heide ihren urwaldartigen Charakter. „Wenn du in so einer Landschaft aufwächst, dann lässt sie dich nicht mehr los.“ Deshalb hat er das Jagdschloss, den Pückler'schen Park, Wege und Torhäuser bis heute vor Augen.

Eines Tages quartierte seine Tante in Mühlrose fremde Arbeiter ein. „Die bohrten für geologische Erkundungen und erzählten, dass unter dem Tierarten die beste Braunkohle liegt.“ So sei die Kunde vom Bergbau in die Muskauer Heide gekommen. „Keiner nahm das damals richtig ernst“, erinnert sich Hans Klei. „Alle dachten, das dauert Jahrzehnte.“ Es war Anfang der 1960er-Jahre, Klei hatte gerade die Schule geschafft. 1966 mussten die ersten Einwohner von Mühlrose umsiedeln.

Zu dieser Zeit malte Hans Klei schon. Das habe er einer alten Frau aus der Krummen Straße zu verdanken, sagt er. „Die wusste, dass ich gern zeichne.“ Eines Tages, er war sechs, habe sie ihm einen zerschrammten Lederkoffer geschenkt und gesagt: „Schau rein, vielleicht kannst du was anfangen damit.“ Sie erzählte, dass sie den Koffer von einem Schwager aus Dresden hatte. „Mit dem Schraubenzieher hab ich ihn geöffnet“, erinnert sich Klei. Der Koffer war voller Malutensilien, Farbtuben, hart gewordene Pinsel, Leinwand und eine kleine Tischstaffelei. „Das war mein Rüstzeug, damit fing ich an zu malen.“ Die Motive suchte er von Anfang an in der Landschaft, die es ihm angetan hatte: die Moore, die Trebendorfer Hochfläche, den Urwald, das Jagdschloss. „Ich wollte Pücklers Werk zwischen Muskau und Mühlrose festhalten, einen Naturraum, der nie hätte angetastet werden dürfen.“

Natürlich habe er als Künstler groß rauskommen wollen. „Aber das ist mir nie gelungen, ich habe nie eine Malschule besucht“, sagt er und lacht. „Deshalb bin ich auch kein Maler“, betont er. Was er schaffe, sei keine Kunst, „nur Dokumentation“. In Ausstellungen werden seine Bilder mit 300 bis 400 Euro das Stück versichert. Doch reich haben sie ihn nicht gemacht. „Ich kann meistens gerade die Kosten decken“, sagt er. Seinen Stundenlohn im Atelier beziffert er scherzhaft mit „Minus-Ein-Euro“.

So begann Kleis Berufsleben nicht im Atelier, sondern in Qualm und Dreck und mit körperlich schwerer Arbeit. Er wurde Former in der Weißwasseraner Köhlerhütte und wechselte alsbald in das Farbglaswerk. „Ein gefragter Betrieb. Dort wurde Kathedralglas für den Export nach Frankreich mundgeblasen.“ Heute ist der Betrieb verschwunden. An der städtischen Fachschule studierte Hans Klei später Glasmaschinenkunde und war als Ingenieur am Aufbau des ersten Fernsehkolbenwerkes in Berlin beteiligt. Schließlich setzte er sich an der Berliner Humboldt Universität noch einmal in den Hörsaal, um Jura zu studieren. Danach war er fast 30 Jahre lang für den Patentschutz in der DDR-Glasindustrie zuständig.

1990, mittlerweile Anfang 50, wollte Klei was Eigenes unternehmen. Auf dem Grundstück der Großmutter sollte eine kleine Bronzegießerei entstehen. Zusammen mit den beiden Söhnen wollte er Beschläge aus Messing produzieren. „Die waren gefragt bei Privatleuten und beim Denkmalschutz“, erzählt er. „Wir hatten Aufträge renommierter Firmen, aber die wollten nur die Gussformen und die Rohlinge. Damit war kein Geschäft zu machen.“ So habe er in den „wilden 90er-Jahren“ nicht in den alten Beruf zurückgefunden, sondern in Görlitz ein altes Haus mit Holzdecken aus der Renaissance gekauft und saniert. „Das war genug Aufregung.“

Pinsel, Ölfarben und Palette hat er in all den Jahren nie beiseitegelegt. Statt Malunterricht zu nehmen, steckte Hans Klei seinen Kopf in Bücher über Geologie, Erdgeschichte und Pflanzenkunde. „Ich wollte mehr wissen über die Landschaft und ihre Siedlungsgeschichte.“ Heute kann er Vorträge halten über den „Muskauer Faltenbogen“, den die letzte Eiszeit hinterlassen hat; über die große europäische Wasserscheide in der Lausitz, die den Zustrom der Gewässer in die Nordsee und in die Ostsee trennt. Auch über die Binnendünenlandschaft im Süden von Weißwasser referiert er. Obwohl sie einzigartig sei in Deutschland, falle sie dem Tagebau zum Opfer. Beim Erzählen stiefelt Klei wortreich und mit großen Schritten durch die Erd- und Siedlungsgeschichte seiner Heimat. „Heute weiß ich, wie die Eiszeit das geologische Gepräge der Muskauer Heide erschaffen hat.“ Ohne die Kohleflöze könne man es nie wiederherstellen, sagt Klei. Da werde den Leuten viel vorgegaukelt.

Der 76-Jährige ist eigentlich eine Frohnatur, aber wenn die Rede auf die Bagger kommt, wird ein hartherziger Mann aus ihm. „Wenn der Bergbau abgeschlossen ist, wird die Landschaft nicht mehr funktionieren“, prophezeit er. „Alles, was zur Rekultivierung gepflanzt wird, ist nur Augenverkleisterung.“ Weißwasser habe mal Trinkwasser aus eiszeitlichen Reservoirs gehabt. „Hier kam Mineralwasser von bester Qualität aus der Leitung.“ Dann seien Gutachter gekommen. „Die konnten oder wollten die Geologie nicht erkennen.“ Jetzt fließe verockertes Wasser in die Spree. „Das war vorauszusehen, da muss man kein Geologe sein, da muss man nur den heimatlichen Boden kennen“, sagt Klei.

Ebenso schimpft er über den „verantwortungslosen Umgang mit dem Wald“. Am liebsten möchte er die „monetär orientierte Holzwirtschaft“ verbieten. „In die Forstwirtschaft gehören keine Holzhacker, sondern Landschaftsgärtner.“ Klei leugnet nicht die Bedeutung der Energiewirtschaft für die Lausitz. „Aber des Geldes wegen werden Zwänge beiseitegeschoben, die uns die Natur auferlegt.“ Sie sorge für das seelische Gleichgewicht des Menschen. „Mich wundert nicht, dass Erscheinungen wie Aggressivität, Radikalität oder fehlende Kommunikationsfähigkeit um sich greifen.“ Klei hat sich daran gewöhnt, dass man ihn als „Schlaumeier“ verspottet, wenn er solche Gedanken äußert. „Aber zum Glück hören mir einige auch zu“, sagt er.

Der Mahner möchte vor allem junge Leute erreichen. Deshalb ist Klei froh, dass sein Zyklus „Tzschellener Bilder“ künftig im neuen sorbischen Museum zu sehen sein wird. Es entsteht in einer Schrotholzscheune neben der Kirche in Nochten. „Da lassen wir das 1979 verschwundene Dorf in elf Bildern wieder aufleben.“

Als er vor Wochen seine jüngste Ausstellung im Rathaus von Reichenbach eröffnete, hörten ihm die Leute aufmerksam zu. Hans Klei stellte sein Bild „Letzter Kampf“ vor. Es zeigt die alte Tanzlinde, die einmal vor dem Mochholzer Gasthaus stand. Mochholz und die Linde fielen schon vor vielen Jahren dem Tagebau Reichwalde zum Opfer. „Da haben ältere Frauen geheult, als sie die Linde sahen“, erzählt er, „die erinnerten sich an den Baum, unter dem sie getanzt hatten.“ So etwas berührt ihn. „Da habe ich meinen Auftrag erfüllt.“

Noch bis Mitte Mai sind Bilder von Hans-Joachim Klei zu sehen im Rathaus von 02894 Reichenbach, Görlitzer Str. 4,

zur Startseite