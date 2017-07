Der heiße Riese Die Doku „Sie nannten ihn Spencer“ über Leinwandlegende Bud Spencer hat am Dresdner Elbufer Deutschlandpremiere.

Zwei wie Pech und Schwefel: Bud Spencer (l.) und Terence Hill 1970 in „Die rechte und die linke Hand des Teufels“. © Davids/Filmarchiv Wippitsch

Sie kam Karl-Martin Pold spät, fast zu spät, die Idee, einen Kinofilm über Kinolegende Bud Spencer zu machen. Eine Dokumentation nicht nur für Fans, sondern für alle. Ein Film nicht nur über die Schauspielkarriere des Schwergewichts, sondern auch „über das Multitalent hinter der Leinwandgröße“. Im letzten Jahr hatte Pold seine Aufnahmen endlich alle im Kasten. Was beim Dreh noch niemand wissen konnte: Es wurde auch das letzte Lebensjahr des Neapolitaners Carlo Pedersoli, unsterblich geworden als Bud Spencer an der Seite von Kollege und Kumpel Terence Hill.

Einige Dresdner Fans werden sich bei der Deutschlandpremiere von „Sie nannten ihn Spencer“ am Sonntag bei den Filmnächten am Elbufer an jenen Tag erinnern, als der damals 84-Jährige hier 2013 seine Autobiografie vorstellte. Im Rollstuhl, ausgeliehen vom Johannstädter Sozialservice, empfing er über 1 000 Anhänger, vom Kind bis zum Rentner. Dass er nicht mehr allzu lange leben würde, war ihm schon damals klar. Aber er hegte die feste Gewissheit: „Das Wesentliche geschieht doch danach.“

Eine „Familie von Bekloppten“

Im selben Jahr setzt die Doku von Karl-Martin Pold ein: Unter den glühenden „Budianern“, die 2013 nach Berlin zur Buchvorstellung pilgern, sind der von Geburt an blinde Hauptstädter Jorgo Papasoglu und Marcus Zölch aus Augsburg, der seinem Idol eine eigens angefertigte Bud-Spencer-Marionette schenken möchte. Zwar wird aus dem persönlichen Treffen mit Pedersoli nichts. Dafür lernen sie einander kennen und beschließen, in Marcus’ altem Bulli nach Rom zu reisen und ihr Glück direkt am Wohnort der Legende zu versuchen.

Polds Ansatz: Ein Erzählstrang folgt der Dramaturgie klassischer Filmbiografien, ein weiterer der Spurensuche von Jorgo und Marcus. Die zufällig eine gewisse Ähnlichkeit mit Bud Spencer und Terence Hill haben und den gleichen Hang zum freundschaftlich-zotigen Anpflaumen.

Während Pold Fachleute und ehemalige Filmkollegen inklusive Mario Girotti aka Terence Hill interviewt, zuckeln Jorgo und Marcus zunächst nach Paris zu ihrem ersten Kontakt: Mario Pilar, vierfach Leinwandpartner von Spencer – und „Hasser“ der Bud-Terence-Streifen. „Weil immer nur die gezeigt werden und nie jene ernsteren Filme mit Carlo, in denen man erkennen kann, was er wirklich draufhat.“

Immerhin verschafft Mario ihnen den Kontakt zum ewigen Filmbösewicht und Stuntman Riccardo Pizzuti in Südfrankreich. Dieser Herr bringt ihnen bei, wie man sich richtig vor der Kamera prügelt, und steckt den Freunden die römische Studioadresse von Guido & Maurizio De Angelis zu, als „Oliver Onions“ verantwortlich für etliche Filmmusiken der Bud-Terence-Produktionen.

In Rom wiederum versorgt Maurizio, hingerissen von Jorgos Interpretation seiner Lieder auf dem Akkordeon, die Gefährten zum Dank mit Straße und Hausnummer der Presseagentur von Carlo Pedersoli. Schritt für Schritt kommen sie ihrem Idol näher, und näher, und näher …

Sie flutscht nicht sofort, die Kombination beider Erzählstränge, die zunächst eher nebeneinanderbaumeln. Aber irgendwann geschieht es: Man denkt nicht länger „Lass Jorgo und Marcus mal beiseite und erzähl’ lieber davon, wie sie Ende der Sechziger als unschlagbares Duo in Spaghettiwestern-Parodien wie ,Die rechte und die linke Hand des Teufels‘ und ,Vier Fäuste für ein Halleluja‘ weltberühmt wurden, Hill als faustschneller Quatschkopf, Spencer als Fels, an dem sich die Bösen auch den letzten Zahn ausbissen.“ Stattdessen nimmt die Odyssee von Jorgo und Marcus mehr und mehr gefangen, durch deren Hartnäckigkeit, durch deren Liebenswürdigkeit als Mitglieder der „Familien von Bekloppten“, wie Marcus sich und seinesgleichen zärtlich nennt.

Auch aus den Erinnerungen seiner Weggefährten tritt der Mensch Carlo Pedersoli allmählich hervor. Als Lebemann, gutherzig, humorvoll, Kumpeltyp, Optimist. Aber ebenso als Star mit Allüren, chronisch faul, verfressen, textschlampig und so undiszipliniert, dass er den präzisen Terence Hill immer wieder mal zur Weißglut brachte. Außerdem war er sehr eitel, setzte vor die mäßigen Augen nie Kontaktlinsen und schätzte bei Prügelszenen die Entfernung mitunter derart schlecht ein, dass seine Gegner nicht nur im Spiel, sondern „in echt“ auf die Glocke bekamen.

Lebensweisheit auf Neapolitanisch

Apropos: Weil der Produzent des ersten Films von Hill & Spencer Pazifist war und auf Abstand gehen wollte zum bis dato ungeheuer leichenhaltigen Italo-Western, ließ er beziehungsweise ließen Pedersoli und Girotti in „Die rechte und die linke Hand des Teufels“ erstmals statt ihrer Colts – fast – nur die Fäuste sprechen. Dabei blieb es, bis zum Ende ihrer Paarlaufbahn.

Dennoch gelingt es Karl-Martin Pold nur ansatzweise, das Multitalent (Schwimmer, Jurist, Unternehmer …) hinter der Leinwandgröße zu zeigen. Auch der Mensch Pedersoli bleibt trotz diverser Charakterschlaglichter weiterhin großteils im Schatten und seine Karriere skizzenhaft.

Doch da ist die zwar getürkte (vieles war kein Zufall, vielmehr vorgeplant und -bereitet), aber zunehmend schöne, witzige und immer wieder bewegende Geschichte der Spurensuche von Jorgo und Marcus. Da ist der herrliche Siebziger-Look und -Sound und -Offtext des liebevoll gestalteten Films. Da sind die famos ausgewählten Winz-Szenen aus alten Streifen, durch die Hill und Spencer gewissermaßen zu Zwischenkommentatoren der Doku werden.

Kurz gesagt: Da ist viel Gelungenes auf der Habenseite. Sodass am Ende auch für die Schwächen von „Sie nannten ihn Spencer“ gelten darf, was Carlo Pedersoli Jorgo und Marcus als alte neapolitanische Lebensweisheit mit auf den Rückweg gibt: „Futtetenne“ – Scheiß drauf!

Am Sonntag feiert „Sie nannten ihn Spencer“ samt Filmteam Deutschlandpremiere bei den Filmnächten am Elbufer. Danach gibt’s „Vier Fäuste für ein Halleluja“.

