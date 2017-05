Der Gott mit der Muskete Eine neue Schau im Japanischen Palais widmet sich dem Fremden. Da liefert auch die Ethnologie oft falsche Bilder.

In Benin galten die Portugiesen als göttliches Symbol – der überlegenen Feuerkraft der Muskete wegen, wie dieser Guss aus dem 17. Jahrhundert zeigt. © MfV

Acht Objekte sind in einem Kreis aufgestellt. Sechs von ihnen wurden einst von Handwerkern in Afrika, Asien und Nordamerika gefertigt und weisen auf Europäer hin, die erstmals in ihrem Lebenskreis auftauchten. Im einstigen Königtum Benin zum Beispiel nahm man Figuren eines Portugiesen als göttliches Symbol, der überlegenen Feuerkraft der Muskete wegen. Auf der Inselgruppe der Nikobaren im Indischen Ozean hat die fremde Kleidung Interesse geweckt. Allen sechs Artefakten ist gemeinsam, dass dem Weißen gewisse Macht zugesprochen wird. Und dass die Darstellung in Haltung und Ausführung der jeweiligen Volkskunst entspricht. Stellt man sich als Besucher den Figuren gegenüber, darf man sich ihnen durchaus als verwandt erleben. Bloß die Schattenspielfigur aus dem Pergament einer Büffelhaut zeigt den Soldaten der niederländisch-ostindischen Kolonialarmee als Dämonen – wie es traditionell die Hälfte dieser javanischen Figuren sind im theatralischen Nachvollzug des ewigen Ringens der guten und bösen Mächte des Universums.

Bei den beiden Puppenfiguren aus einer Zwickauer Werkstatt, die Schwarzafrikaner darstellen sollen, steht stattdessen das Exotische im Vordergrund. Im Puppentheater, das ohnehin alles zum Stereotyp vergröbert, wird der Schwarze, der Fremde zum Gegenbild des Europäers genommen. Statt wie die anderen Figuren bloß unheimlich zu erscheinen, wirken diese Puppen bestenfalls kurios, schlimmstenfalls ehrlos und gemein.

Das Problem der verformten Bilder

Der vor Kurzem eröffnete neue und damit sechste Teil der Schau „Prolog 1 – 10“ der Staatlichen Ethnografischen Sammlungen nimmt dies zuallererst als ein Problem ihres Faches wahr. Man versuche als Ethnologe, „eine realistische und objektive Darstellung des anderen zu geben, produziert jedoch trotz aller Anstrengungen häufig verformte oder karikierte Bilder“, wie der Wandtext erklärt. Das Problem ist jedoch allen vertraut, das offenbarte bei der Eröffnung eine Gesprächsrunde: Glauben wir nicht, den Fremden mit seinen Fehlern genau beschreiben zu können, während das eigene Tun merkwürdig dunkel und unreflektiert bleibt? In unterschiedlich verzerrenden Spiegeln darf sich der Besucher der Schau nun selbst ins Gesicht blicken.

Die Frage der Würde und des Wissens – und der möglichen Fehler – ist in den beiden vorhergehenden Stationen gut vorbereitet. Prolog Nummer vier demonstriert durch Reihen von Fotografien, die auf von der Saaldecke hängende Textilbahnen projiziert werden, wie wenig wir über die vor hundert Jahren abgelichteten Menschen aus Afrika oder Ozeanien wissen. Hält der Bildlauf an und zoomt ein einzelnes Porträt groß, fehlt in den meisten Fällen die Information zur Person. Die Forscher waren damals daran interessiert, durch die Fotografien Physiognomie, Kleidung oder Schmuck der „Eingeborenen“ zu typisieren.

Der fünfte Prolog widmet sich der Taxonomie allgemein, den Verfahren zur Klassifizierung von Objekten. Diese Wunderkammer zeigt, nach wie vielen Kriterien man Objekte sortieren kann, ohne dass sie an Faszination verlieren: nach der Karteikartennummer, nach Farben oder Gewicht, nach der Frage, ob sie aus der Natur stammen, ob sie Keulen sind oder Kämme … Eine Kategorie basiert auf Ähnlichkeiten. Darüber hinaus muss man spekulieren. Wie schreibt der Dramatiker Franz Grillparzer in einem Brief an den Philosophen Hegel: „Was mir an deinem System am besten gefällt? Es ist so unverständlich wie die Welt.“

Die Schau des Museums für Völkerkunde Dresden im Japanischen Palais ist bis zum 31. Oktober 2017 zu sehen. Geöffnet freitags von 14 bis 18 Uhr und am Wochenende von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

