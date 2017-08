TV-Tipp Der Goldstrand ruft Die ZDF-Reihe „37 Grad“ hat vier Rentner begleitet, die lieber in Bulgarien als in Deutschland ihren Ruhestand verbringen.

Hildegard und Waldemar leben seit acht Jahren in einem kleinen Dorf in Bulgarien. Sie haben sich dort – trotz kleiner Rente – ein Haus kaufen können. © ZDF

Waldemar und Hildegard sind vor acht Jahren nach Bulgarien gezogen. Zusammen hat das Ehepaar eine Rente von weniger als 1 500 Euro, als zu groß empfanden die beiden die Einschränkungen, wären sie in Deutschland geblieben. Maria bekommt eine Frührente von 816 Euro, sie ging vor drei Jahren in das osteuropäische EU-Land. Peet ist vor Kurzem umgesiedelt, er lebt nun in einer Wohnung, die fünf Minuten vom Meer entfernt liegt. Für ihre Dokumentation in der ZDF-Reihe „37 Grad“ hat sich Sibylle Smolka vier Protagonisten ausgesucht, die ihren Lebensabend fern der Heimat verbringen. Zu sehen ist „Rentnerglück am Goldstrand – Im Alter nach Bulgarien“ am Dienstag um 22.15 Uhr.

Immer wieder sprechen die vier Rentner davon, wie wichtig es ihnen ist, ein würdevolles Dasein zu führen. Der 75 Jahre alte Waldemar sagt: „Für mich ist Heimat dort, wo ich leben kann.“ Maria erzählt, dass für sie allein wirtschaftliche Gründe den Ausschlag gegeben hätten. Von ihrer Rente seien ihr in Deutschland nach Abzug aller Kosten nur 120 Euro zum Leben geblieben. Die 61-Jährige ist wegen einer Erkrankung Frührentnerin, lange hat Maria im Ausland gearbeitet und nicht in die Rentenkasse eingezahlt. Waldemar war Schlosser und Metzger, Hildegard arbeitete in einer Reinigungsfirma und fuhr Taxi. In Bulgarien haben die beiden von ihren Ersparnissen für 20 000 Euro ein Haus gekauft und renoviert, sie haben sich eingerichtet. Sie gehen wieder gern einkaufen, im Vergleich zu Deutschland koste fast alles die Hälfte. Mit der Sprache tun sie sich noch immer schwer. Und zumindest die 70 Jahre alte Hildegard scheint die Familie zu vermissen, die den Umzug anscheinend nicht versteht und nicht zu Besuch kommen will.

Auch Maria beschäftigt, dass sie trotz aller Kontakte niemanden hat in Bulgarien, der ihr wirklich nahesteht.

Ob das „Rentnerglück am Goldstrand“ sich als Wahrheit oder als Trugschluss erweist, werden die vier wohl erst in einigen Jahren wissen. Am Ende des Films zumindest ist Maria sich sicher: „Bulgarien hat mir mein Lächeln wieder geschenkt.“ (dpa)

„Rentnerglück am Goldstrand – Im Alter nach Bulgarien“, 22.15 Uhr, ZDF

zur Startseite