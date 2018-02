Der Gewinner Was macht eigentlich Wilfried Schulz? Besuch bei dem ehemaligen Dresdner Theaterintendanten, der in Düsseldorf auf ganz andere Probleme stößt.

Dresden hat Sorgenbürger, Düsseldorf hat Wohlstand. Wilfried Schulz vor dem Düsseldorfer Schauspielhaus. © Thomas Rabsch

Von seinem Büro in Dresden aus hatte Wilfried Schulz Zwingerblick. In Düsseldorf liegt seine Schaltzentrale mitten in einem Wohngebiet, Erdgeschoss. „Das kleinste Büro, das ich je hatte“, sagt er. Ein bisschen scheint ihn das zu wurmen. Immerhin ist er Generalintendant am Düsseldorfer Schauspielhaus. Den General bekam er erst im Westen dazu, dafür hat er sich in Dresden ins Gedächtnis eingegraben. Unter seiner Intendanz stiegen die Zuschauerzahlen am Staatsschauspiel massiv an, Schulz bleibt vor allem deswegen in Erinnerung, weil er als Theaterchef Pegida die Stirn bot.

Von 2009 bis 2016 war er in Dresden, seit anderthalb Jahren ist er in Düsseldorf. Und es gibt wohl kaum entgegengesetztere Städte als diese beiden. Dresden hat Sorgenbürger, Düsseldorf hat Wohlstand. Nirgendwo sieht man Menschen mit einem solchen Selbstbewusstsein Chaneltaschen herumtragen. „Düsseldorf ist der alte Westen“, sagt Wilfried Schulz, „keiner hat Probleme damit, zu zeigen, was er hat.“ Er lebe gern hier, es sei eine weltoffene und sozial durchlässige Stadt. „Das ist, wenn man aus Dresden kommt, erst mal sehr angenehm.“

Als ab Herbst 2014 in Dresden Pegida immer mehr Menschen anzog, war Schulz einer der Ersten, die dazu Stellung bezogen. Plakate hingen in guter Sichthöhe am Schauspielhaus. Während bei Pegida bis zu 18 000 Menschen Fahnen schwangen und man händeringend auf eine Position aus den politischen Reihen wartete, gründete Schulz mit anderen Kulturinstitutionen das Bündnis Weltoffenes Dresden. Mit seiner Art, leise, aber deutlich Dinge auszusprechen, wurde Schulz einer der Sprecher. 2015 meinte er mal, dass er gern wieder mehr Theater machen würde, anstatt ständig die Stadt erklären zu müssen. Den Spielplan richtete er auf die Themen Fremdheit und Demokratieverdruss aus, er gründete das Montagscafé, einen Treff für Geflüchtete. „In Dresden war der Alltag oft nervig“, sagt er heute, „aber eins war unsere Theaterarbeit immer: extrem sinnvoll.“

Wilfried Schulz wurde zu einem der prominentesten Sprecher Dresdens. Doch dann lockte Düsseldorf. Schulz ging ein Jahr vor dem Auslaufen seines Dresdner Vertrags. Dabei hätte es schon vor dem Umzug Gründe genug gegeben, Düsseldorf die lange Nase zu zeigen. Denn die Dauer des Baus einer Tiefgarage neben dem Theater verlängerte sich, kurz darauf kam die Nachricht, dass auch Dach und Fassade und viele technische Infrastrukturen Sanierung bräuchten. Schulz wurde Intendant eines Theaters ohne bespielbares Haus. Verträge mit Künstlern mussten umgeschrieben, Premieren neu geplant werden.

Die Interimslösung zieht sich über Jahre. Bühnen und Verwaltung sind quer über die Stadt verteilt. Die Mitarbeiter in einem der größten Stadttheater Deutschlands quetschen sich in enge Räume. Die Verwaltungsdirektorin sitzt am Katzentisch. Aber an der Wand in Wilfried Schulz’ Büro hängen die Architektenpläne des Theaters am Gustaf-Gründgens-Platz, ein denkmalgeschützter Bau aus den Sechzigern. Schulz weist während des Gesprächs immer wieder auf diese großen Zukunftsposter, wie etwas, das ihm Halt gibt. „Es ist ganz nett, sich mit 65 über eine Perspektive zu definieren und nicht über etwas Vergangenes.“

Noch findet das Theater in Ersatzspielstätten statt. Vor allem in der ehemaligen Post am Hauptbahnhof, genannt Central. Das adrett gekleidete Theaterpublikum schiebt sich hier durch gesichtslose Gänge und trinkt Weißwein auf der „Brücke“, einer gläsernen Überführung über eine dröhnende Hauptverkehrsader. Beschönigend könnte man das Industriecharme nennen. Die Wahrheit ist, sagt Wilfried Schulz: „Die Bedingungen sind gruselig. Es gibt keine Kantine für die Mitarbeiter, keine Aufenthaltsräume. Alle Wege sind extrem weit.“ Die große Bühne ist eine riesige Halle, es kann nur mit Mikroports gespielt werden.

Als Schulz 2016 übernahm, hatte das Düsseldorfer Theater keinen guten Ruf. Wechselnde Interimsleitungen hatten das Publikum verschreckt. Doch Schulz konnte trotz kaum benutzbarem Haus die Zuschauerzahlen in der ersten Spielzeit steigern. Er etablierte das Central, spielte in einem riesigen Theaterzelt auf der Edel-Einkaufsmeile „Kö“. Es lief gut, vielleicht zu gut. So gut jedenfalls, dass Düsseldorfs SPD-Oberbürgermeister Thomas Geisel öffentlich überlegte, ob man nicht mit den Interimsspielstätten gut bedient sei. Das Schauspielhaus gebe ein prima Kongresszentrum ab. „Für mich war das ein Tabubruch“, sagt Schulz über diese Zeit vor einem Jahr. „Dass hier die Grundfrage gestellt wird, ob wir überhaupt ein großes, traditionsreiches, gut ausgestattetes Stadttheater brauchen, hat mich schockiert.“ Er begann zu kämpfen, verhandelte, schrieb Brandartikel. „Ich habe zugenommen, weil ich mit so vielen Leuten essen gehen musste“, scherzt er heute. Dabei war ihm damals gar nicht zum Lachen zumute. „Mein Anwalt sagte mir damals, ich könne mich auch auszahlen lassen und fünf Jahre in die Toskana setzen. Aber das bin ich nicht, das wollte ich nicht.“ Und er schiebt hinterher: „Außerdem kann ich schlecht verlieren.“

Wilfried Schulz macht nicht unbedingt offensiv politisches Theater. Seine Arbeit ist darum so erfolgreich, weil sein Spielplan nicht mit aktuellen gesellschaftlichen Themen hereinplautzt, diese aber immer die Basis seiner Arbeit sind. In Dresden drehte sich viel um das Themenfeld Fremdheit. In Düsseldorf haben nur sieben Prozent der Bevölkerung AfD gewählt. „Kein Mensch hat hier ein Problem damit, dass jemand eine andere Hautfarbe hat“, sagt Schulz. Der beste Schulfreund seines Sohns sei Japaner, man höre ständig Englisch auf der Straße, auch die Flüchtlingsdebatte müsse man hier nicht führen.

Auf der kleinen Bühne im Central ist schon die Kulisse für die Abendvorstellung aufgebaut, „Unterwerfung“ von Michel Houllebecq. Schulz hat die Produktion aus Dresden mitgenommen, inklusive Hauptdarsteller: Christian Erdmann schleicht gerade durch das Dunkel. Dresden fehle ihm sehr, sagt der Schauspieler, „Düsseldorfs rauen Charme muss ich mir erst noch erarbeiten.“ Allzu große Unterschiede beim Publikum könne er nicht feststellen, „manche Themen allerdings erschließen sich den Düsseldorfern anders – im Kontext ihrer Geschichte.“ „Unterwerfung“, eine Satire über die Islamisierung Europas, war in Dresden skeptisch beäugt worden. Darf man so über den Islam sprechen?, fragten sich viele. In Düsseldorf ist der Umgang mit Themen wie diesem lockerer.

Wilfried Schulz genießt die offene Düsseldorfer Gesellschaft. Seine Aufgabe sieht er hier darin, das Theater zu einem offenen Ort für alle Schichten zu machen. In einer Stadt mit einem Ausländeranteil von 18 Prozent, in der ein vorwiegend deutsches, gutbürgerliches Publikum ins Theater geht. „Darum habe ich dafür gekämpft, dass der Eingang am Schauspielhaus umgebaut wird“, sagt Schulz. „Ich kann es nicht ertragen, dass ein Theater keinen erkennbaren und einladenden Eingang hat. Das ist ein völlig falsches Signal!“ Der Denkmalschutz ließ sich überzeugen, an die Stelle des geduckten Eingangs am Schauspielhaus kommt eine Glasfront. Gerade prüft Schulz, ob man das Foyer tagsüber öffnen kann. Das Schauspielhaus als offener Ort in einer Gesellschaft, in der es immer mehr Misstrauen gegenüber Eliten und der Politik gebe. „Theater hat eine wichtige Aufgabe in dieser zerfallenden, sich stärker individualisierenden, digitalisierenden, aggressiven Welt“, sagt Schulz.

Ob er Dresden je vermisst hat? Er überlegt eine Weile, verneint dann aber. „Ich bin immer dort, wo ich gerade bin.“. Aber immerhin habe er in Dresden niemanden von der Wichtigkeit des Staatsschauspiels überzeugen müssen. „Die Rolle von Theater ist in Sachsen klar, ob Bautzen oder Freiberg: Kein aktueller Theaterintendant entzieht sich.“ Um die Existenzberechtigung oder Anerkennung der gesellschaftlichen Rolle des Theaters kämpfen musste Wilfried Schulz dort nie.

Das Schauspielhaus am Gustaf-Gründgens-Platz wird zwar erst Ende 2019 wieder uneingeschränkt bespielbar sein. Doch letztlich hatte der Kampf auch etwas Gutes: Die Stadtöffentlichkeit solidarisierte sich mit dem Intendanten und ihrem Theater, der Zuspruch ist groß. Der Intendant legt lächelnd eine Einladung des Oberbürgermeisters zum Karneval auf den Tisch. Die Karte ziert ein gezeichnetes Emblem der Stadt Düsseldorf. In dessen Mitte: das Schauspielhaus. „Ein kleines Zeichen für unseren Erfolg“, sagt Wilfried Schulz, auch der OB steht jetzt hinter seinem Theater.

Schulz ist es recht. Hauptsache, er ist nicht der Verlierer.

