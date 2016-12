Der geschundene Polizist Der Berliner Tatort „Dunkelfeld“ wurde mühsam auf Länge getrimmt und wartet mit einer Überraschung auf.

Der gefolterte Hauptkommissar Karow (Mark Waschke) versucht, Christine Maihack (Ursina Lardi) zu manipulieren. © rbb/Oliver Vaccaro

Das Rätsel, das keines war, ist gelöst. Kommissar Robert Karow ist doch ein Guter. Vier Folgen lang bemühte sich die ARD, uns das Gegenteil einzureden. Dabei war jedem Zuschauer spätestens in der zweiten Episode klar, dass Karow seinen Kollegen nicht umgebracht hatte. Das „horizontale Erzählen“, wie es in der Branche genannt wird, also das stückchenweise Herausrücken mit der Wahrheit, führt notgedrungen zu ärgerlichen Rückblenden und Spannungsverlust. Der Berliner Tatort wurde mühsam auf Länge getrimmt. Man sah ihm die Anstrengung an.

Am meisten hatte Karow darunter zu leiden. Ihm wird im letzten Teil übel mitgespielt. Gewalt ist sein Schicksal. Aber das gehört zu seinem Rollenbild, das Mark Waschke perfekt umsetzt. Er mimt den einsamen Wolf, ermittelt am liebsten allein, verachtet seine Vorgesetzten, geht mit einer Kollegenfrau fremd und rennt offenen Auges in die Fallen seiner Feinde. Sonst ist er ein fixes Kerlchen mit viel Sinn für Ironie und coole Sprüche. Einen Tathergang mit tödlichem Ausgang fasst er knapp so zusammen: „Ein Motorrad, zwei Schüsse, drei Sekunden.“

Die Bösen kommen, wie meist, aus den sogenannten besseren Kreisen. Diesmal trifft es Staatsanwalt, Senator und einen arabischen Baulöwen. Das korrupte Trio aus Politik, Justiz und Industrie macht Millionengeschäfte mit dem boomenden Mietmarkt. Einen gewissen Realismus darf man dem Krimi gewiss nicht absprechen. Dafür sorgt auch Kommissarin Nina Rubin, „die schönste Polizistin Berlins“, wie ihr Mann charmant meint. Meret Becker spielt die verheiratete Beamtin, die zwischen Pflicht und Familie hin- und hergerissen wird. Wie alle Tatort-Fahnderinnen entscheidet sie sich im Zweifel für den Dienst. Mit so traurigen Augen hat man Frau Rubin allerdings noch nicht gesehen.

Ausgerechnet an dem Tag, als ihr 13-jähriger Sohn Kaleb die jüdische Religionsmündigkeit erreicht, die Bar-Mizwa, muss die Kommissarin ihrem Kompagnon Karow aus der Patsche helfen. Sie wäre gern dabei gewesen, als der Rabbiner ihrem Kaleb die männliche Reife bestätigte und ihn in die rituellen Pflichten einwies. Dazu gehört das Vorlesen der Thora-Rolle in der Synagoge. Ausgiebig zeigt der Film dieses jüdische Ritual, vergleichbar der christlichen Konfirmation, das mit einem üppigen Mahl endet. Dieses fröhliche jüdische Fest wurde noch nie im Tatort gezeigt. Die einzige wirkliche Überraschung des Krimis.

