Der Frauenflüsterer aus Bühlau Im Programm „Ja, Schatz!“ wickelt Ahmad Mesgarha die Damen um den Finger und gewinnt am Ende eine Traumpartnerin.

Dresden hat ein neues Kultpaar: Ahmad Mesgarha und seine Pianistin Olga Nowikowa brillieren auf dem Theaterkahn. © Carsten Nüssler

Die Frau kann so grausam sein. Behandelt den Mann wie Dreck, meckert immerzu und quält ihn bis aufs Blut. Das muss ein Ende haben. Er weiß auch schon wie und schleicht sich mit der Axt in ihr Zimmer. Der Wind bläht die Gardine. Und sie ruft verschlafen: „Tür zu! Hier zieht’s.“ Er gehorcht aufs Wort: „Ja, Schatz! Ich mach die Türe zu.“ Wünscht ihr gute Nacht und trollt sich.

Bodo Wartkes Kultsong „Ja, Schatz!“ schenkt dem Soloprogramm von Ahmad Mesgarha den Titel. Der umjubelte Abend hatte am Freitag auf dem Dresdner Theaterkahn seine Uraufführung. Mesgarha, Star des Staatsschauspiels, ist regelmäßiger Gast auf der schwimmenden Bühne. Sein Otto-Reutter-Programm „Der Überzieher“ läuft dort seit acht Jahren wie geschmiert. Nun singt er bekannte und neue Lieder von Bodo Wartke, dem Berliner Klavierkabarettisten in Reimkultur. Witzige und wehmütige Geschichten um Liebesleid und Liebeslust, Geschichten aus dem Alltag.

Mesgarha, der elegante Gentleman mit dem unstillbaren Drang zum Rampentier, ist in seinem Element. Er hält sich an die Texte, ergänzt sie mit eigenen Gedanken, verpasst ihnen eine regionale Note. Selbstironisch nennt er sich nach seinem Dresdner Wohnort „Frauenflüsterer aus Bühlau“. Und fragt ins Publikum: Was für einen Mann hätten Sie gern? Klempner oder Therapeut, Bock oder Gärtner? Die Augen der Damen verraten alles. Ihre Wahl fiele auf Mesgarha, den Mann mit Charme und Chuzpe. Ein Verführer, der es im kleinen Finger und im großen Zeh hat. Gefühlvoll singt er von Sehnsucht und Verlangen, von gebrochenen Herzen und erhofften Freuden. Geschmeidig und mit elastischen Beinen wechselt der Mittfünfziger mühelos von Cha-Cha-Cha zu Foxtrott und Tango, von Mambo zu Salsa.

Mesgarhas Frau Jana, zuständig für die Choreografie, ersparte ihm nicht einmal den Paso Doble. Ein Kabinettstück, das im Bühnenvorhang endet. Stuhl und hohe, verschiebbare Tücher: mehr Requisiten braucht der vielseitige Schauspieler nicht, um seine „Probleme, die er früher nicht hatte“ in den Griff zu kriegen. Egal, ob es sich um das Binden einer Krawatte, das Ansprechen einer Frau oder die Wahl der richtigen Kaffeesorte handelt. Regisseur und Kollege Philipp Lux lässt Mesgarha auf Knien rutschen, Telefonate führen, auf Stühle klettern und in Ohnmacht fallen. Er sorgt für Tempo, pantomimische Einlagen und geschickte Übergänge.

Bodo Wartke begleitet sich selber am Klavier. Ahmad Mesgarha hat es besser. Am Flügel sitzt die groß aufspielende Jazzpianistin Olga Nowikowa. Sie hat Musik im Blut, ein tolles Rhythmusgefühl, singt und tanzt mit ihrem Partner im Duett, ist ihm Sidekick, Ansporn und Widerpart. Die gebürtige Russin mit dem klaren Deutsch drängt sich nicht in den Vordergrund, aber der Abend wäre ohne sie nur halb so schön. Beide harmonieren hinreißend, versprühen Spiellust und gute Laune und sehen blendend aus. Kein Nachteil in dieser auf Äußeres bedachten Zeit. Da hat sich Mesgarha einen wirklichen Schatz geangelt. Beide haben das Zeug zum Kultpaar. Nichts wie hin aufs Liebesboot an der Elbe.

Wieder am 29. und 30. 6. sowie nach der Spielzeitpause am 29.8. und 1.9., jeweils 20 Uhr auf dem Theaterkahn in Dresden. Kartentelefon: 0351 4969450

