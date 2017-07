TV-Tipp Der Fluch des ewigen Lebens „Highlander“ ist ein Film für Fantasy-Fans und Freunde der perfekten Schwertkunst.

Connor Mac Leod (Christopher Lambert) ist ein unsterblicher Krieger aus den Highlands. Im New York des Jahres 1985 tarnt er sich als Antiquitätenhändler Russel Nash und muss gegen seinesgleichen kämpfen. © ©1986 highlander productions

Ein schottischer Krieger lebt seit 470 Jahren auf der Erde. In New York betreibt er ein Geschäft mit teuren Antiquitäten. Er nennt sich Russel Nash, sieht gut aus, hat breite Schultern, lange Haare und einen furchteinflößenden Blick. Die Frauen schauen ihm mit wohligem Schaudern nach. Niemand kennt seine Herkunft. Connor MacLeod, wie er richtig heißt, gehört zu den Unsterblichen. Er hat nur einen Gegner zu fürchten, den schwarzen Ritter Kurgan, ebenfalls ein Unsterblicher.

Der mehrfach ausgezeichnete britisch-amerikanische Fantasyfilm „Highlander – Es kann nur einen geben“ von 1986 glänzt mit Spezialeffekten, perfekten Schwertkämpfen und tollen Kamerafahrten. Regisseur Russel Mulcahys setzt 100 Prozent auf Action, Gewalt und die Musik der Rockband Queen. Die Schauspieler sind handverlesen. Mit der Rolle des schottischen Kriegers erringt Christopher Lambert Weltruhm. Er probte für diese Figur 16 Wochen lang Schwertkampf. James-Bond-Darsteller Sean Connery spielt im Prachtkostüm den spanischen Edelmann Ramirez. Ein grauer Gentleman, der schon seit über 2 000 Jahren auf Erden wandelt und das ewige Leben satt hat. Ramirez erfüllt eine letzte Aufgabe. Er weiht Connor in das Geheimnis der Unsterblichkeit und die Kunst des Schwertkampfes ein. Dann lässt er sich den Kopf abschlagen.

Diese Aufgabe besorgt nach grauenvollem und irrsinnig langem Kampf der böse Barbar Kurgan. Es ist das Schicksal der Unsterblichen, dass sie nur in die ewigen Jagdgründe eingehen können, wenn ihnen ein anderer Unsterblicher den Kopf abschlägt. So geht das durch die Jahrhunderte. Nach Rückblenden ins Mittelalter landet der Film wieder im New York von 1985. Es kommt zum blutigen Showdown der beiden übrig gebliebenen Haudegen. Nur einer wird überleben. Unschwer zu erraten, dass Christopher Lambert seinen Kopf oben behält. Zum Lohn kriegt er die schöne Pathologin Brenda und zieht sich mit ihr ins schottische Hochland zurück. Von dort aus soll er irgendwie die Welt retten.

„Highlander – Es kann nur einen geben“, Sonntag 20.15 Uhr, Arte

