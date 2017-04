Der Feind in deinem Kopf Der Thriller „Im Tunnel“ ist eine spannende Geschichte mit einer tollen Hauptfigur, gespielt von Maria Simon.

„Im Tunnel“: Maren (Maria Simon) befindet sich in einem dunklen, unterirdischen Tunnelsystem. Sie scheint etwas entdeckt zu haben. © ZDF

Maren (Maria Simon) lässt der Tod ihres Bruders Erik (Johannes May) nicht los. Sie fand ihn erschlagen in seiner Wohnung und beginnt auf eigene Faust zu recherchieren. Wurde Erik etwa das Opfer eines Auftragsmordes?

Dahinter soll eine kriminelle Gruppe stecken, die im alten Hamburger Tunnelsystem heimlich Gift- oder sogar Atommüll einlagert und damit ein Milliardengeschäft macht. Während Marnes Mann Mehdi (Carlo Ljubek) und ihre Kinder Paula (Carolin Garnier) und Daniel (Tom Philipp) wieder in den Alltag zurückkehren möchten, verbeißt sich Maren in ihre Recherchen, um Beweise für ihre Vermutung zu finden. Doch niemand glaubt ihr, auch die Polizei nicht. Marens Familie und ihre beste Freundin Iris (Jasmin Gerat) merken viel zu spät, dass etwas nicht mit ihr stimmt. Maren verdächtigt sogar ihren Mann und ängstigt ihre Kinder, als sie mit dem Geigerzähler durch die Wohnung läuft.

Maria Simon war schon einmal in einer ähnlichen Rolle zu sehen; in dem Film „Silvia S. – Blinde Wut“ auf Sat.1 spielte sie eine Frau, die völlig ausrastet.

Regisseur Kai Wessel hat mit Maria Simon bereits den Film „Es war einer von uns“ inszeniert. Ihm ist nun ein Drama auf dem schmalen Grat zwischen Realität und Wahn gelungen. Reinster Seelenstriptease sind die Szenen mit der Gutachterin (Johanna Gastdorf), der sie ihre Sicht der Dinge schildert. „Nie habe ich die Dinge klarer gesehen. Nie hätte ich gedacht, dass die Menschen, die ich am meisten liebe, meine größten Feinde sind“, wird sie anfangs sagen. Später dann: „Nicht die Menschen sind meine Feinde. Der größte Feind sitzt in meinem Kopf.“

Es geht um Vertrauensverlust und Verunsicherung. Maria sitzt wie in einem Tunnel fest, ist gefangen in sich selbst. Wessel findet dafür anschauliche Bilder, gewissermaßen aus dem Inneren von Maren heraus. Sie sind so großartig wie die schmerzvolle Intensität, mit der Maria Simon ihre Rolle verkörpert. (dpa)

„Im Tunnel“, 201.5 Uhr. ZDF

zur Startseite