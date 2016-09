Der Engel der Vorstädte Bertolt Brechts Klassiker „Der gute Mensch von Sezuan“ wird in Freiberg werkgetreu inszeniert und lässt alle Fragen offen.

Ist sich jeder selbst der Nächste? Das Mittelsächsische Theater sucht jetzt mit Bertolt Brechts „Der gute Mensch von Sezuan“ eine Antwort auf diese Frage. © Jörg Metzner

Das Spiel ist aus und geht mit dem Epilog noch einmal richtig los. „Wir stehen selbst enttäuscht und sehn betroffen: den Vorhang zu und alle Fragen offen.“ Die tolle Schauspielerin Franka Anne Kahl tritt vor den Vorhang: verschwitzt, verschmitzt und nicht unzufrieden. Gerade hat sie zwei Stunden lang bravourös eine der schönsten Rollen von Bertolt Brecht gespielt, den guten Menschen von Sezuan. Nur leider: Mit dem Gutsein klappt es nicht so. Die Schauspielerin streicht das blonde Haar aus der Stirn, bittet die Zuschauer um Verständnis. Dann der rettende Einfall: Verehrtes Publikum, los, such dir selbst den Schluss! „Es muss ein guter da sein, muss, muss, muss!“

Bertolt Brechts dialektische Parabel „Der gute Mensch von Sezuan“, 1943 in Zürich uraufgeführt, taucht in jüngster Zeit wieder häufiger auf deutschen Bühnen auf. Die Frage: Ist sich jeder selbst der Nächste? ist von bohrender Aktualität. Am Wochenende gab es am Mittelsächsischen Theater in Freiberg die heftig applaudierte Premiere. Der Intendant selber, Ralf-Peter Schulze, führte Regie. Er raffte das Stück geschickt, inszenierte nicht gegen den Strich. Brecht bleibt Brecht, sein episches Theater wird nicht auf Kabarett, Revue oder sentimentales Einfühltheater reduziert.

Die Schauspieler treten aus den Rollen, wenden sich direkt ans Publikum, singen mal gut, mal schlecht Brechts Songs mit der Musik von Paul Dessau. Besonders im Ohr bleibt das „Lied vom achten Elefanten“. Die Verhältnisse, die Kluft zwischen Arm und Reich, werden als gesellschaftlich bedingt und also veränderbar dargestellt. Das Ganze wird nicht dick aufgetragen, hin und wieder blitzt Humor auf, wenn auch das Lumpenproletariat äußerlich überzogen wirkt. Die Regie nimmt Anleihen beim Lehrstück, ein Schuss Didaktik und Aufklärung ist beabsichtigt.

Die Götterwelt gerät ins Rutschen

Erzählt wird die Geschichte des Freudenmädchens Shen Te, das durch das Eingreifen der Götter zu etwas Geld und einem kleinen Tabakladen kommt. Sie hilft den Armen und Ausgegrenzten, handelt nach den Geboten der Nächstenliebe und erkennt: „Wer den Verlorenen hilft, ist selbst verloren.“ Der Gute ist der Angeschmierte. In ihrer Not erfindet sie den hartherzigen Vetter Shui Ta und schlüpft aus dem luftigen Sommerkleid des „Engels der Vorstädte“ in den teuren weißen Anzug des ausgebufften Menschenantreibers. Dieser Shui Ta bringt es zum Drogenboss (bei Brecht zum Tabakkönig) und gelangt zu beträchtlichem Ansehen bei Polizei und Geschäftsleuten. Shen Te aber hat eine Schwäche: sie liebt. Ihr Herz gehört dem arbeitslosen Flieger Sun, der mehr auf ihr Geld als auf ihr Gefühl aus ist. Sie jedoch will mit ihm gehen, und sei er noch so ein Hallodri.

Die Schauspielerin Franka Anne Kahl wechselt beinahe mühelos von einer Figur in die andere. Als liebende, zerbrechliche und kraftvolle Shen Te überzeugt sie ebenso wie als unsentimentaler, ironischer und brutaler Shui Ta. Beeindruckend, wie sie aus der Haut fahren möchte und sich nur mühsam beherrscht, als der Vetter schlecht über Shen Te und ihre Liebe spricht. Oliver Niemeier verkörpert den spöttisch-zynischen Flieger mit schlechten Manieren, der sich im zornig interpretierten „Lied vom Sankt Nimmerleinstag“ nicht auf ein Glück im Jenseits vertrösten lässt, sondern sich zur Wehr setzt. Er will in dieser Welt nicht der Dumme sein.

Als abgerissener, listiger und verzweifelter Wasserverkäufer Wang, der meist im Regen steht und die Götter um Beistand bittet, erobert der erfahrene Ralph Sählbrandt im Handumdrehen die Sympathien des Publikums.

Mit diesen Göttern, die vertuschen, beschwichtigen und am Ende schnell verschwinden, ist kein Staat zu machen. Ausstatter Peter Sommerer lässt sie auf der schrägen Bühne ins Rutschen kommen und verpasst ihnen ein Outfit mit Glatze, Sonnenbrillen und Saubermann-Anzügen. Moderne Manager, die mit wohlgesetzten Worten krampfhaft einen guten Menschen suchen, um den Eindruck zu erwecken, auf der unruhigen Erde sei alles in bester Ordnung. Doch von den Göttern ist keine Rettung zu erwarten. Um uns selber müssen wir uns selber kümmern, heißt es in einem Songtext von Brecht. Wie sagt es Franka Anne Kahl trotzig hoffend im Epilog? Es muss ein gutes Ende her, „muss, muss, muss“.

