TV-Tipp Der eiserne Vorhang wird geschlossen Die deutsch-deutsche Chronik des Grenzdorfes „Tannbach“ erreicht nun die Sechzigerjahre.

Der Tannbacher Pastor Wolfgang Herder (Clemens Schick) hält die verzweifelte Anna Erler (Henriette Confurius) zurück, die um das Leben ihres Mannes fürchtet. Foto: ZDF © dpa

Drei Jahre ist es her, dass das ZDF mit dem Dreiteiler „Tannbach – Schicksal eines Dorfes“ einen Quotenhit landete. Mit drei weiteren Folgen geht es nun wieder zurück ins das fiktive Dorf an der deutsch-deutschen Grenze zwischen Thüringen und Bayern. Wenn es nach Regisseur Alexander Dierbach geht, wird es dabei nicht bleiben. Den Mauerfall in Tannbach würde er gerne noch inszenieren.

Doch erst einmal wird der eiserne Vorhang zugezogen und verteidigt. Im Jahr 1952 endete die Trilogie über die Nachkriegszeit, seither sind im Film acht Jahre vergangen. „Tannbach II“ spannt den Bogen von 1960 bis 1968. Weiter geht es um die Familien Striesow, Erler und Schober vor dem Hintergrund des Kalten Krieges. Die unterschiedlichen Entwicklungen auf beiden Seiten werden vielfältig thematisiert, von der Mangelwirtschaft im Osten bis zur Rolle der Frau im Westen. Viele Personen, viele Schicksale, viele Schauplätze: Wer sich nicht zuvor die Wiederholung der ersten Staffel angeschaut hat, braucht etwas, um sich – ohne Rückblende – in Tannbach wieder zurechtzufinden. Zur hochkarätigen Besetzung mit Schauspielern wie Heiner Lauterbach, Martina Gedeck, Jonas Nay, Henriette Confurius und Alexander Held kommen neue hinzu: Anna Loos etwa wird zur Frau an der Seite des Grafen von Striesow (Lauterbach), Robert Stadlober übernimmt von David Zimmerschied die Rolle des ehemaligen SS-Mannes Horst Vöckler, der als BND-Agent zurückkehrt.

Nachbarn, Freunde und Verwandte werden jetzt zu Klassenfeinden und Fremden. Andere finden trotzdem wieder zusammen. „Beide Seiten rüsten militärisch und moralisch auf“, sagt der am Projekt beteiligte Historiker Stefan Wolle im Presseheft. „Die politische Propaganda beider Seiten überschlägt sich in Hass und Hetze.“ Was in den Jahrzehnten der Trennung die Deutschen voneinander dachten, sei für die Wissenschaft vielleicht zu wenig greifbar. „Umso wichtiger ist es, dass sich ein Film dieser Geschichte des Fernrückens und Nahebleibens annimmt.“ (dpa)

„Tannbach“, am 8., 10. und 11. Januar, 20.15 Uhr, ZDF

