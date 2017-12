Der eiserne AfD-Gustav Die Alternative für Deutschland will eine Gustav-Stresemann- Parteistiftung. Der Weimarer Kanzler ist eine interessante Wahl. Aus diversen Gründen.

Gustav Ernst Stresemann (1878 – 1929) war nationalliberaler Reichskanzler und Außenminister der Weimarer Republik. © dpa

Die Alternative für Deutschland springt in den „Jauchesee“; so nennt Parteigrande Konrad Adam in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) das System der parteinahen Stiftungen wie etwa Adenauer-, Ebert- und Böll-Stiftung. Jedes Jahr bekommen sie über eine halbe Milliarde Steuergelder für Bildungs-, Entwicklungs- und Lobbyarbeit. Das hatte die AfD bislang als Filzwirtschaft kritisiert. Nun aber, einmal im Bundestag, will sie ebenfalls davon profitieren. Laut FAZ steht der Name bereits fest: Gustav-Stresemann-Stiftung. Sogleich polterte FDP-Raubein Wolfgang Kubicki los: „Makaber“ und „geschichtslos“ sei es, „dass ein europäischer Versöhner von den antieuropäischen Spaltern zur Galionsfigur erkoren werde“.

Nur – ganz so makellos strahlt das historische Gesamtbild des Reichskanzlers, Außenministers und langjährigen Wahl-Dresdners nun auch wieder nicht. Zudem war Gustav Stresemann weit mehr als nur jener „Vater des Nationalliberalismus“, auf den sich die AfD rückbeziehen möchte.

Zwischen Kubicki und Höcke

Freilich dominierte in den Zeiten der europäischen Einigung das spätbiografische Image des Frankreichfreundes und Aussöhners mit Deutschlands ehemaligen Kriegsgegnern. Der sagte am 8. September 1926 vor dem Völkerbund: „Nur auf Grundlage einer Gemeinschaft, die alle Staaten ohne Unterschied in voller Gleichberechtigung umspannt, können Hilfsbereitschaft und Gerechtigkeit die wahren Leitsterne des Menschenschicksals werden.“ Da spricht sozusagen der Kubicki-Stresemann.

Gleichwohl hat erst 2015 der Historiker Karl-Heinrich Pohl daran erinnert, dass der Friedensnobelpreisräger eine höchst ambivalente Person war, die man auch anders bewerten könne. Als Politiker, der nie Herzensrepublikaner war. „Sein Herz schlug monarchisch, und zwar sein Leben lang“, behauptet Pohl. Nach dieser Lesart hat sich Stresemann niemals so ganz von seinen jahrzehntelang gewachsenen deutschnationalistischen, kolonialistischen, annexionistischen Wurzeln befreien können. Tatsächlich rutschten ihm bis zuletzt immer wieder Antisemitismen und Rassismen heraus. Das wäre gewissermaßen der Höcke-Stresemann.

Irritierend ist vor allem, dass eine Partei wie die AfD, die beständig gegen das angebliche Interessenskartell aus Politik und Wirtschaft wettert, sich diesen Stiftungsnamenspatron wählt. Denn nach dem Umzug des 23-jährigen Gustav Stresemann nach Dresden baute er den Verein Sächsischer Industrieller (VSI) zu einer politisch enorm einflussreichen Organisation aus. Die war nach seinem Einzug in den Reichstag 1907 personell so eng verquickt mit dessen Nationalliberaler Fraktion, dass manche die Partei als VSI-Filiale bezeichneten. Nicht erst Pohl erinnert daran, dass für Stresemanns Verflechtungen von politischer und wirtschaftlicher Aktivität, die bis in seine Zeit als Kanzler und Außenminister reichten, der Begriff „Filz“ durchaus untertrieben wäre. Dieser Stresemann dürfte zum Beispiel Alice Weidel gar nicht gefallen.

Dennoch könnte er sich als gute AfD-Wahl herausstellen, betrachtet man Gustav Stresemanns Gesamtentwicklung und sucht nach tatsächlichen sowie, je nach künftiger Entwicklung der Partei, vielleicht noch möglichen Parallelen: Zutiefst komplexbeladen, zwischen Minderwertigkeits- und persönlichem Hochgefühl schwankend, schaffte er es trotz problematischer Prägung, nach der schockhaften Erfahrung von Kriegsniederlage und Revolution zumindest in seiner wesentlichen politischen Tätigkeit über das verhängnisvolle „Deutschland zuerst!“-Denken hinauszuwachsen, das den Kontinent erst recht in die Katastrophe getrieben hatte. Und sich für Europas Einigung, internationale Solidarität und Hilfsbereitschaft anderen gegenüber einzusetzen. Ein solcher Reifungsprozess wäre fraglos ein treffliches Leitbild.

