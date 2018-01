Der doppelte Womacka In Dresden ist eine Ausstellung von DDR-Kunst zu sehen – mit Klassikern und Überraschungen.

zurück Bild 1 von 2 weiter Dieses Gemälde weckt Erinnerungen an Ferien am Ostseestrand: Walter Womackas „Paar am Strand II“. © Repro: Galerie Holger John Dieses Gemälde weckt Erinnerungen an Ferien am Ostseestrand: Walter Womackas „Paar am Strand II“.

Erkennen Sie das Bonbon am Revers von Erich Honeker? Gero Künzel malte den DDR-Chef konturenlos.

Es war das beliebteste Bild in der DDR. Junge Leute bekamen einst einen sehnsuchtsvollen Blick, wenn sie Walter Womackas „Paar am Strand“ sahen. Es hing über Ehebetten und Sofas, klebte als Briefmarke millionenfach auf Kuverts und wurde sogar zusammengepuzzelt. Heute weckt das Gemälde immer noch Erinnerungen an unbeschwerte Ferien am Ostseestrand, Meeresrauschen und vergessene Farbfilme. „Damit bin ich aufgewachsen“ ist ein Satz, den der Galerist Holger John in diesen Tagen öfter von Besuchern hört. Walter Womackas Gemälde „Am Strand“ hängt jetzt in seiner Galerie. Was viele nicht wissen: Walter Womacka malte zwei Fassungen dieses Bildes, und das kam so: Der Maler hatte das Bild zuerst beim Berliner Künstlerverband ausgestellt, wo es bei einigen Kritikern zunächst auf Ablehnung stieß. Irgendwann druckte es die Zeitschrift NBI auf ihrer Titelseite, es wurde republikweit bekannt. Auf der 5. Deutschen Kunstausstellung 1962/63 in Dresden wählten es die Besucher zum Lieblingsbild und die Genossen im Politbüro des Zentralkomitees der SED beschlossen, dem Staatsoberhaupt Walter Ulbricht damit eine Freude zu machen und schenkten es ihm 1963 zum 70. Geburtstag.

War ihm das Paar zu jugendlich, die Szenerie zu romantisch, die Landschaft zu weit oder hatte er nur keinen Platz überm Sofa? Wollte er vielleicht, dass alle Menschen es sehen können? Oder wollte er sein Geschenk im Museum nur adeln lassen? Wie dem auch sei: Er wählte dafür die Galerie Neue Meister in Dresden aus. Der damalige Galeriechef, der das Gemälde unbedingt haben wollte, hatte jedoch den Künstler bereits um eine zweite Version gebeten. Ulbrichts Leihgabe überholte den Maler, ohne ihn einzuholen. Womacka behielt das doppelte Doppelbildnis und vergaß es in seinem Atelier hinterm Schrank, bis es vor ein paar Jahren von engagierten Usedomer Bürgern im Strandhotel „Seerose“ in Kölpinsee platziert wurde.

Der übermalte Generalsekretär

Genau diese, also die zweite Version, ist nun in Dresden. „Schnee von gestern“ heißt die Ausstellung, in der Holger John in dichtestem Über- und Nebeneinander Künstler zusammenbringt, die sich freiwillig nicht unbedingt die Hand geben würden oder gegeben hätten. Manche dürften sich nicht einmal gekannt haben. Es lagen ja in der kleinen DDR einst Welten zwischen den Kunstszenen in Dresden und Berlin und Leipzig und Rostock.

Diese Fäden laufen nun wieder zusammen. Mithilfe der Stadtgalerie in Radebeul, der Galerie Döbele, der Galerie Himmel und diverser Privatsammler konzipierte John 100 Kunstwerke, die vor 1989 entstanden, zu einer sehr sehenswerten, teils überraschenden Schau. Bekannte Namen wie Curt Querner und Albert Wiegand, Ernst Hassebrauk und Gerhard Altenbourg, Ralf Kerbach, Stefan Plenkers, Claus Weidensdorfer und Werner Wittig, Lutz Fleischer, Willy Wolff, Lothar Sell, Fritz Cremer, Arno Rink, Steffen Fischer, Siegfried Klotz, Bernhard Heisig und Willi Sitte sind dabei.

Der Berliner Harald Metzkes freut sich, dass sein Gemälde „Der Jongleur“ hier zu sehen ist. Zehn Jahre, von 1986 bis 1996, malte er an der Szenerie, in der das Künstlertum den Balanceakt übt. „Nun soll es das Titelbild seiner großen Ausstellung in Brüssel werden“, sagt John stolz. Doppelgesichter, Masken, Zirkusbilder – das waren Chiffren, mit denen die Künstler arbeiteten.

Mancher wird aber auch sehr direkt. Erst einige Tage nach der Ausstellungseröffnung kam noch ein gewissermaßen verdoppeltes Bild in die Ausstellung. Gemalt hat es Gero Künzel, Jahrgang 1962, irgendwann in der Zeit der Wende. Dafür hat er keine neue Leinwand auf den Keilrahmen gespannt. Er griff sich in einem Volkseigenen Betrieb eines dieser offiziellen DDR-Amtsstuben- und Direktorenzimmerporträts des Vorwende-DDR-Staats- und Parteichefs Erich Honecker und übermalte es. Dabei hat der Leipziger Künstler wirklich dick aufgetragen. Nur die Augen schauen noch durch. Dieser pastose, fast reliefartige Honni erscheint einem aus heutiger Sicht sogar wahrhaftiger als der Erich, den man damals immerzu und überall sah. Konturen hat das Gesicht nicht. Dafür ist das Bonbon gewaltig, direkt herausragend. Bonbon? So nannte der Volksmund das Parteiabzeichen der SED, das ein Genosse oder eine Genossin ans Revers schraubte, wenn er ein Jackett und sie einen Blazer trug. Am FDJ-Hemd machte sich das Bonbon auch gut, aber am Pullover wirkte es albern.

So echt wie das Gipsmodell auf dem Schreibtisch des Galeristen. Wache halten dort die „drei Bahnhofsvorsteher“. So hieß das Lenin-Denkmal, das von 1974 bis 1992 am Dresdner Hauptbahnhof stand. Lenin in der Mitte, flankiert von Ernst Thälmann und Rudolf Breitscheid. Zum 25. Jahrestag der DDR wurde das Denkmal eingeweiht, nach der Wende abgebaut. Lenin ging später mit dem Künstler Rudolf Herz auf Weltreise und machte 2004 noch einmal für einen Tag Station in Dresden.

Entdeckungen sind in der Galerie Holger John ebenfalls zu machen: Zum Beispiel Horst Hille. Nie gehört? Macht nichts, man freundet sich schnell an mit seinen illustrativen, karikaturhaften Bildern aus dem Alltag der späten DDR. Aber wo sind die Künstlerinnen in dieser Schau? Holger John kratzt sich schuldbewusst unterm Hut: „Jaja, das hier ist eine Männerdomäne geworden. Aber Frauen können auch malen!“ Stimmt auffallend. Den Beweis tritt der Galerist mit seiner nächsten Schau an. Eröffnung am Donnerstag, 8. März.

Schnee von gestern. Kunst vor 1989. Verlängert bis 18. Februar in der Galerie Holger John, Dresden, Rähnitzgasse 17. Täglich geöffnet 11 bis 19 Uhr, am 22.1. geschlossen.

