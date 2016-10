Der Bodensatz des Menschlichen Bei der Premiere des Dresdner „Othello“ erntet der Regisseur Buhrufe, weil er die Politik aus dem Theater verbannt.

Die akustischen Nuancen dieses Abends sind Plauderton oder Gebrüll. Nur selten gibt es etwas dazwischen, wie in den Szenen mit Ahmad Mesgarha als Othello und Katharina Lütten als Desdemona. © Krafft Angerer

Was war er nicht schon alles, dieser Othello. Weißer, Farbiger, angemalt, gepudert, Mann, Frau, Fremder, einer von uns. Kaum eine Figur aus dem tragischen Dramenkanon, die so vielen Deutungen unterliegt wie der „Mohr“ aus Venedig, der im Eifersuchtswahn seine Geliebte ermordet. Gibt es eigentlich ein passenderes Stück zur Stunde als diesen Shakespeare, der schon im frühen 17. Jahrhundert von Rassismus und der destruktiven Macht der Vorurteile erzählte? Der lange vor unserem Rechtssystem eine Parabel schrieb auf die Kraft der Vernunft – im Gegensatz zum Recht des Stärkeren. Was für ein Text, gerade für Dresden in dieser Stunde.

Nirgendwo hätte es besser gepasst, dass zu Beginn der Dresdner Othello-Inszenierung der Schauspieler Ahmad Mesgarha die Bühne betritt, das Saallicht brennt noch, und zu den Zuschauern spricht. Als er selbst, nicht als Othello. Er wurde in Berlin geboren, seit 1990 spielt er an diesem Haus, zwar ist sein Vater Iraner, doch außer dem Namen verbindet ihn nichts mit diesem Land. Er ist ein „Bundesdeutscher mit DDR-Vergangenheit“, so erzählt er auf der Bühne des Schauspielhauses. Einer, dessen Muttersprache Deutsch ist, der diese Sprache liebt und in ihr lebt. Über den geschrieben wurde nach einer seiner ersten Aufführungen in Dresden: „Er spricht sehr gut Deutsch“. Und es schwingt Verbitterung mit, wenn Mesgarha den Rassismus in der Entscheidung benennt, gerade ihn als Othello zu besetzen. Ihn, der nur rein zufällig einen etwas anderen Namen hat. Nahtlos gleitet Mesgarha über in den Shakespeare-Text, und man wagt es, sich auf einen politischen, feinsinnigen und entlarvenden Theaterabend zu freuen.

Jago plaudert, züngelt und grabscht

Doch es kommt anders. Die Inszenierung des isländischen Regisseurs Tholeifur Örn Arnasson wird in den folgenden drei Stunden kein einziges Mal an den emotionalen und politischen Gehalt dieser Anfangsszene heranreichen. Bei der Premiere am Sonnabend kommt man dafür in den Genuss eines bilderreichen und fantasievollen Regietheaters, das „Othello“ auf das rein Private reduziert. Es ist ein wahres Fest der Sinne: Vom Himmel schwebt der Chor herab, es gibt eine geniale Rap-Einlage, die Drehbühne ist viel in Aktion, das Licht toll gesetzt. Die verspielten Kostüme von Sunneva Ása Weishappel sind ein Traum, sie erinnern an barocke Fabelwesen im Superhelden-Comic. Die Anmutung dieser Inszenierung ist eine Mischung aus Björk-Musikvideos und Gucci-Modenschau der 80er-Jahre, grell und stilisiert, dann wieder archaisch und brutal. Alles ist der Zerstörung durch die Menschen unterworfen: Die weiße Rückwand wird mit Parolen beschmiert, „Ich bin das Volk“ oder „Fremd im eigenen Land“ steht da, aber auch „Herzlich Willkommen“. Es ist das bisschen Pegida, das derzeit in kaum einer Dresdner Inszenierung fehlen darf. Aber das war es dann auch schon mit der aktuellen Bezugnahme an diesem Abend.

Nun ist es ja nicht verboten, einen „Othello“ der Politisierung zu entziehen – es wäre sogar ein Statement, ihn zum reinen Beziehungsdrama zu machen, wie Arnasson es versucht. Doch die Form, die er findet, überzeugt nicht. Shakespeares Text ist über weite Strecken nur Gerüst, die Schauspieler sprechen ihre eigene Interpretation. Besonders Daniel Sträßer als der intrigante Jago plaudert sich so durch den Abend, biedert sich an, züngelt und grabscht. Sein Diener Rodrigo, gespielt von Simon Käser, wird zum pummeligen, nackten Narren. Tatsächlich muss man empfindliche Zuschauer warnen: Es sind einige männliche Gemächte zu sehen. Aber ist Nacktheit auf der Bühne überhaupt noch provokant? An diesem Abend schon. Irritierte Stille im Publikum, wenn sich wieder jemand entkleidet, genervtes Stöhnen, am Schluss Buhrufe für das Regieteam. Sie sind die Strafe für die konsequente Reduktion auf das Animalische, auf den Bodensatz des Menschlichen. Eine Reflexion über Projektionen des Fremden in der Pegida-Stadt? Fehlanzeige. Das Dresdner Publikum verträgt einiges, aber die Abwesenheit von Geist im Theater toleriert es nicht.

Manchmal gibt es auch in all der Seifenopernhaftigkeit Lichtmomente. Wenn Othello die heiß geliebte Desdemona, gespielt von Katharina Lütten, in tiefer Verzweiflung an sich drängt – und dann bespuckt, weil seine Eifersucht längst zu unkontrollierbarem Hass geworden ist. Die Szenen mit Mesgarha und Lütten gehören zu den wenigen, in denen man mehr als zwei Verse lang Shakespeare lauschen kann, der Rest verpufft im Raumchaos. Schon in Reihe 11 fällt es schwer, das Genuschel auf der Bühne zu verstehen, wie mag es erst im zweiten Rang gehen? Das andere Extrem zu dem Plauderton ist Gebrüll, dazwischen gibt es kaum Nuancen.

Zu dem Doors-Song „This Woman is a Devil“ versinken die gesprayten Ikonen von Desdemona, kracht die Bühne herab. „Wenn ich dich nicht liebe, ist das Chaos wieder da“, sagt Othello. Der edle Staatsdiener bricht zusammen, er ist zu dem geworden, was man von ihm wollte. Ahmad Mesgarha spielt Othello nicht als Fremden, nicht als Ausländer. Und das ist dann doch fast eine Botschaft. Man konnte sie nur kaum verstehen.

„Othello“ wieder am: 9., 18. und 25.11. sowie 1.12., Staatsschauspiel Dresden. Karten: 0351 4913555

