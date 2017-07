TV-Tipp Der blinde Seher und der Schnösel Die unterhaltsame Verfilmung „Ich und Kaminski“ nimmt den Kunstbetrieb auf die Schippe.

Kunstkritiker Sebastian Zöllner (Daniel Brühl, l.) hofft, mithilfe des greisen Malers Manuel Kaminski (Jesper Christensen) groß rauszukommen. © X-Verleih/WDR/dpa

Sebastian Zöllner, 31, ist einer von den Kunsteunuchen, die als Kritiker von der Größe anderer leben. Ein Jung-Schnösel, der sich für bedeutsam hält und mit einer Biografie über den greisen Maler Manuel Kaminski groß herauskommen möchte. Kaminski lebt seit Langem zurückgezogen in einer Villa in den Schweizer Bergen. Sein Ruhm geht auf eine New Yorker Pop-Art-Ausstellung zurück, wo er als blinder Maler gefeiert wurde. Vorher war er als Künstler nicht weiter aufgefallen. Doch das Etikett „Blinder Seher“ katapultierte ihn auf die Titelseiten der Kunstmagazine.

Der Film „Ich und Kaminski“ ist eine Satire auf den Kunstbetrieb und fußt auf dem gleichnamigen Roman von Daniel Kehlmann. Kaminski ist eine fiktive Figur, die mit Matisse und Picasso bekannt gewesen sein will. Regisseur Wolfgang Becker („Good Bye, Lenin!“) bündelt in einer furiosen Collage Dokumentaraufnahmen mit nachgestellten Szenen. Kaminski im vertrauten Gespräch mit Vertretern der Moderne wie Andy Warhol oder Roy Lichtenstein. Picasso wird das Zitat in den Mund gelegt: „Kaminski ist ein Lügner, der uns die Wahrheit begreifen lässt.“ Daniel Brühl spielt den Kunstkritiker Zöllner als Gernegroß, der hinter arrogantem Gehabe seine Unsicherheit verbirgt. Er benötigt für sein Buch ein paar O-Töne des Malers und besucht ihn in dessen Haus. Kaminski wird von seiner Tochter abgeschirmt. Der Maler trauert noch immer seiner Jugendliebe Therese nach. Zöllner wittert die Chance einer späten Wiederbegegnung, die sich gut vermarkten lässt, und reist mit Kaminski zu ihr. Doch Therese, von Geraldine Chaplin gespielt, hat ihn längst vergessen, sogar seinen Vornamen,

Die Satire kippt zur etwas lang geratenen Tragikomödie. Kaminski, der das Gerücht über seine angebliche Blindheit nicht widerlegte, sucht seinen Frieden mit der Welt. Er pfeift auf die Unsterblichkeit, will nur noch Ruhe. Und Zöllner begräbt seinen Traum vom Ruhm, wirft die Aufzeichnungen weg und macht sich auf den Weg. Wohin, weiß er nicht.

„Ich und Kaminski“, 20.15 Uhr, Arte

