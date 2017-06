TV-Tipp Der berühmteste Cowboy der Welt Arte zeigt, wie Buffalo Bill mit seiner perfekten „Wild West Show“ Europa eroberte.

„Buffalo Bills Wild West Show“ gastierte in Hunderten von Städten, gab Tausende von Vorführungen und zog 50 bis 70 Millionen Zuschauer an. © © buffalo bill historical cente

Mit 12 tötete er aus Notwehr seinen ersten Indianer. Er war Trapper, Scout und Kriegskurier, jagte Bären und Bisons, lebte 25 Jahre in der Prärie. Seinen Namen William Frederick Cody (1846 – 1917) kennt kaum jemand, doch von Buffalo Bill hat fast jeder schon einmal gehört. Den Spitznamen erhielt er von den Männern des Schienenstrangs, für die er Hunderte Büffel schoss. Sie verlegten eine Trasse durch den Wilden Osten Amerikas.

Buffalo Bills Qualitäten sprachen sich herum, er wurde Held von Groschenromanen, erzählte auf Provinzbühnen aus seinem Leben. Er war ein Meister darin, seine Abenteuer auszuschmücken. Die Theaterbühne wurde ihm bald zu eng. Er träumte von großen Räumen im Freien und einem Spektakel mit echten Cowboys, Indianern, Gewehren, Büffeln und Pferden. 1883 war es so weit. Die „Wild West Show“ mit nachgestellten Szenen aus den amerikanischen Unabhängigkeitskriegen war geboren. Die Arena so groß wie ein Fußballfeld. Dokumentarist Vincent Froehly zeigt in seinem Porträtfilm, wie Buffalo Bill zur amerikanischen Legende und zum Erfinder eines neuen Unterhaltungsgenres wurde. In der Show siegten die Weißen über die Ureinwohner, wie im wirklichen Leben. Das stärkte das Nationalgefühl der Siedler. Die „Wild West Show“ entwickelte sich zu einer Art Gründungsmythos der jungen US-Nation und vermittelte amerikanische Werte. Auf drei begeistert aufgenommenen Europatourneen wurde die Truppe bestürmt und bestaunt, wie 1890 und 1906 auch in Dresden. In Paris standen die Damen Schlange, um einen Indianer anzufassen, das sollte Fruchtbarkeit bringen. Schriftsteller wie Mark Twain und Oscar Wilde gehörten zu den Bewunderern.

Buffalo Bill erreichte mit der genial vermarkteten Show insgesamt 70 Millionen Zuschauer in aller Welt. In seinem Unternehmen traten auch Cowgirls wie die legendäre Schießkünstlerin Annie Oakley auf. Manche Experten sehen in dem Showman gar einen Vorkämpfer der Frauenbewegung. In der nach ihm benannten Stadt Cody erinnert ein Museum an den berühmtesten Cowboy der Welt.

„Buffalo Bill im Wilden Osten“, Sonntag, 22.50 Uhr, Arte

