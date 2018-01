Denkmalpreis für Rammstein Die Berliner Krachrock-Weltstars werden für ihr Engagement auf dem Bergmann-Borsig-Gelände im Stadtteil Pankow geehrt.

Seltene Ehre: Die Band Rammstein um Til Lindemann wird als Denkmalpfleger geehrt. © dpa

Der Berliner Denkmalpreis 2017, die Ferdinand-von-Quast-Medaille, geht an drei Preisträger. Gewürdigt werde das Engagement für das Hansaviertel in Tiergarten sowie für die Sanierung und Umnutzung des historischen Stadtbades Prenzlauer Berg und einer Industriehalle des früheren Bergmann-Borsig-Geländes in Pankow, teilte die Senatskulturverwaltung am Freitag mit. Die nach dem ersten preußischen Landeskonservator benannte und undotierte Auszeichnung soll am Montagabend von Kultursenator Klaus Lederer (Linke) überreicht werden.

Für das Engagement auf dem früheren Borsig-Gelände wird die Band Rammstein geehrt, berühmt auch durch ihre destruktiven Bühnenshows. Die Auszeichnung werde stellvertretend vom Manager Stefan Mehnert entgegengenommen, hieß es. Für sein langjähriges Engagement zugunsten des Hansaviertels als Kernstück der Internationalen Bauausstellung 1957 wird der Bürgerverein Hansaviertel ausgezeichnet. Für die Sanierung und Umnutzung des Stadtbades Prenzlauer Berg werden Barbara und Hans-Dieter Jaeschke geehrt. Die drei Preisträger hätten Einzigartiges für die Berliner Denkmalpflege vollbracht, betonte Lederer. Er sei dankbar, dass die Denkmalpflege auch bei privaten Denkmaleigentümern große Unterstützung finde.

Der Berliner Denkmalpreis wird seit dem 750. Stadtjubiläum 1987 jährlich vom Senat verliehen. Er ist nach dem in Neuruppin geborenen und 1843 von König Friedrich Wilhelm IV. zum Landeskonservator ernannten Architekten und Schinkel-Schüler Ferdinand von Quast (1807 - 1877) benannt. Als Quasts erstes praktisches denkmalpflegerisches Projekt gilt die Leitung der Restaurierung der mittelalterlichen Franziskaner-Klosterkirche in Berlin-Mitte, bei der er sich jedoch mit seinen Vorstellungen nicht gegen den König durchsetzen konnte. (dpa)

