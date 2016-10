Den Sachsen vergeht das Lachen nicht Am Sonntag beginnt in Leipzig die Lachmesse. Frank Berger als neuer Chef holt erstmals Poetry-Slam auf die Bühne.

Neue Chefs wollen gern ran an alte Zöpfe. Doch Frank Berger schreckt zurück vor einem harten Schnitt. Er selbst trägt die langen Haare am Hinterkopf zusammengebunden und ruft für das Satire-Festival im 26. Jahrgang Kontinuität aus. Politisches Kabarett in politisierten Zeiten kann durchaus hilfreich sein, um verfahrene Diskussionen von der Straße auf die Bühne zu holen. Und was da beim Lachfest an der Pleiße passiert, ist genauso hornalt wie nagelneu: Kabarettisten von hier, aus Deutschland, der Schweiz und Österreich liefern ihre neuesten Bühnenprogramme ab und hoffen auf Lacher.

Der 51-jährige Leipziger muss die Satire nicht neu erfinden, denn seit einem Vierteljahrhundert gehört die Lachmesse zu den erfolgreichsten und vielfältigsten Humor-Festivals Deutschlands. All die Jahre wirkte auch Berger mit, nahm abends die Garderobe der Zuschauer an, reparierte schon mal Elektroleitungen.

Denn gelernt hat der neue Chef zunächst Elektriker, nebenbei ging er auf die Bezirksmusikschule, um sein Schlagzeugspiel zu vervollkommnen und trommelte dann viele Jahre in der Pfeffermühle und dem Academixer-Keller.

Mehr Chancen für die Jungen

Er begleitete nie ein so hohes Amt wie jetzt, sondern im Rainer-Vothel-Trio am Schlagzeug lieber Kabarettisten wie Bernd-Lutz Lange, Gunter Böhnke oder Katrin Weber. Jedes Jahr stand er bereit, wenn es um die Organisation der Lachmesse ging, unterstützte den bisherigen Chef Arnulf Eichhorn, der kurz vor seinem Ruhestand Frank Berger als seinen Nachfolger vorschlug. Der Schlagzeuger war zwischen 1996 und 2012 als freier und später fester Mitarbeiter beim MDR beschäftigt, um in der Aufnahmeleitung Fernsehproduktionen zu organisieren. Bei der Lachmesse muss er genau dasselbe leisten, denn 89 Vorstellungen an acht Tagen wollen koordiniert sein.

Doch Berger wäre nicht der Neue, wenn er nicht doch ein Zeichen setzen würde. Er legt Wert darauf, dass am 19. Oktober ein Lachmesse Spezial stattfindet. Da treten im UT Connewitz Poetry-Slammer gegeneinander an. Mit Sarah Bosetti, Till Reiners, Felix Lobrecht und Julius Fischer messen sich die Besten des Genres. Das versteht Frank Berger als wunderbare Ergänzung zum Leipziger Lachherbst. Er möchte neben gestandenen Größen des Kabaretts wie Mattias Deutschmann, Arnulf Rating, Konrad Beikircher, Helmut Schleich oder Christian Ehring Unbekannte wie Henning Schmidtke, Hennes Bender oder Andreas Thiel auf die Bühnen bringen. Und dann will der Neue junge Leute fördern. Aber neu ist das nicht. Warum auch. Wer seinen alten Zopf lange genug dran behält, wird irgendwann zum Trendsetter. Und wenn nicht, kann man ihn immer noch abschneiden.

