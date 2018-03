„Den Dresdner Klang polieren und mal durchlüften“ Vorfreude aufs verflixte siebte Jahr: Chefdirigent Christian Thielemann gilt nun als Sachse. Er will mit seiner Staatskapelle Schumann-Gipfel neu entdecken.

„Geheimnisse gibt es bei uns nur in der Musik“ – Christian Thielemann (M.) am Donnerstag in der Dresdner VW-Manufaktur mit Orchestervorstand Bernward Gruner (l.) und Orchesterdirektor Jan Nast. © Oliver Killig

Da mag der Urpreuße Christian Thielemann berlinern, wie er will: Die Dresdner Staatskapelle gibt ihn trotzdem als Sachsen aus. Zumindest verkündete am Donnerstag Orchesterdirektor Jan Nast: „Wenn Herr Thielemann das nächste Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker dirigiert, dann holen wir eben den Wiener Chef Franz Welser-Möst zu unserem Silvesterkonzert in die Semperoper, quasi Sachse getauscht gegen Österreicher.“

Der Jung-Sachse lächelte und sprach fortan Hochdeutsch, als er die Vorhaben der Staatskapelle in der Saison 2018/19 vorstellte. Es wird seine siebte Spielzeit als Chef des mit 470 Jahren ältesten deutschen Orchesters sein. Offenbar wird die Zusammenarbeit immer noch besser. Thielemann sprach von „fast schon traumwandlerischen Gefilden“, in denen sie unlängst bei den Aufführungen von Wagners „Ring“ gewesen seien. Die anwesenden Musiker stimmten ein. Seit der Erstbegegnung 2003 sei Erstaunliches gewachsen.

Fast 100 Konzerte gibt der Klangkörper in Dresden und auf Tourneen – neben den vielen Aufgaben in Oper und Ballett. Vollendet wird der formidable Bruckner-Zyklus mit der Zweiten. Neue Zyklen, die „mir eine Herzensangelegenheit sind“, starten. So wird Thielemann im Oktober innerhalb einer Woche alle vier zu oft noch unterschätzten Sinfonien von Schumann aufführen. Und von Schubert nehmen sich die Kapelle und ihr Meister die „Große“ C-Dur-Sinfonie vor. „Ich fühle mich geborgen im Dresdner Klang“, so der Chefdirigent, „sodass ich mithelfen will, ihn zu bewahren, zu polieren und ab und zu zu durchlüften.“ Steht er nicht am Pult, kommen wieder einige der Top-Dirigenten der Gegenwart. So wird der Senior Herbert Blomstedt im November Brahms pflegen, Christoph Eschenbach das Gedenkkonzert im Februar zelebrieren und Vladimir Jurowski im Mai Henzes Achte analysieren.

Interessante Projekte steuern die beiden Spezialgäste der Saison bei. Der Geiger Frank Peter Zimmermann wird als „Capell-Virtuos“ mit dem genialen Mendelssohn-Violinkonzert sowie mit Hits von Beethoven, Bach und Mozart zu erleben sein. Der derzeit angesagteste Tonschöpfer, der Ungar Peter Eötvös, ist der neue „Capell-Compositeur“. Von ihm werden mehr als ein Dutzend Werke gespielt, teils von ihm selbst geleitet. Tourneen führen die Kapelle wieder nach Asien und in die „relevanten Konzerthäuser“ in Europa.

Reizvolle Projekte pflegen die Musiker auch in ihrer Freizeit – wenn sie für ein sogenanntes Frackgeld von zehn Euro Kammer- und Aufführungsabende gestalten. Neu ist die Reihe „Kapelle 21“, die sich Werken der Gegenwart und der klassischen Moderne widmet. Zum Auftakt gibt es eine Pinocchio-Uraufführung als Gesprächskonzert mit dem Komponisten Simone Fontanelli. Da dieses Projekt Werkstattcharakter hat, findet es auch im Malsaal der Theaterwerkstätten statt. Weitere Höhepunkte benennt das Spielzeitheft. Der Abo- und Kartenvorverkauf startet am 13. März.

