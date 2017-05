„Den Begriff Ost-Frau finde ich einfach nur doof“ Claudia Michelsen über ihre Dresdner Herkunft, politisches Theater und starke Frauen.

Mit 15 erst lernte Claudia Michelsen ihren leiblichen Vater, den Dresdner Komponisten Udo Zimmermann, kennen. Doch zur Kunst kam sie anders: Durch die Theaterfamilie ihrer Kindheitsfreundin Christine Hoppe. © Lottermann and Fueentes

Sie ist unnahbare „Polizeiruf“-Kommissarin, beliebte Besetzung für strenge Frauenrollen im Fernsehen – und gebürtige Dresdnerin. Als Kind ging sie beim

Hoppe-Clan ein und aus, ihr leiblicher Vater ist der Dresdner Komponist Udo Zimmermann. Claudia Michelsen wuchs in einer kulturvollen Welt auf, früh ging sie zum Theaterspielen nach Berlin. Inzwischen ist sie in der Filmwelt zu Hause. Ab und zu steht Michelsen noch auf der Bühne, etwa mit der literarischen Revue „Drei Frauen“, die das Leben von Bettina von Arnim, Else Lasker-Schüler und Erika Mann nachzeichnet. Am Wochenende ist sie damit in Dresden zu Gast. Mit der SZ sprach sie über Frauenrollen, Rollen als Frau – und was ihre DDR-Herkunft für sie bedeutet.

Frau Michelsen, Sie spielen in „Drei Frauen“ die Rolle der Erika Mann. Was hat Sie an diesem Stoff interessiert?

Unser Abend ist eine Collage aus den verschiedensten Texten – Zeitungsnachrichten, Tagebuchauszüge, Gedichte, Prosatexte aus den Werken der Dichterinnen, Briefe, Texte von Zeitgenossen. So entstehen drei ineinander verwobene Geschichten, die vom langen Weg der Frau zu gesellschaftlicher Anerkennung erzählen. Es ist verstörend, wie berührend und aktuell die Texte noch heute sind.

Das Thema scheint eine Konstante in Ihrer künstlerischen Arbeit zu sein. Letztes Jahr lief im Fernsehen der TV-Dreiteiler „Ku‘damm 56“ über Frauen in den 50ern.

Dieses Thema wurde bis dato noch nicht oft behandelt: Frauen in der Nachkriegszeit. Sie waren Haus- und Ehefrauen, also eher Funktion als alles andere. Was sich allein seitdem, also in nur 60 Jahren, bewegt hat, ist großartig. Aber natürlich ist da noch Luft nach oben.

Die Frauen, die Sie spielen, müssen sich oft ihren Raum erobern …

Aber das ist ja oft so, ob Mann oder Frau. Man reflektiert, wo man steht. In den meisten Geschichten geht es um das Suchen und Finden, darum, sich zu positionieren, zu fallen und wieder aufzustehen.

Welchen Raum haben Sie sich mit dem Theaterspielen erobert?

Durch meine Kindheitsfreundin Christine Hoppe, ihren Vater Rolf Hoppe und deren Familie bin ich zum Theater gekommen. Seit unserem zwölften Lebensjahr hat sich die Liebe zur Bühne entwickelt, wir waren ständig im Theater. Und Theater war in Dresden zu der Zeit politisches Sprachrohr. Wir wollten Teil davon sein. Ich wollte Dinge bewegen.

Wie konnte man als Schauspielerin Dinge bewegen?

Es gab eine stille Übereinkunft zwischen Zuschauern und den Künstlern, ob in der Malerei oder in der Musik. Kunst und Kultur hatten eine Aufgabe. Wenn man sich in einem Kunstwerk wiederfindet, tritt man unbewusst oder bewusst in einen Dialog mit dem Gegenüber, dem Künstler. Genau das kann Kunst. Für mich gab es damals eine große Notwendigkeit, das zu tun.

Um die Wende herum spielten Sie an der Berliner Volksbühne. Wie veränderte sich Theater damals – gerade in seinem politischen Anspruch?

Theater musste sich neu erfinden. Der Fokus veränderte sich. 1989 war ich gerade seit einem Jahr an der Volksbühne, und natürlich war die Frage: Wie positionieren wir uns jetzt? Was ist der Widerstand, das Gegenüber? Es war eine Zeit der Leere und des Neuerfindens des Theaters, ja.

Definieren Sie sich heute als Ost-Frau?

Was soll das sein? Ich finde den Begriff einfach nur doof. Was ist denn eine West-Frau? Das ist ein Stempel, den wir uns selber gar nicht geben dürfen. Ich bin in Dresden geboren. Dresden gehörte damals zur Deutschen Demokratischen Republik, hier habe ich die ersten 16 Jahre meines Lebens verbracht. Sicherlich gibt es Unterschiede, da wir anders aufgewachsen sind.

Also gibt es doch Auswirkungen? Wie ist es etwa mit Ihrem Verständnis von sich als Frau?

Da gibt es einen großen Einfluss. Unsere Vergangenheit beeinflusst generell unsere Werte, unsere Art, mit unseren Kindern umzugehen oder mit zugereisten Menschen. Sie hat Einfluss auf unsere Gesellschaft. Für mich zum Beispiel war es normal, dass meine Mutter zwölf Stunden am Tag gearbeitet hat. Das macht was mit einem Kind, vor allem mit einem Mädchen.

Sie sind Mutter zweier Töchter. Wie wirkt sich Ihre Erfahrung in der DDR auf die Erziehung aus?

Das Miteinander ist mir sehr wichtig. Diesen Wert versuche ich, an meine Töchter weiterzugeben. Auch den Umgang mit dem, was ich „Zeug“ nenne. Seit den letzten 25 Jahren spielt Konsum ja eine ganz andere Rolle. Als ich aufgewachsen bin, waren Dinge einfach nicht wichtig. Man hatte, was man brauchte, aber auch nicht mehr – und das war normal. Was ist denn auf Dauer wirklich wichtig: das Zeug oder einfach glücklich sein? Was ist was wert? Glück kann so einfach sein.

