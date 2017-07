Dem deutschen Michel Anna Mateur begeistert bei den Filmnächten mit großartiger Kleinkunst. Dazu gehört viel Selbstironie und Provokation.

Anna Matteur spielt Klavier, Quer- und Blockflöte. Ihre musikalische Ausbildung begann auf dem Vitzthum-Gymnasium Dresden und ging an der Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden weiter. © PR

Es ist der schwarze BH, der von Anfang an klarmacht: Besonders viel Schamgefühl ist von der Bühne aus nicht zu erwarten. Kurz zuvor mit dem Fahrrad auf die Bühne gekommen, steht dort Anna Mateur. Die ist nicht wirklich für verklemmte Showeinlagen bekannt, sondern eher für Provokationen ins Publikum und eine beißenden Selbstironie. Selbst wenn man sich dafür als füllige Version von Lady Gaga ein Stück Speck in den Ausschnitt legen und sich lauthals beschweren muss, wo denn der Rest des Kleides bleibt. Erst danach kann der halbnackte Oberkörper verdeckt werden, mit einem, obwohl selbst nicht bauchfrei, bauchfreien Hemdchen und einer grünen Schürze, die das geschmacklose Outfit komplettieren. Die Figur der nächsten anderthalb Stunden ist geboren.

Zu dem Zeitpunkt ist das Publikum schon gut in Stimmung, auch wenn die Laune im Laufe der Darbietungen noch besser wird. Künstlerin und Publikum müssen sich noch ein bisschen kennenlernen. Die in Dresden geborene Sängerin gibt sich volksnah, schäkert mit den Sicherheitsleuten und stolziert durch die Stuhlreihen. Das wirkt zu jedem Moment perfekt aufgesetzt und dabei so natürlich, dass die Grenzen zwischen Anna Mateur und Anna Maria Scholz, wie sie eigentlich heißt, das ganze Konzert über verschwimmen.

Dabei hat sie ihren Klavierspieler Andreas Gundlach. Der jongliert und löst später einhändig einen Zauberwürfel, während er Klavier spielt. Und bekommt von Anna einen Lapdance, was dann doch etwas mehr ist, als man von einem einfachen Sidekick erwarten kann. Die beiden funktionieren ausgezeichnet gemeinsam auf der Bühne, sodass der aus Hannover stammende Musiker die perfekte Projektionsfläche für Wessi-Witze wird. Das Motto: „Wir hatten ja nichts, während ihr im Überfluss gelebt habt.“ Dabei vergisst man fast die Selbstironie.

Die Wessi-Witze sind beliebter als Dresden-Witze, die sich mit dem Umgang der Dresdner mit Fremden beschäftigen. Und für die ist schon fremd, wer aus dem Erzgebirge kommt. Es ist recht klar, an welche Adresse dieses Lied geht. Ironisch lässt sich halt alles gut aushalten. Und ein bisschen Publikumsbeschimpfung geht immer: Der deutsche Michel verzeiht es, wenn sich über symmetrisch ausgerichtete Blumenvasen und Tischdeckengewichte lustig gemacht wird. „Das haben wir halt schon immer so gemacht!“

Dass sie mitunter die Schmerzgrenze, auditiv wie visuell, erreicht, gehört zur Show. An diesen Stellen merkt man ihr die Jazz-Gesangsausbildung an. Sie kreischt, schnauft und quietscht ins Mikrofon, nur um einen Moment später mit kraftvoller Stimme weiterzusingen. Daher stört es auch nicht, dass für sie nur eine etwa 10 m² große Bühne vor der eigentlichen Filmnachtbühne aufgebaut ist.

Ein absoluter Höhepunkt der Show ist der scheinbar ungeplante Auftritt einer Zuschauerin, die „So geht es im Schnützelputzhäusel“ sang. Ohne Anna Mateur, dafür mit Klavier. Von der gibt es zum Schluss ein Medley quer von „Eye of the Tiger“ bis zu „Simply the best“. Und vom Publikum Standing Ovations.

zur Startseite