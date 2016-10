Deichkind kommen ans Elbufer

Deichkind auf der Bühne während der „Niveau Weshalb Warum“-Tour. © Archiv: dpa

Die Hamburger Electropunk- und Party-Experten von Deichkind kündigen – bis zur Veröffentlichung eines neuen Albums mit bislang geheimem Titel – eine längere Pause an. Doch bevor sie sich in den zeitweiligen Ruhestand versetzen, wollen sie es noch ein paarmal krachen lassen.

Für eine dieser besonderen Live-Shows kommen die Herren nach Dresden: Am 28. Juli 2017werden sie das Gelände der Filmnächte am Elbufer in einen Hexenkessel verwandeln. Karten für das Open-Air-Konzert sind ab Freitag in den SZ-Treffpunkten, telefonisch unter 0351 48642002 oder online beim SZ-Ticketservice zu haben. (SZ)

