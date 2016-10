Das Wunder von Görlitz Der MDR zeigt in einer Doku, wie in der Neißestadt Ruinen zu Architektur-Perlen wurden.

Der MDR zeigt, wie sich Görlitz „wunderbar verwandelt“ hat. So auch die Kirche Peter und Paul und das Waidhaus. Diese Aufnahme wurde von der Altstadtbrücke gemacht, die sich über die Neiße spannt. © MDR

Der ehemalige Stern-Kriegsreporter Randy Braumann kann es kaum glauben: „Es ist sensationell, dass eine Stadt existiert, die keine Kriegsschäden gehabt hat.“ Der Pensionär stammt aus dem Ruhrpott und verbringt in Görlitz seinen Lebensabend. Regelmäßig trifft er sich mit Ostlern zum „Wodka-Frühstück unter Freunden“. Braumann hat zerbombte Städte und Landschaften in vielen Weltregionen gesehen. Er schätzt und genießt die Schönheit der prächtig sanierten Neiße-Stadt daher umso mehr.

Denkmalpfleger Peter Mitsching erinnert an den ruinösen Zustand vieler Häuser Ende der 80er-Jahre. „Die Altstadt war nahezu entvölkert, die Gründerzeitgebäude waren straßenweise ohne Bewohner.“ Viele historische Bauten aus Spätgotik, Renaissance, Barock und Jugendstil schienen verloren. Görlitz hat etwa 4 000 Baudenkmäler. 26 Jahre nach der Wende sagt Mitsching: „Wir haben 75 Prozent der Altbau-Substanz saniert.“ Nicht wenige Leute sprechen von einem Wunder.

Filmemacher René Römer nennt es das „Märchen von Görlitz“. Mit seiner halbstündigen Dokumentation startet der MDR eine vierteilige Staffel über die „Geschichte der Wiedergeburt ostdeutscher Städte“. In Görlitz floss mehr als eine Milliarde Euro in die Sanierung. Für reichlich Aufsehen sorgte jener anonyme Spender, der 22 Jahre lang eine Million an die Stadtkasse überwies. Die historische Innenstadt mit Ober- und Untermarkt zieht Touristen aus aller Welt an, dient als begehrte Filmkulisse. Etwa 100 Filme wurden in Görlitz gedreht, so die Hollywood-Produktionen „Grand Budapest Hotel“ und „Der Vorleser“.

Dennoch bleibt viel zu tun. Aus der Neuen Synagoge soll 2018 ein Kulturzentrum werden. Eine jüdische Gemeinde gibt es nach dem Holocaust nicht mehr. Zu den Gebäuden, die restauriert werden, gehören das berühmte Jugendstil-Kaufhaus und die einst rege besuchte Stadthalle. Der Vorsitzende des Fördervereins dieser Einrichtung hofft, dass in vier, spätestens fünf Jahren der Große Saal wieder genutzt werden kann. „Das müssen wir schaffen“, sagt er im Merkel-Stil.

„Görlitz – wunderbar verwandelt“, Dienstag, MDR, 20.45 Uhr

zur Startseite