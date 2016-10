Das wird man ja wohl noch singen dürfen Vom Schlagzeuger zum Superstar zum „Pop-Staatsfeind Nummer eins“: Phil Collins erzählt sein Leben und stellt mal ein paar Dinge klar.

zurück Bild 1 von 2 weiter Phil Collins im Jahr 1976, als er Frontmann bei Genesis wurde. © Waring Abbott/Getty Images Phil Collins im Jahr 1976, als er Frontmann bei Genesis wurde.

Phil Collins: Da kommt noch was. Die Autobiographie. Heyne-Verlag, 528 Seiten, 24,99 €

Wer glaubt, wir leben in schrecklichen Zeiten, hat die Achtziger verdrängt. Kalter Krieg. Tschernobyl. Schlimme Frisuren. Aber dann war da ja auch noch Phil Collins: „Das sind die Jahre, in denen ich überall bin, zu jeder Zeit, ein Monopolist von Rundfunk, MTV und Charts“, sagt er rückblickend. „Man kann tun, was man will – wenn man das Radio oder den Fernseher einschaltet, entkommt man mir nicht.“ Auch in der DDR erschien 1984 eine Amiga-Platte mit Phil-Collins-Hits. Den Superstar in seinem Lauf halten weder Ochs noch Esel auf.

Nun kann es kein Zufall sein, wenn kürzlich eine Umfrage ergab: Fast jeder zweite Deutsche wünscht sich die Achtziger zurück. Gleichzeitig plant nämlich Phil Collins ein kleines Comeback, nachdem es lange still um ihn gewesen ist. Zwar nimmt er kein neues Album auf. Aber seine acht Soloplatten sind gerade in einer NeuEdition mit Bonusmaterial erschienen. Nächstes Jahr gibt er wieder Live-Shows. Und an diesem Montag erscheint seine Autobiografie: „Da kommt noch was“. Wobei der schwarzhumorige englische Originaltitel besser den Charakter dieses Buchs trifft: „Not Dead Yet“ – ich bin noch nicht tot.

Das Schlagzeug ist seine Heimat

Phil Collins, tot? Die meisten haben kaum mitbekommen, dass der Popstar vor einigen Jahren an Alkoholsucht litt. So heftig, dass es ihn fast umgebracht hätte, wie er in seinem Buch berichtet. Zum ersten Mal erzählt er, 65 Jahre alt, wie er so tief sinken konnte: Scheidung von seiner dritten Ehefrau, auf dem rechten Ohr taub, die linke Hand nach einer Halswirbeloperation dauerhaft gelähmt – eine Katastrophe für den Musiker, der in Fachkreisen als exzellenter Schlagzeuger gilt und seine Leidenschaft fürs Trommeln nie verloren hat. „Das ist meine Heimat“, sagt er. Collins begann zu trinken, und es kam, was kommen musste: Stürze, Knochenbrüche, Hubschrauber, Intensivstation. „Alles in allem hat es den Anschein“, so Collins im Rückblick, „als fiele ich Stück für Stück auseinander.“

Das alles schildert er detailreich, in großer Offenheit und stets mit einem Schuss Humor. „Als Schlagzeuger“, so Collins, „komme ich gern auf den Punkt.“ Manchmal will man es als Leser gar nicht so genau wissen. Etwa die Passage über seine ersten Erfahrungen als „Solokünstler“: wie er sich nämlich als Jugendlicher bei seinen Eltern zu Hause regelmäßig mit einer großen Sammlung Porno-Heftchen aufs Klo zurückzog. „Ich bin mir ziemlich sicher, dass alle wussten, was da ablief. Das raschelnde Papier, ganz zu schweigen von den anderen Geräuschen, war sicher ein deutlicher Hinweis.“ Pfui Collins.

Dabei gehört gerade die Jugendzeit zu den wichtigsten Kapiteln seiner Biografie. Es sind die Sechziger, die das musikalische Wurzelwerk von Phil Collins bilden. Darauf mag bei Synthesizerpop-Nummern wie „In The Air Tonight“ oder „Sussudio“ kaum jemand kommen. Aber wer den begnadeten Songwriter, Sänger und Schlagzeuger begreifen will, muss die Musik kennen, mit der er aufgewachsen ist: Beatles, Byrds, Motown, Bigband-Jazz. Im legendären Londoner Marquee-Klub war er Stammgast. Hier hörte er The Who, Yes oder auch The New Yardbirds – kurz bevor sie sich in Led Zeppelin umbenannten.

Der Horror mit Led Zeppelin

Collins schwärmt von dieser Zeit wie ein Rock-’n’-Roll-Veteran, der endlich auch als Musiker wieder ernst genommen werden will, und nicht nur als der Mann, der einen Nummer-eins-Hit nach dem anderen schrieb. So stellt er auch klar, dass es keineswegs seine Idee war, aus der Progressive-Rock-Band Genesis eine Popgruppe zu machen, als Mitte der Siebziger der exzentrische Sänger Peter Gabriel ausstieg. Wäre es damals nach ihm gegangen, so Collins, hätte Genesis als Instrumentalband weitergemacht, ohne Sänger. Dann hätte er sich weiter am Schlagzeug austoben können. Doch der Rest der Band hatte andere Pläne: „Sie wollten Hits schreiben, Singles, die in die Charts kommen“, schreibt Collins. „Das wollten sie schon immer.“

In den Achtzigern wurde er als Solokünstler zum Weltstar. Aber nicht nur in den Charts war er omnipräsent, sondern auch als Gastmusiker oder Produzent bei unzähligen Plattenaufnahmen und Konzerten. Er spielte Schlagzeug für Paul McCartney, Robert Plant, Eric Clapton, B. B. King, Mike Oldfield, Brian Eno, Tears for Fears, die Abba-Sängerin Frida und viele andere. „Wenn ich heute daran zurückdenke“, so Collins, „kann ich kaum fassen, dass es mir tatsächlich gelungen ist, all diese Dinge zu machen.“

Mit Grausen erinnert er sich an seinen gemeinsamen Auftritt mit Led Zeppelin bei der gigantischen Live-Aid-Show 1985. Die Geschichte nagt bis heute offenbar so sehr an ihm, dass er ihr gleich ein ganzes Kapitel widmet. Led Zeppelin gilt für viele als beste Rockband der Welt. Auch Phil Collins verehrt ihren Drummer John Bonham, der 1980 jung gestorben ist, eine Legende am Schlagzeug. Doch die Umstände bei diesem All-Star-Konzert sind chaotisch. Und irgendetwas stimmt nicht. Gitarrist Jimmy Page, so Collins, sabbert Speichel auf der Bühne und kann sich beim Spielen kaum aufrecht halten. Der Bühnensound ist fürchterlich. Und dann ist da noch ein übereifriger zweiter Schlagzeuger, der sich offenbar profilieren will mit wilden Einlagen. Collins tut das einzig Richtige: Er trommelt im Zweifel in die Luft, duckt sich weg, „damit es nicht zu einem Zugunglück kommt“. Nach dem Konzert denkt er nur: „Was war denn das jetzt für eine Scheiße?“ Doch für die Fans von Led Zeppelin war der Schuldige bald gefunden: Phil Collins, dieser Schnulzensänger, Lufttrommler und „Pop-Staatsfeind Nummer eins“.

Dieses Etikett bekam er von der Boulevardpresse auch wegen unschöner Scheidungsgeschichten verpasst. Collins erzählt offenherzig, wie drei Ehen hintereinander in die Brüche gingen – und warum er selbst daran nicht unschuldig war. Entweder ging die Musik vor oder es kam eine andere Frau dazwischen oder beides. Am Ende widert er sich selbst an: „Inzwischen hasse ich ,Phil Collins‘. Er hat Familien zerstört, Partner und weit entfernt lebende Kinder verbittert.“ Dass er aus diesen Lebenskrisen Songs gemacht hat, die Welthits wurden, ist die andere Seite. So fasst er das Geheimnis seines Erfolgs in der ebenso einfachen wie einleuchtenden Formel zusammen: „Die Menschen hassen Trennungen, aber sie lieben Trennungs-Songs.“

zur Startseite