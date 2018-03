Das Volk macht Mittagspause Mit lässigem Charme zeigt Sachsens Kunstfonds, wie die Fotografie eigene Welten schafft.

Viel Grau, viel Glanz: Für die „Leipziger Mittagsgala“ hat die Fotografin Chat freiwillige Bürger in der Oper aufgestellt. Die eigene Kleidung konnte sich jeder aus einem Teil des Kostümfundus aussuchen. © SKD

Dresden macht sich abends schick, Leipzig schon am Mittag. Zur unüblichen Stunde kommen ein paar Bürger in die Oper am Augustusplatz, schmeißen sich in Schale und posieren auf weinrotem Teppich. Ihre pastelligen Kostüme aus dem Opernfundus atmen Ostgeschichte. Ebenso die holzgetäfelten und die goldglänzenden Wände, die Messinghandläufe und die Pusteblumenleuchten aus den Fünfzigerjahren. Auf manchen Fotos der Serie scheint das Mittagslicht ins Foyer. Weil die Künstlerin Chat eine altertümliche Großbildkamera gewählt hat, müssen die Bürgermodels still halten wie vor hundert Jahren. Mit den Aufnahmen warb die Oper für ihre letzte Spielzeit im alten Jahrtausend.

An Kleidern und Haltung sieht man auf den ersten Blick: Die „Leipziger Mittagsgala“ wurde sorgsam inszeniert. Das hat die Reihe gemeinsam mit anderen Fotografien, die Sachsens Kunstfonds jetzt in seinem Dresdner Quartier zeigt. Es sind Bilder von künstlichen Welten. Sie zielen zugleich auf den treuherzigen Glauben, die Fotografie bilde „die Wirklichkeit“ ab. Nicht immer sieht man den Angriff sofort. Die Künstler spielen mit dem Ungewissen und machen es dadurch spannend. Wenn auf einem menschenhohen Print eine Großwolke im Treppenhaus aufdampft und drei Türen offen stehen, kann sich jeder Betrachter die passende Katastrophe dazuspinnen. Die vielen Kriegs- und Krisenbilder, die auf allen Kanälen kursieren, verführen regelrecht dazu.

Umso mehr holt einen der Ausstellungsort zurück in die Realität. Der Kunstfonds sitzt im Erdgeschoss einer früheren Militärkaserne in der Dresdner Albertstadt. Gegründet 1992 als Nachfolger mehrerer DDR-Institutionen, beherbergt er einen großen Bestand an Ostkunst. Hinzu kommen jene Werke, die der Freistaat Jahr für Jahr über seine Kulturstiftung erwirbt, um hiesige Künstler zu fördern. Der Standort war mal als Zwischenlösung geplant, doch ist deren Laufzeit längst überschritten, das Depot randvoll. Normalerweise haben Bürger keinen Zutritt. Die Ausnahme bildet in großen Abständen das sogenannte Schaudepot. Bei Führungen kann man dann Bilder sehen, die mit dem ungezwungenen Charme von Arbeitsatmosphäre im Flur und an den Gitterwänden des Kunstlagers hängen. Derzeit bekommt die Fotografie ihren großen Auftritt, die an sich nur einen schmalen Teil der Sammlung ausmacht. „Und das hier ist wirklich nur die Spitze des Eisbergs“, sagt Silke Wagler, die Leiterin des Kunstfonds.

Diese Spitze lohnt den Besuch. Wagler hat neben inszenierter Fotografie vor allem konzeptuelle Arbeiten hervorgeholt. Da sieht es zum Beispiel so aus, als führten Becher, Hocker und Campingtisch gemeinsam eine Zirkusnummer auf. Die Künstlerin Nadin Maria Rüfenacht hat die Gegenstände in einem Gartenhäuschen entdeckt, sie vor schwarzem Hintergrund aufeinandergestapelt wie Bremer Stadtmusikanten und mit einem Scheinwerfer in Szene gesetzt. Es lebe das Stillleben!

Verstecktes ans Licht geholt

Neben Rüfenacht kommt eine ganze Reihe von Fotografen zum Zug, die an der Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst studiert haben. Nicht zuletzt durch sie gewinnt die Schau an Qualität, an geistiger Tiefe, an historischer Reflexion. Margret Hoppe etwa kam für ihre Serie „Verschwundene Bilder“ auch in das Dresdner Hygiene-Museum. Sie zeigt Sitzbank, Stromkasten und Papierkorb vor einer weißen Wand, und nur der Titel erinnert daran: Das Weiß verdeckt ein Wandbild, Gerhard Richters „Lebensfreude“ von 1956. Der Künstler hat sich verbeten, es wieder freizulegen. Hoppe tut es auf ihre Art.

Kuratorin Wagler hat keine Scheu, die Mappe „25 Jahre SED“ auszubreiten, entstanden 1971 im Pirnaer Zirkel des VEB Sächsisches Kunstseidenwerk „Siegfried Rädel“. Lächelnde Kinder, fleißige Arbeiter, raumgreifende Beflaggung. Auch diese Fotos kann man unter Inszenierung verbuchen. Sie werden alsbald eingefangen von Bildern, auf denen es rumort. Klaus Hähner-Springmühl gewährt Einblicke in sein Wohnatelier in Karl-Marx-Stadt, in der er mit Kollegen ab 1972 Malerei und Musik in wilden Performances, nun ja: inszenierte.

Ausstellung bis 6. April im Kunstfonds, Marienallee 12, Dresden. Geöffnet mittwochs von 16.30 bis 18 Uhr im Rahmen von Führungen nach Anmeldung unter 0351 49143601 oder besucherservice@skd.museum

