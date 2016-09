Das unheilige Gasthaus zum Kreuz Ein Mann will im TV-Drama Rache nehmen und verliebt sich in die Tochter des Täters.

Stockinger (Peter Simonischek) ist seinem Enkel Robert (Kieran Lux) ein liebevoller Großvater. Doch er hütet ein dunkles Geheimnis.

Die Männer des Alpendorfes wollen den hübschen Italiener loswerden. „Was suchst du bei uns?“, rempeln sie ihn an. Sie drohen: Lass das Fotografieren, lass das Spionieren, lass die Finger von unseren Frauen. „Hast du verstanden?!“ Der Italiener Salvatore lässt sich nicht einschüchtern. Am nächsten Tag wird sein roter Fiat mit Kuhfladen beschmiert.

Das TV-Drama „Bergfried“ erzählt die Geschichte eines traumatisierten Mannes. Sie reicht in das Jahr 1944 zurück. Salvatore war vier Jahre alt, als die SS in seinem toskanischen Heimatdorf alle Bewohner erschoss, darunter seine Mutter und die Geschwister. Die Stimme des befehlenden Oberscharführers kann Salvatore nicht vergessen. Er ließ den Jungen laufen, weil der Revolver versagte. „Glück gehabt, kleiner Spagetti!“, rief er mit heiserer Stimme. Autor und Regisseur Jo Baier (Fernseh-Dreiteiler „Der Laden“) drehte den Film nach einem tatsächlichen Massaker. 1944 töteten SS-Männer über 500 Zivilisten des Dorfes Sant’Anna di Stazzema.

Vierzig Jahre später kommt Salvatore, gespielt von dem wenig Deutsch sprechenden Römer Fabrizio Bucci, in das Alpendorf und sucht den Mörder seiner Familie. Im Gasthaus zum Kreuz nimmt er Quartier, wo die Wirtin von ihrem schwer behinderten Ehemann misshandelt wird, weil sie ein bisschen Zärtlichkeit in den Armen anderer findet. Ehe Salvatore den Täter entdeckt, verstreicht viel Zeit, er will sicher sein, dass er den Richtigen zur Rechenschaft zieht.

Es ist der alte Stockinger, grandios von Peter Simonischeck verkörpert, der im Kino gerade als „Toni Erdmann“ Erfolge feiert. Er wird als liebevoller Opa gezeigt, der mit seinem Enkelsohn bastelt, betet und Bäume fällt. „Mich interessiert an der Figur des Stockinger das, was man die Banalität des Bösen nennt“, sagt Simonischeck.

Zur Stunde der Abrechnung kommt es in der zentralen Szene des Dramas. Salvatore knebelt Stockinger, schleppt ihn in ein Verlies und will von ihm das Geständnis. Doch der Alte leugnet: „Ich war nie in Italien.“ Erst als Salvatore ihm den Bart rasiert und die verräterische Narbe am Kinn freilegt, gibt er den Widerstand auf. „Du hast keine Ahnung vom Krieg, die verfluchten Partisanen“, brummt er und ringt sich zu einem „Wir haben es doch nicht gern gemacht“ durch. Es ist der Leistung von Peter Simonischeck zu verdanken, dass die differenziert gezeichnete Figur frei von Klischees bleibt, ohne dass ihre Schuld relativiert wird.

Der Film zeigt, wie lange die Kriegsverbrechen nachwirken und das Leben nachfolgender Generationen belasten. Die Liebe der lebenshungrigen Krankenschwester Erna zu Salvatore ist zum Scheitern verurteilt. Er kann die Tochter des Täters einfach nicht heiraten, so gern er möchte. Der eher konventionell gedrehte Film fängt die bigotte Stimmung des Bergdorfes gut ein, wenn auch manche Situation überzogen und dramaturgisch unstimmig wirkt. Ein eher leiser Film, der von guten Schauspielern getragen wird.

„Bergfried“, Mittwoch, ARD, 20.15 Uhr

zur Startseite