Das tote Zeug wirkt sehr lebendig Die Porträts eigensinniger DDR-Künstler werden in einer Dresdner Schau von anderen Bildern überraschend getoppt.

Hat er sie gestellt oder gefunden? In Stillleben wie „Pampelmuse mit Löffel“ erzählt der Fotograf Manfred Paul hintersinnig vom Menschen und seiner Zeit. © Leonhardi-Museum Dresden/Manfred Paul

Manche schauen offen, gelassen, neugierig in die Kamera. Andere wirken zögerlich-zaghaft, wie eingesponnen von Melancholie. Keiner lacht. Es sind die mittleren Achtzigerjahre, als Manfred Paul die jungen Künstler porträtiert, ein schwarz-weißer Reigen von Dichtern, Grafikerinnen und Tänzern. Der Berliner Fotograf trifft in Dresdner Ateliers und Wohnräumen auf Menschen, die ein Bild von sich und der Welt entwerfen und damit dem Staatsidealbild zuwiderlaufen. Dafür genügen allein lange Haare, wie sie dem Lebenskünstler Holger John bis zum Flatterhemdkragen wachsen. Oder Angela Hampels starke Frauengeschöpfe, die bereits draußen an der Wand neben der Wohnungstür posieren. Drinnen, auf dem Schoß der Malerin, verliert die Katze ihr Haar.

Der Stöckelschuh als Sinnbild

Drei Jahrzehnte später sind die Porträts nun an ihren Ursprungsort zurückgekehrt. Das Dresdner Leonhardi-Museum zeigt sie in seinem Erdgeschoss, zur Begrüßung der Besucher und als Auftakt der Einzelausstellung mit vier Werkgruppen von Manfred Paul. Eine naheliegende Entscheidung: Der Mensch sieht liebend gern seinesgleichen. Nicht nur in Künstlerkreisen wird man sich fragen, was wohl aus diesem und jenem Eigenkopf geworden ist. Manche fuhren beachtliche Erfolge ein, andere verstummten beinahe.

Wie sich beim Rundgang überraschend zeigt, hat Manfred Paul Aufnahmen gemacht, die seine Menschenbilder übertreffen. Der Künstler, geboren 1942 bei Halle an der Saale, hat Fotografie in Leipzig studiert und später an Berliner Hochschulen unterrichtet. Bei seinen Dresdenbesuchen schaute er den Leuten nicht nur ins Gesicht, sondern auch ins Zimmer. Er hielt fest, was sich neben dem Bett, auf dem Küchentisch und im Bad so alles tat.

Zu Sinnbildern werden ihm der alleinstehende Stöckelschuh im Flur oder der schlaksige Schlauch, der sich einsam in der Wanne krümmt. Das geniale Zusammenspiel aus Porträt und Interieur lässt sich so leider nur im Katalog nachvollziehen. Das Museum gibt den Band „Dresden 1984 – 1988“ heraus und setzt damit eine noble Reihe fort, die der Leipziger Verlag Spector Books begonnen hat. Im Buch deuten die Innenraum-Aufnahmen an, was die Schau im Oberlichtsaal entfaltet.

Selbst wenn sie nur eine ausgelöffelte Pampelmusenhälfte zeigen, gebrauchtes Besteck oder getragene Socken: Die Stillleben faszinieren. Allein die formalen Spannkräfte sind enorm. Manfred Paul setzt in diesen Schwarz-Weiß-Bildern helle Gardinen, Wände, Lichtflächen gegen dunklen Stoff, Kaffee, Schatten. Er kombiniert die Rundungen von Teller und Ei mit den Kanten von Tisch und Fenster. Ewiges Metall trifft auf welkende Tulpen. Und das in gnadenlos plastischer Anschaulichkeit.

Da beginnt das Rätseln: Hat er die Bilder gefunden, oder hat er sie gestellt? Ist das jetzt reine Kunst, oder sind es Rückstände echten Lebens? Was ist mit demjenigen passiert, der das hier hinterlassen hat?

Diese Stillleben sind die besseren Porträts. Sie erzählen konzentriert vom Menschen, ohne den Betrachter mit Gesichtern abzuspeisen. Sie lassen Raum für eigene Gedanken. Sie haben die Kunstgeschichte im Rücken und die Entstehungszeit vor Augen. Manfred Paul nahm sie ebenfalls Mitte der Achtziger auf, man sieht eine geöffnete Schachtel Riesaer Sicherheitszündwaren und dass jemand eine Bürste abgelegt hat auf einem Stapel Neues Deutschland.

Wären das andere Bilder, wenn diese eindeutigen Details fehlen würden? Im Rückblick verstärkt sich dadurch der Eindruck von Vergänglichkeit, den diese Fotos verströmen – und sich darin verbrüdern mit den prachtvollen Stillleben niederländischer Maler aus dem 17. Jahrhundert. Mensch, sagen beide, deine Zeit ist endlich.

Die Stirnseite des Saals hat Manfred Paul mit neueren Aufnahmen behängt. Es sind Seestücke, die ins Ungegenständliche kippen; ein Rauschen aus Farben, Pink und Blau. Da braucht es den Mensch überhaupt nicht mehr.

Die Ausstellung „Manfred Paul: Fotografie“ läuft bis 27. August im Leonhardi-Museum Dresden, Grundstr. 26, Di bis Fr 14 –18 Uhr, Sa/So 10 – 18 Uhr. Die Kataloge „Dresden 1984 – 1988“ und „Nature Morte“ kosten in der Ausstellung 25 bzw. 30 Euro.

