Das Stück, das es gar nicht gab Eine Ballettpremiere am Moskauer Bolschoi wird kurz vorher abgesagt. Die Gründe sind wohl eher politischer als künstlerischer Natur.

Der russische Kultregisseur Kirill Serebrennikow ist in seiner Heimat umstritten. Keineswegs ein Oppositioneller, aber einer, der gern laut denkt, was andere nicht gern hören. © dpa

Nurejew‘ sprang in die Geschichte“ schrieb das Blatt Kommersant. Das Ballett über den legendären russischen Tänzer Rudolf Nurejew am Moskauer Bolschoi-Theater war drei Tage vor der Premiere aus dem Programm genommen worden. Künstlerische Unfertigkeiten seien Anlass für die „Verschiebung“ gewesen, gab das Theater als Begründung an. Moskaus Kulturszene schwant allerdings Schlimmeres: Das Ballett wird wohl für immer im Archiv verschwinden.

Startänzer Nurejew (1938 – 1993) ist für die auf Reinheit und Unbeflecktheit bedachten russischen Kulturpolitiker eine umstrittene Figur. 1961 setzte sich der begnadete Tänzer in den Westen ab. In Frankreich beantragte er politisches Asyl, nachdem er sich mit KGB-Aufpassern beim Pariser Gastspiel überworfen hatte. Gelernt hatte Nurejew das Tanzen bei einer Ballerina, die aus St. Petersburg wegen politischer Unzuverlässigkeit verbannt worden war. Rudolf war überdies homosexuell und machte daraus keinen Hehl. 1993 starb er nach einer langen Affäre mit einem dänischen Tänzer an Aids. Momente, die ausreichen, um Nurejews Andenken in der russischen Öffentlichkeit nicht zu wahren.

Hinter der Verschiebung soll Kulturminister Wladimir Medinsky stecken, berichtete die staatliche Agentur TASS zunächst. Der Minister befürchte, die Aufführung könnte Homosexualität unter Jugendlichen anpreisen. Seit 2013 gibt es ein Gesetz, das die Verbreitung – russisch „Propaganda“ – „nichttraditioneller sexueller Beziehungen“ grundsätzlich untersagt. Jugendschutz war aber nicht alleiniger Grund für die Gesetzesmaßnahme.

Das Kulturministerium streitet unterdessen ab, sich eingeschaltet zu haben: „Wir greifen nicht in die Auswahl des Repertoires ein und üben auch keine Zensur“, teilte die Behörde mit. Sie folge nur dem Vorschlag des Theaterdirektors Wladimir Urin, der den Aufschub mit der „dürftigen“ Vorbereitung der Balletttruppe begründete. Zu dieser Überzeugung dürfte er jedoch erst nach dem Gespräch mit dem Minister gekommen sein.

Der Kommersant war von der Inszenierung übrigens begeistert. Die Rezensentin hatte Mitschnitte der letzten Probe im Internet verfolgt und urteilte euphorisch: „Weltbeste Ballettaufführung des 21. Jahrhunderts“. Trotz nackter, transparent verpackter Männer kein Hauch von Vulgarität, so die Kritikerin. Es sei ein Stück über Liebe: zum Tanz, zum Leben, zur Freiheit.

Regie führte Russlands Starregisseur Kirill Serebrennikow. Bekennender Schwuler und seit einigen Monaten auch Russlands schöngeistiger Prügelknabe. Er hat das Moskauer Gogol-Zentrum zu einem künstlerischen Kraftzentrum ganz Russlands entwickelt. Serebrennikow ist kein Oppositionspolitiker – aber jemand, der laut anders denkt. Als Minister Medinsky ihn vor vier Jahren beauftragte, einen Tschaikowsky Film zu drehen und die Homosexualität des Komponisten – nun, sagen wir, zugunsten seines Genies – zu korrigieren, schickte er dem Minister das Geld zurück.

Minister Medinsky muss es dem Regisseur übel genommen haben. Im Frühjahr wurde das Gogol-Zentrum Schauplatz polizeilicher Durchsuchungen. Mehrere Stunden wurde der Regisseur von Fahndern vernommen, wenn auch nur als Zeuge. Angeblich soll das Theater staatliche Zuwendungen für eine Aufführung von Shakespeares Sommernachtstraum unterschlagen haben. Dass das Stück mehr als ein Dutzend Mal in Moskau gezeigt wurde, Zeitungen darüber berichteten und die Theatertruppe damit auf Festivals im Ausland gastierte, reichte als Beleg nicht. Rezensionen und Videoclips ließen sich auch bestellen, hieß es. Doch existent ist nur, was die Behörde als solches anerkennt. Ganz im Sinne Gogols, der als einer der ersten Schriftsteller die häufige Kongruenz von Realsatire und Wirklichkeit im Russland des 19. Jahrhunderts beschrieb.

Sein Leben verlaufe zwischen einem Theaterstück, „das es nicht geben wird“, und einem, „das es nicht gegeben hat“, kommentierte Serebrennikow die letzten Erfahrungen. Die Schauspieler im Gogol-Zentrum lachten angestrengt. Sie hatten gerade vor der Sommerpause den „Sommernachtstraum“ noch einmal gespielt, den es eigentlich nicht geben dürfte. Publikum und Künstler halten weiterhin zu Serebrennikow. Minutenlanger Applaus und Hochrufe begleiten ihn in Moskau nach jeder Aufführung – Applaus als Protestform.

Der Hinweis, der Kulturminister hätte ein Aufführungsverbot wegen drohender Gefahren schwuler Propaganda verhängt, ist aus der Meldung der staatlichen Agentur inzwischen verschwunden. Nicht getilgt wurde der Vermerk unterdessen von der Website des staatlichen Fernsehens.

