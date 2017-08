Das Schloss der Flüchtlinge Nach der Rettung des Zinzendorfschlosses vor dem Verfall können Bürger nun ein weiteres Gebäude nutzen als Treffpunkt und für die Kultur.

Für eine Mark kaufte der Freistaat Sachsen 2001 das vier Hektar große Areal von der Treuhand. Es war das erste und einzige Mal, dass das Land von seinem Vorkaufsrecht zum Erhalt von Kulturdenkmalen Gebrauch gemacht hat. © dpa

Kunst statt Vorratskammer: Fünf Jahre nach Renovierung des sanierten Schlosses der Grafen von Zinzendorf im Herrnhuter Ortsteil Berthelsdorf (Landkreis Görlitz) erstrahlt auch das Stall-Speichergebäude in neuem Glanz. Mit einer Ausstellung zur Geschichte des Ortes im Osten Sachsens ist es nun als „Kulturspeicher“ eröffnet worden. Zugleich feierte Berthelsdorf seine erste urkundliche Erwähnung vor 700 Jahren.

Innenminister Markus Ulbig (CDU) sprach von einem „Meilenstein für die Achtung und den Erhalt kulturellen Erbes“. Nachdem schon 2012 neues Leben ins Schloss einkehrte, kann nun auch der ehemalige Stall im Speichergebäude öffentlich genutzt werden. Wo bis 1992 noch Kühe standen, erklingt künftig nicht nur Musik. Auch für Kunst, Theater und andere kulturelle Veranstaltungen ist Raum. Das 200 Jahre alte Gebäude wurde möglichst originalgetreu saniert, samt den alten Toren und Fenstern.

Europäisches Kulturerbe

„Gerettet wurde so eines der größten und eindrucksvollsten historischen Wirtschaftsgebäude der Oberlausitz“, lobt Ulbig. Das passe gut, werde doch 2018 in Europa das Jahr des Kulturerbes begangen. „Auch das Zinzendorf-Schloss mit allem, was hiermit verbunden wird, ist ein gutes Beispiel für europäisches Kulturerbe.“ Der Freistaat investierte nach Ministeriumsangaben seit 1990 etwa eine Milliarde Euro, um seine rund 1800 Kulturdenkmale zu erhalten. Für eine Mark hatte er 2001 das vier Hektar große Areal mit mehreren Gebäuden von der Treuhand erworben.

„Es war das erste und einzige Mal, dass das Land von seinem Vorkaufsrecht zum Erhalt von Kulturdenkmalen Gebrauch gemacht hat“, sagt eine Sprecherin des Innenministeriums. Begünstigt war der 1998 gegründete Freundeskreis, der das teils vermüllte Areal mit Herrenhaus und weiteren Gebäuden bewahren wollte.

Das Schloss wurde 1722 durch Graf Nikolaus von Zinzendorf (1700 – 1760) als Wohnsitz errichtet. Er nahm eine Gruppe mährischer Glaubensflüchtlinge auf und gründete mit ihnen die Herrschaft Herrnhut, die später zum Zentrum einer Glaubensgemeinschaft wurde. Die Herrnhuter Brüdergemeine gewann mit ihrer Missionstätigkeit weltweite Ausstrahlung. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Bruder-Unität enteignet, Berthelsdorf „Volkseigenes Gut“ und das Schloss zum Wohnhaus. Seit den Achtzigern verfiel die Anlage zunehmend.

Das Zeugnis des „Herrnhuter Barock“, einer vornehm schlichten Form des Stils mit hochwertig ausgearbeiteten Details, ist der einzige erhaltene Großbau aus der Gründungszeit der Herrnhuter Brüdergemeine und aus Expertensicht „ein Kulturdenkmal von nationaler Bedeutung“. Der Freundeskreis mit 145 Mitgliedern im In- und Ausland sammelte eine halbe Million Euro für die Sanierung des Zinzendorfschlosses, die zehn Jahre dauerte und insgesamt rund 2,5 Millionen Euro kostete.

Für den Speicher kamen noch einmal 175 000 Euro zusammen, aus Spenden und von Stiftungen, wie Vereinsvorsitzender Andreas Taesler sagte. Gut 1,2 Millionen Euro steuerten Bund und Freistaat bei. Dank der finanziellen Hilfe ist die Pracht des um 1800 errichteten Speichers zurück. Er ist für einen landwirtschaftlichen Funktionsbau ungewohnt anspruchsvoll gestaltet, samt in der Oberlausitz einzigartigen, weit gespannten Kreuzgewölben, wie Denkmalpfleger herausstreichen. (dpa)

