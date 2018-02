„Das Risiko muss man eingehen“ Peter Theiler startet als Intendant der Semperoper in Dresden mit Hochkarätern wie Plácido Domingo und einigen Wiederholungstätern.

Im Duett: Peter Theiler und Christian Thielemann (r.) entdecken eine gemeinsame Vergangenheit in Gelsenkirchen. © Ronald Bonß

Man sieht sich immer zweimal im Leben. Die Redensart hat einen bedrohlichen Unterton. Doch der neue Intendant der Dresdner Semperoper scheint sie wörtlich zu nehmen. Er arbeitet in Sachsen mit etlichen Künstlern zusammen, die er bereits vom Staatstheater Nürnberg kennt. Dort wird er im Juni mit einer Gala verabschiedet. Am Donnerstag stellte der 61-jährige Schweizer Peter Theiler seine Pläne für die Saison 2018/2019 vor.

„Moses und Aron“, die erste von zwölf Premieren, bringt der katalanische Regisseur Calixto Bieito auf die Bühne, der für bilderstürmerischen Aktionismus ebenso gerühmt wie gescholten wird. Dresden ist für das Werk des Zwölftöners Arnold Schönberg ein guter Ort. Die Politparabel erlebte hier 1975 eine großartige DDR-Erstaufführung unter Harry Kupfer. Am Pult steht diesmal der Amerikaner Alan Gilbert, designierter Chef der Elbphilharmonie.

Die umtriebige Französin Mariame Clément arbeitet erstmals in Dresden. Sie inszeniert Smetanas „Verkaufte Braut“ in deutscher Sprache mit dem Startenor Pavol Breslik, der hier schon auf Gastspiel war.

Mit Bieito und Clément arbeitete Peter Theiler als Intendant ebenso zusammen wie mit Peter Konwitschny, den er einen persönlichen Freund nennt. Konwitschny hat in Dresden sieben Opern produziert, darunter so bemerkenswerte wie „Tannhäuser“ oder „Hoffmanns Erzählungen“. Seit er 1999 mit seiner Interpretation der „Csardasfürstin“ einen Teil des Publikums verstörte – im Schauspiel wäre der Bezug zum Ersten Weltkrieg und damit zur Entstehungszeit des Werks selbstverständlich gewesen –, seitdem jedenfalls hat er hier nichts zu tun. Das soll sich in den kommenden Jahren ändern. Konwitschnys Neustart beginnt mit Meyerbeers Oper „Die Hugenotten“. Dort führt religiöser Fanatismus zu Mord und Totschlag. Für ein Werbefoto versammelten sich Dynamo-Ultras mit dem Dress des Vereins in der Semperoper. Denn man habe keine Berührungsängste, so Theiler. „Wir sind ein Dresden.“ Er wisse aber nicht, ob die „gelben Menschen“ in der Inszenierung eine Rolle spielen.

Meyerbeers Werk gehört zur Gattung der Grand opéra, die nach der Französischen Revolution entstand, das Ernste und das Komische mischt und bei üppiger Ausstattung das Ballett einbezieht. Der neue Intendant erklärt dieser Form ebenso seine Liebe wie der Barockoper. Dass sich das Publikum in Dresden bislang kaum dafür begeistern kann, stört ihn nicht. „Wenn man es nicht wagt, gewinnt man’s auch nicht“, sagt er. „Das Risiko muss man eingehen, das ist wichtig im Sinne der Diversität.“

Für die Vielfalt also kommt erstmals in Dresden die französische Barockoper „Platée“ auf die Bühne. Die Geschichte um eine hässliche Sumpfnymphe – ein Ausspracheknaller bei Schnupfen – wird von dem vielseitig einsetzbaren Tausendsassa Rolando Villazón inszeniert. Der Dirigent Paul Agnew sang selbst vor Zeiten die Titelpartie. In Dresden wird sie von Philippe Talbot interpretiert.

In Nürnberg inszenierte Mariame Clément „Platée“, und so kreuzen sich manche Wege mehrfach. Mit seinem Stellvertreter, dem neuen Chefdramaturgen Johann Casimir Eule, wechselte Peter Theiler sogar viermal von Haus zu Haus. Selbst mit dem Chef der Staatskapelle Christian Thielemann entdeckte er einige Gemeinsamkeiten: Sie arbeiteten beide in Gelsenkirchen und hätten sich in Nürnberg treffen können, wenn sie nicht zu unterschiedlichen Zeiten dort gewesen hätten. Thielemann rühmte Theiler als versierten Theatermann: „Man muss jemanden haben, der einen solchen Tanker steuert.“ So einig war er sich mit dem zuvor eingesetzten Serge Dornier nicht, sodass sich die intendantenlose Interimszeit über sechs Jahre hinzog.

In der nächsten Saison dirigiert Thielemann den Strauss-Klassiker „Ariadne auf Naxos“, den er mit der Staatskapelle schon in Baden-Baden musizierte. Beim Pressegespräch stellte er seinen Kollegen Omer Meier Wellber als neuen Ersten Gastdirigenten vor – ein solcher Job sei für die Stabilität des Hauses nur von Vorteil. Wellber steht am Pult bei „Nabucco“ – für ihn die zwanzigste Verdi-Oper. Irgendwann will er alle komplett haben. In drei Aufführungen im Juni singt der zum Bariton gereifte Tenor Plácido Domingo die Titelpartie.

Bemerkenswerte Erstaufführungen sind in der Spielstätte „Semper Zwei“ geplant. Sie soll nicht nur bewährte Reihen wie die Jazzkonzerte fortführen, sondern mehr Platz für Experimentelles bieten. Komponisten wie Detlef Glanert und der Dresdner Thomas Rasch arbeiten im Auftrag der Semperoper an neuen Werken.

Die Tänzer steuern unter anderem eine abendfüllende „Carmen“ bei. Zu den Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs im Ballettensemble wollte sich Theiler nicht äußern – er sei ja noch nicht im Amt. Ballettdirektor Aaron S. Watkin sagte: „Das sind Hinweise, die wir sehr ernst nehmen. Wir sind in einer intensiven Prüfung.“

