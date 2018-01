TV-Tipp Das Letzte seiner Art Hannes Jaenicke ist für das ZDF weltweit unterwegs und dabei „Im Einsatz für Nashörner“.

Ein Schauspieler im Einsatz für bedrohte Tiere: Hannes Jaenicke (l.) drehte eine Doku über Sudan, das letzte lebende Nördliche Breitmaulnashorn der Welt. © dpa

Bei uns in Europa sterben die Insekten aus, vor allem die Bienen. In Afrika sind vor allem Elefanten und Nashörner betroffen. In sämtlichen Fällen ist der Mensch mit verantwortlich, in Afrika ganz direkt – als Wilderer. Davon berichtet die Reportage „Hannes Jaenicke: Im Einsatz für Nashörner“, die am Dienstag im ZDF zu sehen ist. Der 57-jährige Schauspieler hat das letzte männliche Nördliche Breitmaulnashorn in Kenia besucht.

Sudan lebt in einem drei Quadratkilometer großen, gut bewachten Privatreservat des Ol-Pejeta-Schutzgebietes in Kenia. Sudan heißt so, weil er im gleichnamigen afrikanischen Staat zur Welt kam, ehe er später von seiner Familie getrennt worden war. Er ist halbblind und 44 Jahre alt, was für ein Nashorn steinalt ist. Zu seiner kleinen Familie gehören noch Tochter und Enkelin – es sind die letzten Exemplare ihrer Art. Künstliche Befruchtung oder Experimente mit Stammzellentechnik zur Züchtung eines Embryos sollen sie vorm Aussterben retten.

In Südafrika leben derzeit noch etwa 20 000 Exemplare des Südlichen Breitmaulnashorns und rund 5 000 Spitzmaulnashörner. Allein in Afrika werden jeden Tag drei Nashörner getötet. Zu sehen sind im Film auch Bilder von verstümmelten Tieren, denen ihre Hörner abgesägt wurden. Diesen sagt man aphrodisierende und heilende Kräfte nach – doch eine medizinische Wirkung konnte nie nachgewiesen werden.

Jaenicke trifft sich mit Wildschützern, besucht ein verstecktes Waisenhaus für Jungtiere und reist nach Vietnam, wo er geradezu erschreckend leicht an Nashornspäne gelangt. Er stellt sich selbst und damit auch dem Zuschauer fast schon philosophische Fragen, etwa warum es hierzulande im Zirkus noch immer Wildtiere zu sehen gibt. Und mit seinem neuesten Beitrag habe er es zum ersten Mal mit einem Tier zu tun, „das tatsächlich jetzt gerade ausstirbt“, wie Jaenicke selbst im Film sagt. „Wenn dieses Tier hier stirbt, dann war es das mit dieser Art.“ (dpa)

„Hannes Jaenicke: Im Einsatz für Nashörner“, 22.15 Uhr, ZDF

zur Startseite