CD-Tipp Das Leben, wie es ächzt und lacht Seiler und Speer aus Österreich sind die Liedermacher, die man in Deutschland gern hätte.

Christopher Seiler ist eigentlich Comedian, Bernhard Speer Filmemacher. Doch mit vereinten Kräften bereichern sie obendrein die deutschsprachige Musik um lauter kleine Pop-Perlen. Auf ihrem zweiten Album betreiben die Herren aus Bad Vöslau wiederum keinerlei Befindlichkeitsanalyse in möglichst weinerlichem Gestus, sondern reflektieren das echte Leben. Und das ist immer noch viel komischer, als der flüchtige Eindruck glauben macht.

Als Deutscher muss man schon die Ohren spitzen, um den beiden Ösis folgen zu können. Doch die Anstrengung lohnt sich. In „Mama sperr die Kinda weg“ heißt es „Da Mensch an sich is widerlich und monchmoi nebn da Spur“, doch natürlich feiern die beiden dennoch viele menschliche Tugenden. Auf ihre Art. Musikalisch strecken sie sich dabei von Liedermachergeklampfe bis zum Funk; das Abgehmaß ist stets präzise auf die Botschaft abgestimmt. „Und weida?“ ist ein Album, das einen bei den Ohren packt, durchschüttelt und mit einem Grinsen in den Tag schickt. Eine bessere Hörkur gibt’s derzeit nicht.

