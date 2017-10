Das Leben ist Schwanken Am Dresdner Societaetstheater balanciert eine Trinkerin zwischen Ekstase und Absturz.

„Es ist ein Beruf, ich zu sein“, sagt Oda Pretzschner als Hannah, Alkoholikerin, auf der Bühne des Societaetstheaters. © Detlef Ulbrich

Wie ist sie nur dahin gekommen? Ihr Kopf steckt in einer Sporttasche, die Jeans ist bis auf die Knöchel heruntergezogen, durch die Strumpfhose sieht man den Schlüpfer. Sie findet einen Schlüssel neben sich, offenbar ist sie in einem Hotelzimmer, aber wieso? Hannah hat einen veritablen Filmriss, in der Tasche entdeckt sie noch einen Rest Whisky von gestern, der zumindest kurzfristig die Schmerzen fernhält, die sich gerade von innen in ihre Schädelwand zu bohren drohen.

Hannah findet das nicht schlimm, sie kennt das. Trinken, das ist das Paradies. Dann ist sie gelöst, kann ungezwungen plaudern, mit Männern schlafen. Wenn sie „flüssig“ ist, so Hannahs Euphemismus fürs Besoffensein, geht alles einfach leichter. Der Roman „Paradies“ von A. L. Kennedy beschreibt das Leben dieser Hannah, Ende 30, Alkoholikerin. Für das Dresdner Societaetstheater inszeniert hat es Philipp Lux, vielen aus dem Ensemble des Staatsschauspiels bekannt. Er ist seit einer Weile als Regisseur unterwegs, jetzt erstmals im Soci. Hier bespielt Oda Pretzschner allein die schmale Bühne. Statt auf einem festen Boden, läuft sie auf weichem Polster, ein fester Schritt ist nicht möglich, die ganze Inszenierung ist Schwanken. So eiert Hannah durch den Tag und redet sich den Alkoholismus schön. Zu Beginn mag man sie fast, diese etwas abgefuckte, aber selbstironische und feierwütige Frau, die von sich sagt: „Ich zu sein ist ein Beruf!“ Die leere Whiskyflasche wird zum Handy, zum Deoroller, ansonsten spielt Pretzschner alle Figuren, denen Hannah begegnet: ihren Lover, den ebenfalls alkoholsüchtigen Zahnarzt Robert, Bruder, Mutter und Vater in den pianountermalten Szenen, in denen sie zurück in die Kindheit schaut. Dann ist sie das Kind, das sich der Liebe ihrer Eltern nicht sicher sein konnte.

Und dann stürzt sie ab. Dann sitzt Hannah auf dem Stuhl, die linke Hand liegt zuckend auf dem Oberschenkel, sie fängt an zu lallen. Ein Zeh ist angeschwollen, sie findet die richtigen Worte nicht mehr. Für Hannah ist das der Punkt, an dem sie merkt: So geht‘s nicht weiter. Sensationell ist Oda Pretzschner, wenn sie in die Rollen der Mit-Alkis in der Gruppentherapie schlüpft. Ansonsten spielt sie über weite Strecken recht konventionell, etwas zu aufgesetzt, und bis zum Schluss bleibt unklar, wieso es dieser klugen Frau passieren konnte, dass sie sich zugrunde säuft. Aber vielleicht war ja genau das die Absicht.

Wieder am: 27.10. und 18.11., je 20 Uhr, Societaetstheater Dresden, Karten: 0351 8036810

