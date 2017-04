Das Kreuz mit der Kunst Würde allein das Publikum entscheiden, welche Kunst gefördert wird, hätte wohl nicht nur Mozart keine Chance gehabt.

Caspar David Friedrichs „Das Kreuz im Gebirge“ (Ausschnitt) löste die erste große Debatte über zeitgenössische Kunst aus. Damals von vielen als missraten und zu modern kritisiert, ist es heute weithin berühmt und beliebt. © Repro: SZ

Immer wieder fand Wolfgang Amadeus Mozart deftigste Schmähworte für sein Publikum, wenn es seine Kunst nicht goutierte. Und das geschah oft, in Salzburg, Augsburg, Mannheim, Dresden. Besonders schmählich für ihn war der Durchfall seiner Oper „Die Hochzeit des Figaro“ 1786 in Wien: Das Publikum hielt die von Kaiser Joseph II. trotz Bedenken freigegebenen gesellschaftskritischen Sentenzen für skandalös, empörend, unpassend. Manche hätten Mozart dafür am liebsten geteert, gefedert und aus der Stadt gejagt. Er ging freiwillig – und fand die Gunst des großen Publikums bis zu seinem Tode nicht wieder.

Auch wenn es aus heutiger Sicht schwer verständlich ist: Für zu „modern“ hielten viele Menschen damals die Kompositionen des großen Neuerers, für zu zeitgenössisch, anstrengend, überfordernd.

Zumindest darin erinnert der Wiener Skandal um Mozart vor gut 230 Jahren an den neuen Dresdner Kunststreit um das „Denkmal für den permanenten Neuanfang“ auf dem Neumarkt. Wie schon zur Einweihung des „Monuments“ aus drei aufrecht gestellten Bussen im Februar am selben Ort versammelten sich am Dienstag zahlreiche Bürger zum Protest. Die Kritik erschöpfte sich allerdings zumeist in geschmäcklerischen Argumenten wie „hässlich“ oder „Schrott“.

Das folgt einer langen Tradition. Zeitgenössische Kunst hat und hatte es immer schon schwer bei großen Teilen des breiten Publikums, siehe Mozart. Abstrakte Werke, die neue Wege gehen und das seit Aristoteles bestehende klassisch-konservative Verständnis von „Schönheit“ und „Harmonie“ der Kunst weit hinter sich gelassen haben, noch dazu im öffentlichen Raum; wohl nirgends ließen sich dafür bei Bürgerumfragen hochprozentige Zustimmungswerte erzielen. Vielstimmige Kritik und Ablehnung ist mithin nichts Ungewöhnliches, sondern Normalität, auch in Dresden. Vom lauten und inzwischen ortstypischen Herumgepöbel einer Minderheit unter den Kritikern mal abgesehen.

Insofern verwundert ebenfalls kaum, dass nun vereinzelt ein Bürgerbegehren gefordert wird. Insbesondere gegen das „Denkmal für den permanenten Neuanfang“, im Allgemeinen aber wohl gegen jede zeitgenössische Kunst im öffentlichen Raum, mindestens dem des Neumarktes.

So reizvoll basisdemokratisch der Gedanke klingt: Würde man die Frage, welcher Kunst Förderung und Raum gebührt, allein von Zustimmung und jeweiligem (Zeit-) Geschmack der Bevölkerung abhängig machen, es hätte wohl niemals künstlerische Weiterentwicklungen gegeben und keine Moderne. Selbst Caspar David Friedrichs radikale Abkehr von der klassischen Landschaftsmalerei wäre heute womöglich vergessen ohne Einspruch und Förderung eines gewissen Goethe. Richard Wagner und Gustav Mahler, Adalbert Stifter und Franz Kafka, Impressionisten wie Expressionisten, Georg Baselitz und Gerhard Richter; alle mischten der Kunst neue Farben und Formen bei, gegen den gängigen Breitengeschmack ihrer Ära. Viele scheiterten daran und mussten erst nach ihrem Tode wiederentdeckt werden, um jene weithin anerkannten Künstler zu werden, die sie bis heute sind, nun freilich als „Klassiker“.

Ob das „Denkmal für den permanenten Neuanfang“ (das übrigens reizvoll an Atomino erinnert, das Maskottchen der DDR-Zeitschrift Frösi) in Dresden eher auf Akzeptanz oder Ablehnung stößt, kann und wird sich erst nach Verebben der ersten Empörungswelle beweisen. Nämlich dann, wenn sich wieder das durchsetzt, was eine lebendige Kulturstadt recht eigentlich auszeichnet: die leidenschaftliche, aber in Respekt vor Andersmeinenden ablaufende Debatte über zeitgenössische Kunst im öffentlichen Raum, sei sie noch so „hässlich“.

zur Startseite